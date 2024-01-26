Какой завтра, 27 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

27 января 2024 года — суббота. 703-й день войны в Украине.

Какой завтра, 27 января, церковный праздник

27 января в церковном календаре – день перенесения мощей Иоанна Златоуста. 397 Иоанн Златоуст становится патриархом (после смерти архиепископа Константинопольского Нектария). В этой должности Иоанн начинает совершенствовать священство. Впоследствии он вступает в конфликт с императорской семьей. Императрица затаила сильнейший гнев на патриарха. Поэтому его выгоняют из города. Однако в ту же ночь происходит сильное землетрясение и умирает ребенок императора. Поэтому императрица решает вернуть Иоанна вспять. В 406 году патриарх сильно заболел. Его переводят из столицы в маленький городок Пифиунта, куда он, истощенный болезнью, добирается три месяца. Недалеко от города Команы под сильным дождем он умирает. Случилось это в 407 году.

Что нельзя делать 27 января

Запрещается резать и обжигать кожу.

Не рекомендуется дарить подарки, даже от всего сердца.

Лучше отказаться от мытья головы.

Народные приметы и традиции на 27 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: луна имеет белый цвет до сильного холода, если он красный — будет ветер;

запотело стекло – ждите тепло;

облака плывут против ветра – будет идти снег;

после вьюги на сугробах гребни округлены, снег лежит волнами на полях — будет хороший урожай.

27 января луна имеет белый цвет до сильного холода, если он красный — будет ветер / Фото: Pexels

Традиционно наши предки 27 января готовили поминальную трапезу, вспоминали усопших родственников. На столе обязательно стояли пирожки с разной начинкой, компот, рисовая каша. Если не было крепких морозов, часть обеда выносили на кладбище и оставляли на могиле.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 января

Какие завтра именины: Иван, Иосиф, Дмитрий, Петр.

Талисманом человека, рожденного 27 января, является горный хрусталь. Известен человечеству еще с давних времен. Например, в Древней Греции горный хрусталь считался слезами упавших с небес богов. А Японцы утверждали, что это застывшее дыхание дракона.

В этот день родились:

1915 год — украинский художник, график, керамист, искусствовед Яков Гнездовский;

1927 год — украинский диссидент и правозащитник, педагог, языковед, член-основатель Украинской гельсинской группы Олекса Тихий;

1970 год — украинский хоккеист Александр Годынюк.

Памятные даты 27 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 января:

1302 год — после захвата Флоренции черными гвельфами поэт и политик Данте Алигьери выслан из города;

1527 год — происходит битва под Ольшаницей;

1785 год — основывают Университет Джорджии, старейший общественный университет США;

1859 год — Оттава становится столицей Канады;

1860 год — впервые опубликовали полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;

1880 год — Томас Эдисон получает патент на электрическую лампу накаливания;

1918 год — начинается гражданская война в Финляндии;

1918 год — на экраны США выходит фильм "Тарзан из племени обезьян" с Элмо Линкольном в главной роли;

1921 год — Польша признает независимость Литвы;

1926 год — в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бэйрд проводит публичную демонстрацию устройства для передачи и приема телевизионного изображения — телевизора;

1944 год — основание наград Украинской повстанческой армии;

1967 год — во время репетиции полета в месяц загорается американский корабль Аполлон-1, все члены экипажа, — Гас Гриссом, Эдвард Гиггинс Уайт и Роджер Чаффи погибают;

1967 год — США, Великобритания и Советский Союз заключают международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства;

1973 год — в Париже подписывают соглашение о выводе американских войск из Вьетнама;

1983 год — в Японии завершается строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, пролегшего между островами Хонсю и Хоккайдо;

1992 год — Зимбабве признает независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Канадой и Португалией;

1997 год — Аслан Масхадов становится президентом Чеченской Республики Ичкерия;

2000 год — в Египте парламент принимает закон, разрешающий женщине подавать на развод;

2015 год — начинаются активные бои за Дебальцево во время Войны на востоке Украины;

2022 год — стрельба на заводе Южномаши в Днепре, в результате которой погибают 5 человек.

Погода на 27 января

Завтра, 27 января, в Киеве пасмурно, днем возможен мелкий снег с дождем. Во Львове пасмурно, возможен мокрый снег. В Харькове облачно, возможен дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и ночью. Во Львове — +3 день и 0 ночью. В Харькове — +2 днем и -1 ночью. В Одессе — +7 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

27 января в Украине и мире Международный день памяти жертв Холокоста / Фото: Pexels

27 января в Украине и мире Международный день памяти жертв Холокоста. Под этим термином понимаются притеснения, гонения и умышленное истребление нацистами еврейской нации. Геноцид происходил с 1933 по 1945 год. Он сопровождался ужасающими действиями нацистского режима. За это время было уничтожено около 5 миллионов человек еврейской национальности. 1 ноября 2005 года во время Генеральной Ассамблеи ООН была утверждена Резолюция, посвященная Холокосту. В нем говорится о геноциде, из-за которого было истреблено 30% евреев и других лиц, принадлежавших к другим национальностям. В этой Резолюции была утверждена и дата дня памяти.

Также 27 января празднуют Всемирный день молокоотсоса. Праздник основала владелица фирмы Snugabell Венди Армбрустер в 2017 году. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы мотивировать женщин к грудному вскармливанию. Педиатры также высказываются в пользу кормления ребенка грудным молоком. Это помогает укрепить иммунитет малыша и создает особую связь ребенка с матерью. А чтобы не отказываться от своей карьеры, можно использовать молокоотсос. Он помогает создать банк молока у себя дома.

А еще 27 января Международный день портвейна. Во всем мире этот напиток очень много поклонников, но его родиной считается португальский город Порту. Отсюда вино стали возить в Англию в конце XVII века. Существует версия происхождения портвейна, согласно которой некоторые производители начали добавлять спирт к вину еще на этапе брожения. Благодаря этому напиток сохранял сладкий вкус и приобретал крепость.