Какой завтра, 27 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 27 сентября, День воспитателя в Украине. Верующие чтят память святых мучеников Калистрата и жены его. До Нового года осталось 95 дней.
27 сентября 2024 года – пятница. 947-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
27 сентября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Калистрата и жены его. Святой мученик Калистрат был родом из Карфагена. Его дед, Неоскор, служил при императоре Тиверии в Палестине и был свидетелем крестных страданий Иисуса Христа. Калистрат воспитывался в христианской вере своим отцом, который тоже был христианином.
Калистрат был воином и отличался своей верой и благочестием. Однажды, когда он молился ночью, его сослуживец услышал, как он призывает имя Господа Иисуса, и донес об этом военачальнику. Военачальник пытался заставить Калистрата принести жертву идолам, но тот отказался. За это его подвергли жестоким пыткам и пытались утопить в море, но он чудом спасся. После этого 49 воинов, ставших свидетелями этого чуда, уверовали во Христа. Все они вместе с Калистратом были заключены и подвергнуты пыткам, но остались верны своей вере. В конце концов, их всех казнили.
Что нельзя делать 27 сентября
- Нельзя ходить в лес — существует большой риск потеряться.
- Не следует устраивать скандалы — они затянутся надолго.
- Запрещается брать и давать деньги взаймы.
Народные приметы и традиции на 27 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: уже полетели перелетные птицы – ждите морозную погоду;
- утром заморозок – зима придет рано;
- дует западный ветер – через несколько дней уже испортится погода;
- резко похолодало – весна будет ранней.
Верующие обязательно шли в церковь и молились святому Калистрату об укреплении здоровья, предоставлении физических и духовных сил противостоять злу. Традиционно в этот день готовили медовые пряники, которые раздавали потом родственникам, чтобы подарить благополучие в дом.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 сентября
Какие завтра именины: Виктор, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.
Талисманом человека, рожденного 27 сентября, является цитрин. Издавна камень символизирует удачу и богатство. В древности верили, что лимон спасает от негативных мыслей и ночных ужасов.
В этот день родились:
- 1962 год — украинская славистка, переводчица, историк литературы, литературный критик Алла Татаренко;
- 1979 год — украинская журналистка, поэтесса, писательница теле- и радиоведущая Оксана Радушинская;
- 1983 год — украинская писательница и литературоведение Лилия Демидюк.
Памятные даты 27 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 27 сентября:
- 1605 год — войска Речи Посполитой разбивают шведов под Кирхгольмом;
- 1821 год — провозглашают независимость Мексиканской империи;
- 1825 год — в Великобритании начинается движение по первой железной дороге — поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час;
- 1893 год — в Джерси-Сити начинают издавать первый за океаном украинский печатный орган — газету "Свобода";
- 1895 год — шведский химик, инженер и предприниматель Альфред Нобель подписывает завещание, по которому его наследие должно было составить основу фонда для выплаты ежегодных премий людям, внесшим наибольший вклад в развитие физики, химии, медицины, литературы и общего мира (Нобелевская премия);
- 1912 год — в Киеве открывают стадион "Спортивное поле" на 3 тысячи человек;
- 1920 год — Симон Петлюра подписывает приказ Главной команды войск УНР об организации восстания на Правобережной Украине;
- 1920 год — Нестор Махно заключает союз с Красной Армией;
- 1937 год — в городке Альбион (штат Нью-Йорк) открывается первая школа по обучению Санта-Клаусам;
- 1939 год — немцы захватывают Варшаву;
- 1941 год — в оккупированном нацистами Киеве обнародуют приказ коменданта: всем евреям явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра "для эвакуации";
- 1941 год — Сирийская Республика провозглашается независимым государством;
- 1977 год — пускают в действие первую атомную электростанцию Украинской ССР – Чернобыльская АЭС;
- 1993 год — открывают Тилявский литературно-мемориальный музей Уласа Самчука на базе Тилявского УВК;
- 1998 год — основывают компанию Google;
- 1998 год — на выборах в Германии побеждают социал-демократы во главе с Герхардом Шредером;
- 2001 год — правительство Норвегии учреждает международную премию за математические исследования – Абелевскую премию;
- 2003 год — Украина ограничивает импорт российских спичек.
Погода на 27 сентября
Завтра, 27 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве — +27 днем и +18 ночью. Во Львове — +23 днем и +16 ночью. В Харькове — +24 днем и +16 ночью. В Одессе +24 днем и +19 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
27 сентября в Украине празднуют День воспитателя. Этот праздник был установлен с целью привлечения внимания к важности дошкольного образования и увековечения труда воспитателей, играющих ключевую роль в развитии и социализации детей.
Также 27 сентября Всемирный день без мяса. Этот праздник является частью Всемирной недели без мяса (World Meat Free Week), которая поощряет людей воздерживаться от употребления мяса в течение семи дней. Инициатива направлена на повышение осведомленности об экологических, медицинских и нравственных последствиях потребления мяса. Праздник был установлен с целью сохранения окружающей среды (отказ от мяса даже на один день может значительно снизить использование воды и сохранить природные ресурсы), улучшение здоровья (уменьшение потребления мяса может снизить риск некоторых заболеваний, таких как рак кишечника), благополучия животных (отказ от мяса помогает уменьшить количество животных, подвергающихся убою).
А еще 27 сентября Всемирный день туризма и День туризма в Украине. Этот праздник был установлен Генеральной ассамблеей Всемирной туристической организации (UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Целью дня является популяризация туризма, освещение его вклада в экономику, культурный обмен и развитие связей между народами. Ежегодно Всемирный день туризма посвящен определенной теме, отражающей актуальные вопросы и вызовы в сфере туризма. К примеру, темы прошлых лет включали экотуризм, устойчивое развитие, культурное наследие и инновации. В Украине День туризма также отмечается 27 сентября. Этот праздник был установлен указом президента Украины в 1998 году. Украина стала членом Всемирной туристической организации в октябре 1997, что подчеркивает важность туризма для страны.
27 сентября празднуют День дудла. Каждый год праздник приходится на определенную организатором пятницу сентября. Оно было начато в 2004 году с целью сбора средств на исследование эпилепсии и поддержку людей, страдающих этой болезнью. Дудлинг – это создание простых зарисовок или каракулов, часто во время выполнения других задач, таких как телефонные разговоры или встречи. Эти рисунки могут быть как отвлеченными, так и иметь определенное значение.