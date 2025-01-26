Какой завтра, 27 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста. Верующие празднуют перенесение мощей святого Иоанна Златоустого. До Нового года осталось 338 дней.
27 января 2025 — понедельник 1069-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
27 января в церковном календаре – перенесение мощей святого Иоанна Златоустого. Иоанн Златоуст был одним из величайших церковных деятелей и проповедников, известным за свои красноречивые проповеди и глубокие богословские труды. Он был патриархом Константинополя. Перенос мощей святого Иоанна Златоуста произошел в середине V века. После его смерти его мощи были перенесены из Комана Понтийских в Константинополь. Это событие символизировало восстановление мира и гармонии в церкви благодаря его учениям и моральному авторитету.
Что нельзя делать 27 января
- Нельзя мыть голову – будут проблемы со здоровьем.
- Не следует дарить подарки, даже от всего сердца.
- Запрещается резать или обжигать кожу как материал.
Народные приметы и традиции на 27 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: конденсат на окнах – до потепления;
- месяц белого цвета – начнется сильный холод;
- закругленные валы после метели — ждите большой урожай;
- облака против ветра бегут – будет снегопад.
В этот день было принято готовить "поминальный" ужин, вспоминать покойных родственников, а также выносить часть угощения на кладбище.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 января
Какие завтра именины: Дмитрий, Иван, Петр.
Талисманом человека, рожденного 27 января является горный хрусталь. Камень помогает увидеть свое будущее. Горный хрусталь издавна использовали при ишемической болезни, варикозе для лечения.
В этот день родились:
- 1935 год — украинский и белорусский оперный певец (драматический тенор) Зеновий Бабий;
- 1948 год – поэт, переводчик, эссеист, культуролог, музыковед, музыкальный педагог, культур-менеджер, композитор Валерий Брайнин;
- 1970 год – украинский хоккеист Александр Годынюк.
Памятные даты 27 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 27 января:
- 1302 год – после захвата Флоренции черными гвельфами поэта и политика Данте Алигьери высылают из города;
- 1527 год — происходит битва под Ольшаницей, одна из величайших побед над татарами русско-литовского войска под предводительством князя Константина Острожского;
- 1785 год — основывает Университет Джорджии, старейший общественный университет США;
- 1859 год – Оттава становится столицей Канады;
- 1860 год — впервые публикуют полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;
- 1880 год — Томас Эдисон получает патент на электрическую лампу накаливания;
- 1918 год – начинается гражданская война в Финляндии;
- 1918 год — на экраны США выходит фильм "Тарзан из племени обезьян" с Элмо Линкольном в главной роли;
- 1921 год — Польша признает независимость Литвы;
- 1926 год — в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бэйрд проводит публичную демонстрацию устройства для передачи и приема телевизионного изображения — телевизора;
- 1944 год — утверждают первые награды Украинской повстанческой армии;
- 1967 год – во время репетиции полета на Луну загорается американский корабль Аполлон-1, все члены экипажа погибают;
- 1967 год — США, Великобритания и Советский Союз заключают международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства;
- 1973 год – в Париже подписывают соглашение о выводе американских войск из Вьетнама;
- 1983 год — в Японии завершают строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, пролегающего между островами Хонсю и Хоккайдо;
- 1992 год — Зимбабве признает независимость Украины;
- 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Канадой и Португалией;
- 1997 год – Аслан Масхадов становится президентом Чеченской Республики Ичкерия;
- 2015 год — начинаются активные бои за Дебальцево во время Войны на востоке Украины;
- 2022 год — стрельба на заводе Южномаши в Днепре, в результате которой погибают 5 человек.
Погода на 27 января
Сегодня, 27 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове утром пасмурно, позже ясно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве +7 днем и +5 ночью. Во Львове +11 днем и +3 ночью. В Харькове +3 день и 0 ночью. В Одессе +8 днем и +6 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
27 января в Украине и в мире Международный день памяти жертв Холокоста. Это дата, когда советские войска освободили крупнейший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау в 1945 году. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году, чтобы почтить память миллионов людей, погибших во время Холокоста. Холокост - это систематическое истребление евреев, ромов, поляков, больных, людей с инвалидностью и других групп, которых нацисты считали "неполноценными". Около 6 миллионов евреев были убиты в лагерях смерти во время массовых расстрелов и принудительных работ. Этот день служит напоминанием о важности памяти, борьбе с антисемитизмом, расизмом и другими формами ненависти.
Также 27 января Всемирный день молокоотсоса. Молокоотсосы – это устройства, помогающие женщинам собирать грудное молоко, когда они не могут кормить ребенка непосредственно грудью по разным причинам (например, работа, заболевания или другие обстоятельства). Цель - повысить осведомленность о возможностях и преимуществах грудного молока, которое является лучшим источником питания для младенцев, и о роли молокоотсосов в поддержке грудного вскармливания.
А еще 27 января Международный день портвейна. Портвейн – это крепкое красное вино, ферментируемое в специальных условиях и обогащаемое виноградным спиртом, останавливающее процесс брожения и сохраняющее природную сладость вина. Этот процесс придает портвейну особую глубину вкуса и ароматов. Портвейн получил свое название от Порту, который является главным портом для экспорта этого вина. Самые известные его сорта – это руби, тауни, белый и винтаж, и каждый из них имеет свои характерные отличия во вкусовых нотках и процессе выдержки.
27 января День благодарности менеджерам сообществ. Ежегодно приходится на последний понедельник января. Этот день посвящен людям, занимающимся управлением онлайн-сообществ, создавая и поддерживая взаимодействие и взаимопонимание между участниками различных цифровых платформ. Менеджеры сообществ играют важную роль в развитии и поддержке онлайн-сообществ, таких как форумы, социальные сети, группы по интересам, брендовые сообщества и другие платформы для взаимодействия. Они обеспечивают позитивную атмосферу, отвечают на запросы участников, разрешают конфликты и помогают строить взаимовыгодные отношения между членами сообщества.