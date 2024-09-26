Какой завтра, 27 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 27 сентября, День воспитателя в Украине. Верующие чтят память святых мучеников Калистрата и жены его. До Нового года осталось 95 дней.

27 сентября 2024 года – пятница. 947-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

27 сентября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Калистрата и жены его. Святой мученик Калистрат был родом из Карфагена. Его дед, Неоскор, служил при императоре Тиверии в Палестине и был свидетелем крестных страданий Иисуса Христа. Калистрат воспитывался в христианской вере своим отцом, который тоже был христианином.

Калистрат был воином и отличался своей верой и благочестием. Однажды, когда он молился ночью, его сослуживец услышал, как он призывает имя Господа Иисуса, и донес об этом военачальнику. Военачальник пытался заставить Калистрата принести жертву идолам, но тот отказался. За это его подвергли жестоким пыткам и пытались утопить в море, но он чудом спасся. После этого 49 воинов, ставших свидетелями этого чуда, уверовали во Христа. Все они вместе с Калистратом были заключены и подвергнуты пыткам, но остались верны своей вере. В конце концов, их всех казнили.

Что нельзя делать 27 сентября

Нельзя ходить в лес — существует большой риск потеряться.

Не следует устраивать скандалы — они затянутся надолго.

Запрещается брать и давать деньги взаймы.

Народные приметы и традиции на 27 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже полетели перелетные птицы – ждите морозную погоду;

утром заморозок – зима придет рано;

дует западный ветер – через несколько дней уже испортится погода;

резко похолодало – весна будет ранней.

27 сентября утром заморозок – зима придет рано / Фото: Unsplash

Верующие обязательно шли в церковь и молились святому Калистрату об укреплении здоровья, предоставлении физических и духовных сил противостоять злу. Традиционно в этот день готовили медовые пряники, которые раздавали потом родственникам, чтобы подарить благополучие в дом.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 сентября

Какие завтра именины: Виктор, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.

Талисманом человека, рожденного 27 сентября, является цитрин. Издавна камень символизирует удачу и богатство. В древности верили, что лимон спасает от негативных мыслей и ночных ужасов.

В этот день родились:

1962 год — украинская славистка, переводчица, историк литературы, литературный критик Алла Татаренко;

1979 год — украинская журналистка, поэтесса, писательница теле- и радиоведущая Оксана Радушинская;

1983 год — украинская писательница и литературоведение Лилия Демидюк.

Памятные даты 27 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 сентября:

1605 год — войска Речи Посполитой разбивают шведов под Кирхгольмом;

1821 год — провозглашают независимость Мексиканской империи;

1825 год — в Великобритании начинается движение по первой железной дороге — поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час;

1893 год — в Джерси-Сити начинают издавать первый за океаном украинский печатный орган — газету "Свобода";

1895 год — шведский химик, инженер и предприниматель Альфред Нобель подписывает завещание, по которому его наследие должно было составить основу фонда для выплаты ежегодных премий людям, внесшим наибольший вклад в развитие физики, химии, медицины, литературы и общего мира (Нобелевская премия);

1912 год — в Киеве открывают стадион "Спортивное поле" на 3 тысячи человек;

1920 год — Симон Петлюра подписывает приказ Главной команды войск УНР об организации восстания на Правобережной Украине;

1920 год — Нестор Махно заключает союз с Красной Армией;

1937 год — в городке Альбион (штат Нью-Йорк) открывается первая школа по обучению Санта-Клаусам;

1939 год — немцы захватывают Варшаву;

1941 год — в оккупированном нацистами Киеве обнародуют приказ коменданта: всем евреям явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра "для эвакуации";

1941 год — Сирийская Республика провозглашается независимым государством;

1977 год — пускают в действие первую атомную электростанцию Украинской ССР – Чернобыльская АЭС;

1993 год — открывают Тилявский литературно-мемориальный музей Уласа Самчука на базе Тилявского УВК;

1998 год — основывают компанию Google;

1998 год — на выборах в Германии побеждают социал-демократы во главе с Герхардом Шредером;

2001 год — правительство Норвегии учреждает международную премию за математические исследования – Абелевскую премию;

2003 год — Украина ограничивает импорт российских спичек.

Погода на 27 сентября

Завтра, 27 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +27 днем и +18 ночью. Во Львове — +23 днем и +16 ночью. В Харькове — +24 днем и +16 ночью. В Одессе +24 днем и +19 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

27 сентября Всемирный день без мяса / Фото: Unsplash

27 сентября в Украине празднуют День воспитателя. Этот праздник был установлен с целью привлечения внимания к важности дошкольного образования и увековечения труда воспитателей, играющих ключевую роль в развитии и социализации детей.

Также 27 сентября Всемирный день без мяса. Этот праздник является частью Всемирной недели без мяса (World Meat Free Week), которая поощряет людей воздерживаться от употребления мяса в течение семи дней. Инициатива направлена на повышение осведомленности об экологических, медицинских и нравственных последствиях потребления мяса. Праздник был установлен с целью сохранения окружающей среды (отказ от мяса даже на один день может значительно снизить использование воды и сохранить природные ресурсы), улучшение здоровья (уменьшение потребления мяса может снизить риск некоторых заболеваний, таких как рак кишечника), благополучия животных (отказ от мяса помогает уменьшить количество животных, подвергающихся убою).

А еще 27 сентября Всемирный день туризма и День туризма в Украине. Этот праздник был установлен Генеральной ассамблеей Всемирной туристической организации (UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Целью дня является популяризация туризма, освещение его вклада в экономику, культурный обмен и развитие связей между народами. Ежегодно Всемирный день туризма посвящен определенной теме, отражающей актуальные вопросы и вызовы в сфере туризма. К примеру, темы прошлых лет включали экотуризм, устойчивое развитие, культурное наследие и инновации. В Украине День туризма также отмечается 27 сентября. Этот праздник был установлен указом президента Украины в 1998 году. Украина стала членом Всемирной туристической организации в октябре 1997, что подчеркивает важность туризма для страны.

27 сентября празднуют День дудла. Каждый год праздник приходится на определенную организатором пятницу сентября. Оно было начато в 2004 году с целью сбора средств на исследование эпилепсии и поддержку людей, страдающих этой болезнью. Дудлинг – это создание простых зарисовок или каракулов, часто во время выполнения других задач, таких как телефонные разговоры или встречи. Эти рисунки могут быть как отвлеченными, так и иметь определенное значение.