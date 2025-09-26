Какой праздник 27 сентября 2025 года / © ТСН

27 сентября 2025 года — суббота. 1312-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 27 сентября, верующие празднуют день памяти святого мученика Калистрата и жены его. Калистрат происходил из Карфагена (Северная Африка). Его отец был христианином и воспитал сына в вере Христовой. Став взрослым, Калистрат вступил на военную службу в Римскую империю, но оставался верен Господу. Он ревностно молился каждую ночь, чем отличался от своих совоинов-язычников.

Однажды воины донесли начальнику на Калистрата, что он христианин. Его привели на суд и заставляли принести жертву идолам. Он мужественно отказался, признав перед всеми Иисуса Христа единым Богом. За это его жестоко пытали: били плетьми, резали тело, а затем зашили в мешок и бросили в море. Но Господь чудесно сохранил ему жизнь: мешок разорвался, и он вышел на берег целым и невредимым.

Это чудо поразило 49 его товарищей-воинов. Они уверовали во Христа и присоединились к Калистрату. Всех их впоследствии заключили в тюрьму и подвергали пыткам. Несмотря на мучения, они оставались непоколебимыми в вере. В конце концов, их казнили — по преданию всех вместе, около 304 года во время преследований за императора Диоклетиана.

Что нельзя делать 27 сентября

Не следует устраивать громкие развлечения — это день размышлений о духовности.

Не рекомендуется работать в огороде или в поле — земля отдыхает.

Не стоит ходить в лес — “змеи прячутся в землю”, поэтому ходить в лес считается опасным.

Народные приметы и традиции на 27 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какая погода 27 сентября, таким будет октябрь;

тихий и солнечный день до мягкой зимы;

летает много паутины — ждите длинную и сухую осень;

пасмурно и дождливо — до суровой зимы;

утром на траве иней — ждите сухой погоды днем;

змеи и лягушки прячутся в норы — уже идут настоящие холода.

27 сентября змеи и лягушки прячутся в норы — уже идут настоящие холода / © unsplash.com

В народе 27 сентября носило название Калистрата или Сумица. Второе название было связано с тем, что природа “скучает”, потому что теплые дни уже отошли. Часто говорили: “Калистрат холодом обнимает, тепло из земли выгоняет” и “Пришел Калистрат — осень назад не возвращает”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 сентября

Какие завтра именины: Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.

Талисманом человека, рожденного 27 сентября является цитрин. С древнейших времен камень олицетворял обилие и благосклонность судьбы. Когда люди были убеждены, что цитрин имеет силу отгонять тревожные помыслы и оберегать от ночных ужасов.

В этот день родились:

1962 год — Алла Татаренко, украинская славистка, переводчица, историкиня литературы, литературная критикиня;

1983 год — Лилия Демидюк, украинская писательница и литературовед;

1983 год — Елена Юрковская, пятикратная паралимпийская чемпионка, Геройка Украины.

Памятные даты 27 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 сентября:

1605 год — войска Речи Посполитой наносят сокрушительное поражение шведским силам в битве под Кирхгольмом;

1781 год — на землях Левобережной Украины, входивших в состав бывшей Гетманщины, правительство Российской империи создает три административные единицы — Киевское, Черниговское и Новгород-Северское наместничества;

1802 год — указом императора Александра I в Киеве частично восстанавливают действие Магдебургского права, которое было отменено Екатериной II;

1821 год — провозглашают независимость Мексиканской империи;

1825 год — в Великобритании совершают первое движение по железной дороге: поезд перевозит 450 пассажиров, развив скорость около 24 км/ч;

1885 год — в Харькове открывают Южнороссийский технологический институт;

1893 год — в Джерси-Сити видит свет первый украинский печатный орган за океаном — газета “Свобода”;

1895 — Альфред Нобель, шведский изобретатель и предприниматель, составляет завещание, которым вводит фонд для ежегодных премий в области науки, литературы и борьбы за мир — будущую Нобелевскую премию;

1912 год — в Киеве открывают стадион “Спортивное поле”, рассчитанный на три тысячи зрителей;

1920 год — Симон Петлюра издает приказ об организации восстания на Правобережной Украине; в том же году Нестор Махно заключает союз с Красной Армией;

1937 год — в американском городке Альбион (штат Нью-Йорк) открывается первая в мире школа для подготовки Санта-Клаусов;

1939 год — немецкие войска после длительной осады захватывают Варшаву;

1940 год — подписывают Тройственный пакт между Германией, Италией и Японией;

1941 год — нацистские власти Киева издают приказ всем евреям явиться в район Бабьего Яра под предлогом “эвакуации”;

1961 год — Сьерра-Леоне становится сотым членом Организации Объединенных Наций;

1977 год — вводят в эксплуатацию первую в РСФСР атомную электростанцию — Чернобыльскую;

1993 год — в селе Тилявка открывают литературно-мемориальный музей Уласа Самчука;

1998 год — основывают компанию Google;

2001 год — правительство Норвегии учреждает международную награду в области математики — Абелевскую премию;

2003 год — Украина принимает решение ограничить импорт российских спичек.

Какой завтра праздник в Украине и мире

27 сентября в Украине и мире празднуют Международный день астрономии / © unsplash.com

27 сентября в Украине и мире празднуют Международный день астрономии. Праздник, посвященный науке о космосе, планетах, звездах и Вселенной в целом. Оно призвано поощрить людей всех возрастов интересоваться астрономией, открывать красоту звездного неба и распространять знания о космосе.

Также 27 сентября Всемирный день без мяса. Это международная инициатива, посвященная популяризации безмясного способа питания и осознанного отношения к здоровью, животным и окружающей среде. Этот праздник не пропагандирует полный отказ от мяса, а лишь подчеркивает пользу осознанного подхода к питанию и бережное отношение к планете и живым существам.

А еще 27 сентября День воспитателя в Украине. Это профессиональный праздник людей, которые ежедневно заботятся о развитии, воспитании и обучении самых молодых детей. День воспитателя напоминает обществу, что первые годы жизни ребенка формируют его личность, и роль воспитателя в этом процессе чрезвычайно важна.

27 сентября празднуют Международный день кролика. Яркий и легкий праздник, посвященный любимым пушистым животным — кроликам, их популярности в мире и роли в культуре и повседневной жизни человека. Праздник создан для того, чтобы люди больше заботились о маленьких пушистых друзьях, наслаждались их игривостью и красотой, а также помнили о сохранении видов в природе.

Также 27 сентября Международный день кружева. Праздник, посвященный тонкому искусству создания кружева, веками считавшийся символом утонченности, красоты и культурного наследия. Праздник призван уделять внимание традиционному ремеслу, его эстетической ценности и развитию творческих навыков в современном мире.

А еще 27 сентября Всемирный день туризма и День туризма в Украине. Международный праздник, который отмечается в поддержку развития туризма и путешествий по всему миру, а также для повышения осведомленности о его социальном, культурном, экономическом и экологическом значении. Праздник подчеркивает, что поездки расширяют кругозор, укрепляют дружбу между народами и способствуют развитию культурного и экономического потенциала стран.