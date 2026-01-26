- Дата публикации
Какой завтра, 27 января, праздник — все про этот день, какой церковный праздник
Завтра, 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста. Верующие празднуют перенесение мощей святого Иоанна Златоустого. До Нового года осталось 339 дней.
27 января 2026 года — вторник. 1433 день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 27 января, верующие празднуют Перенесение мощей святого Иоанна Златоустого. Церковное событие, состоявшееся в 438 году во время правления императора Феодосия II. Мощи святителя, умершего в изгнании в 407 году, были торжественно перенесены из города Команы в Константинополь и возложены в храме Святых Апостолов. Это событие стало символом покаяния и восстановления справедливости, ведь Церковь и государство публично признали святость и невинность Иоанна Златоуста после лет преследований. День перенесения мощей почитается Церковью как знак примирения и триумфа истины.
27 января в Украине и мире Международный день памяти жертв Холокоста. Этот день был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2005 как напоминание об одной из самых ужасных трагедий ХХ века — систематическом истреблении около шести миллионов евреев, а также миллионов других жертв нацистского режима: ромов, людей с инвалидностью, военнопленных, представителей оппозиции.
Также 27 января Всемирный день молокоотсоса. Эта дата посвящена признанию роли молокоотсоса как важного помощника для матерей в период грудного вскармливания. Цель дня — повысить осведомленность о возможности поддержки лактации, в частности для женщин, которые по разным причинам не могут постоянно кормить ребенка непосредственно грудью: по медицинским показаниям, преждевременным родам или необходимости сочетать материнство с работой.
А еще 27 января Международный день портвейна. Портвейн имеет многовековую историю и уникальную технологию производства: брожение останавливают добавлением виноградного спирта, благодаря чему напиток сохраняет природную сладость и вкус. Существует много стилей портвейна — ruby, tawny, white, vintage, каждый с собственным характером. Цель Международного дня портвейна — почтить традиции виноделия, популяризировать культуру умеренного потребления и открыть для себя разнообразие вкусов этого легендарного напитка.