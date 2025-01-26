Какой завтра, 27 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

27 января 2025 — понедельник 1069-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

27 января в церковном календаре – перенесение мощей святого Иоанна Златоустого. Иоанн Златоуст был одним из величайших церковных деятелей и проповедников, известным за свои красноречивые проповеди и глубокие богословские труды. Он был патриархом Константинополя. Перенос мощей святого Иоанна Златоуста произошел в середине V века. После его смерти его мощи были перенесены из Комана Понтийских в Константинополь. Это событие символизировало восстановление мира и гармонии в церкви благодаря его учениям и моральному авторитету.

Что нельзя делать 27 января

Нельзя мыть голову – будут проблемы со здоровьем.

Не следует дарить подарки, даже от всего сердца.

Запрещается резать или обжигать кожу как материал.

Народные приметы и традиции на 27 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: конденсат на окнах – до потепления;

месяц белого цвета – начнется сильный холод;

закругленные валы после метели — ждите большой урожай;

облака против ветра бегут – будет снегопад.

27 января закругленные валы после метели — ждите большой урожай / Фото: Unsplash

В этот день было принято готовить "поминальный" ужин, вспоминать покойных родственников, а также выносить часть угощения на кладбище.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 января

Какие завтра именины: Дмитрий, Иван, Петр.

Талисманом человека, рожденного 27 января является горный хрусталь. Камень помогает увидеть свое будущее. Горный хрусталь издавна использовали при ишемической болезни, варикозе для лечения.

В этот день родились:

1935 год — украинский и белорусский оперный певец (драматический тенор) Зеновий Бабий;

1948 год – поэт, переводчик, эссеист, культуролог, музыковед, музыкальный педагог, культур-менеджер, композитор Валерий Брайнин;

1970 год – украинский хоккеист Александр Годынюк.

Памятные даты 27 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 января:

1302 год – после захвата Флоренции черными гвельфами поэта и политика Данте Алигьери высылают из города;

1527 год — происходит битва под Ольшаницей, одна из величайших побед над татарами русско-литовского войска под предводительством князя Константина Острожского;

1785 год — основывает Университет Джорджии, старейший общественный университет США;

1859 год – Оттава становится столицей Канады;

1860 год — впервые публикуют полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;

1880 год — Томас Эдисон получает патент на электрическую лампу накаливания;

1918 год – начинается гражданская война в Финляндии;

1918 год — на экраны США выходит фильм "Тарзан из племени обезьян" с Элмо Линкольном в главной роли;

1921 год — Польша признает независимость Литвы;

1926 год — в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бэйрд проводит публичную демонстрацию устройства для передачи и приема телевизионного изображения — телевизора;

1944 год — утверждают первые награды Украинской повстанческой армии;

1967 год – во время репетиции полета на Луну загорается американский корабль Аполлон-1, все члены экипажа погибают;

1967 год — США, Великобритания и Советский Союз заключают международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства;

1973 год – в Париже подписывают соглашение о выводе американских войск из Вьетнама;

1983 год — в Японии завершают строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, пролегающего между островами Хонсю и Хоккайдо;

1992 год — Зимбабве признает независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Канадой и Португалией;

1997 год – Аслан Масхадов становится президентом Чеченской Республики Ичкерия;

2015 год — начинаются активные бои за Дебальцево во время Войны на востоке Украины;

2022 год — стрельба на заводе Южномаши в Днепре, в результате которой погибают 5 человек.

Погода на 27 января

Сегодня, 27 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове утром пасмурно, позже ясно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +7 днем ​​и +5 ночью. Во Львове +11 днем ​​и +3 ночью. В Харькове +3 день и 0 ночью. В Одессе +8 днем ​​и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

27 января Международный день портвейна / Фото: pixabay.com

27 января в Украине и в мире Международный день памяти жертв Холокоста. Это дата, когда советские войска освободили крупнейший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау в 1945 году. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году, чтобы почтить память миллионов людей, погибших во время Холокоста. Холокост - это систематическое истребление евреев, ромов, поляков, больных, людей с инвалидностью и других групп, которых нацисты считали "неполноценными". Около 6 миллионов евреев были убиты в лагерях смерти во время массовых расстрелов и принудительных работ. Этот день служит напоминанием о важности памяти, борьбе с антисемитизмом, расизмом и другими формами ненависти.

Также 27 января Всемирный день молокоотсоса. Молокоотсосы – это устройства, помогающие женщинам собирать грудное молоко, когда они не могут кормить ребенка непосредственно грудью по разным причинам (например, работа, заболевания или другие обстоятельства). Цель - повысить осведомленность о возможностях и преимуществах грудного молока, которое является лучшим источником питания для младенцев, и о роли молокоотсосов в поддержке грудного вскармливания.

А еще 27 января Международный день портвейна. Портвейн – это крепкое красное вино, ферментируемое в специальных условиях и обогащаемое виноградным спиртом, останавливающее процесс брожения и сохраняющее природную сладость вина. Этот процесс придает портвейну особую глубину вкуса и ароматов. Портвейн получил свое название от Порту, который является главным портом для экспорта этого вина. Самые известные его сорта – это руби, тауни, белый и винтаж, и каждый из них имеет свои характерные отличия во вкусовых нотках и процессе выдержки.

27 января День благодарности менеджерам сообществ. Ежегодно приходится на последний понедельник января. Этот день посвящен людям, занимающимся управлением онлайн-сообществ, создавая и поддерживая взаимодействие и взаимопонимание между участниками различных цифровых платформ. Менеджеры сообществ играют важную роль в развитии и поддержке онлайн-сообществ, таких как форумы, социальные сети, группы по интересам, брендовые сообщества и другие платформы для взаимодействия. Они обеспечивают позитивную атмосферу, отвечают на запросы участников, разрешают конфликты и помогают строить взаимовыгодные отношения между членами сообщества.