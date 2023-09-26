Какой завтра, 27 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 27 сентября, День воспитателя в Украине. Верующие чтят память мученика Калистрата и жены его. До Нового года осталось 95 дней.

27 сентября 2023 года – среда. 581-й день войны в Украине.

Какой завтра, 27 сентября, церковный праздник

27 сентября в церковном календаре – день памяти мученика Калистрата и жены его. Родился и жил он в Карфагене. Его дед верой и правдой служил в Палестине императору Тиверию. Он даже стал свидетелем страданий Иисуса Христа. Поэтому отец Калистрата был христианином и воспитал своего сына в благочестивой вере. Когда ночью все остальные спали, Калистрат молился. Однажды воин услышал молитву и донес об этом военачальнику. Тот сразу же призвал Калистрата к себе и пытался заставить принести жертву идолам. Но мужчина отказался.

Ни побои, ни страдания не смогли сломить Калистрата. Тогда его мучитель приказал зашить мужчину в мешок и выбросить его в море. Однако Бог разорвал мешок и Калистрат остался невредимым. До берега ему помогли добраться дельфины. Это чудо увидели 49 воинов и тоже уверовали во Христа. Тогда военачальник приказал бросить их всех в темницу и избить беспощадно. Позже на месте их страданий был построен храм.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя заниматься физическим трудом, но для обучения этот день благоприятен.

Не стоит уходить в лес, потому что можно заблудиться.

Запрещено пить алкоголь, злословить, ругаться.

Народные приметы и традиции на 27 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: погода сухая — зима придет еще нескоро;

идет гроза — зима будет бесснежной и короткой;

на соснах и елях шишек немного — ждите суровой зимы;

облака плывут к северу с юга — будет пасмурная погода, и наоборот.

27 сентября на соснах и елях шишек немного, ждите суровой зимы / Фото: pixabay.com

В этот день наши предки завершали так называемые пчелиные девяти — это девять дней, в течение которых готовили пасеку до наступления зимы. Пчеловоды помещали ульи в накрытие, затем читали молитву и по обычаю кропили освященной водой. Чаще эту работу делали дети в возрасте до 7 лет. Считалось, что они еще без греха и подобны ангелам.

Погода на 27 сентября

Завтра, 27 сентября, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +27 днем и +15 ночью. Во Львове — +24 днем и +14 ночью. В Харькове — +24 днем и +12 ночью. В Одессе — +26 днем и +16 ночью.

Памятные даты 27 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 сентября:

1605 год — войска Речи Посполитой разбивают шведов под Кирхгольмом;

1821 год — провозглашают независимость Мексиканской империи;

1825 год — в Великобритании начинается движение по первой железной дороге — поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час;

1893 год — в Джерси-Сити начинают издавать первый за океаном украинский печатный орган — газету "Свобода";

1895 год — шведский химик, инженер и предприниматель Альфред Нобель подписывает завещание, по которому его наследие должно было составить основу фонда для выплаты ежегодных премий людям, внесшим наибольший вклад в развитие физики, химии, медицины, литературы и общего мира (Нобелевская премия);

1912 год — в Киеве открывают стадион "Спортивное поле" на 3 тысячи человек;

1920 год — Симон Петлюра подписывает приказ Главной команды войск УНР об организации восстания на Правобережной Украине;

1937 год — в городке Альбион (штат Нью-Йорк) открывается первая школа по обучению Санта-Клаусам;

1939 год — немцы захватывают Варшаву;

1940 год — заключают Тройственный (Берлинский) пакт между Третьим Рейхом, Королевством Италия и Японской империей, которым был создан военный союз, известный как "Страны Оси";

1941 год — в оккупированном нацистами Киеве обнародуют приказ коменданта: всем евреям явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра "для эвакуации";

1941 год — Сирийскую Республику провозглашают независимым государством;

1961 год — Сьерра-Леоне становится сотым государством-членом ООН;

1977 год — запускают в действие первую атомную электростанцию Украинской ССР – Чернобыльскую АЭС;

1993 год — открывают Тилявский литературно-мемориальный музей Уласа Самчука на базе Тилявского УВК;

1998 год — альбом "This Is My Truth, Tell Me Yours" группы Manic Street Preachers возглавляет чарт и становится первым релизом музыкантов, покоряющий гитпарад Великобритании;

1998 год — основывают компанию Google;

1998 год — на выборах в Германии побеждают социал-демократы во главе с Герхардом Шредером;

2001 год — правительство Норвегии учреждает международную премию за математические исследования – Абелевскую премию;

2002 год — Восточный Тимор становится членом ООН.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 сентября

Какие завтра именины: Иван.

Талисманом человека, рожденного 27 сентября, является цитрин. Кварц золотистого цвета, издавна считавшегося камнем Солнца. Наши предки верили, что лимон помогает вылечить депрессию, начать жизнь с нового чистого листа.

В этот день родились:

1872 год — украинский живописец, педагог Григорий Светлицкий;

1962 год — украинский литературовед, писательница и психоаналитик Нила Зборовская;

1983 год — пятикратная паралимпийская чемпионка, Геройка Украины Елена Юрковская.

Какой завтра день в Украине и мире

27 сентября Всемирный день туризма и День туризма в Украине / Фото: pixabay.com

27 сентября в Украине празднуют День воспитателя. Профессиональный праздник, созданный для чествования труда воспитателей, которые являются отдельным звеном работников образования. Это прекрасная возможность признать и почтить их важный вклад в развитие молодежи, детей.

Также 27 сентября Всемирный день туризма и День туризма в Украине. Праздник был создан по инициативе международных организаций, в частности, ООН, под эгидой которой работает Всемирная туристическая организация. Люди еще в древности перемещались по территориям в поисках убежища, еды, лучших условий жизни и безопасности. Своего рода "путешественниками" были и войска, шедшие в дальние края, завоевывать новые земли. Это стало основой дальнейших путешествий уже в коммерческих целях и просто ради человеческого любопытства. Папирусы, найденные на территории Древнего Египта, указывают на то, что богатые египтяне имели привычку путешествовать ради отдыха и удовольствия.

А еще 27 сентября Всемирный день без мяса. Ежегодное событие, поощряющее людей воздерживаться от употребления мясных продуктов в течение семи дней. Всемирный день без мяса начинает Всемирную неделю без мяса. Инициатива направлена на то, чтобы повысить осведомленность о медицинских, экологических и нравственных последствиях употребления мяса. Кампания получила значительную поддержку во многих странах мира, в том числе в США, Канаде, Великобритании.

27 сентября Всемирный день школьного молока. Выпадает на последнюю среду сентября и празднуется во всем мире. Эта дата была создана, чтобы показать пользу школьного молока для здоровья и важности внедрения в школах специальных пищевых программ, предоставляющих учащимся молоко.