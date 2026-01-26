Какой праздник 27 января 2026 года / © ТСН

27 января 2026 года — вторник. 1433 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

27 января верующие празднуют Перенесение мощей святого Иоанна Златоустого / © Pixabay

Завтра, 27 января, верующие празднуют Перенесение мощей святого Иоанна Златоустого. Церковное событие, состоявшееся в 438 году во время правления императора Феодосия II. Мощи святителя, умершего в изгнании в 407 году, были торжественно перенесены из города Команы в Константинополь и возложены в храме Святых Апостолов. Это событие стало символом покаяния и восстановления справедливости, ведь Церковь и государство публично признали святость и невинность Иоанна Златоуста после лет преследований. День перенесения мощей почитается Церковью как знак примирения и триумфа истины.

27 января в Украине и мире Международный день памяти жертв Холокоста / © Pixabay

27 января в Украине и мире Международный день памяти жертв Холокоста. Этот день был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2005 как напоминание об одной из самых ужасных трагедий ХХ века — систематическом истреблении около шести миллионов евреев, а также миллионов других жертв нацистского режима: ромов, людей с инвалидностью, военнопленных, представителей оппозиции.

27 января Всемирный день молокоотсоса / © Pixabay

Также 27 января Всемирный день молокоотсоса. Эта дата посвящена признанию роли молокоотсоса как важного помощника для матерей в период грудного вскармливания. Цель дня — повысить осведомленность о возможности поддержки лактации, в частности для женщин, которые по разным причинам не могут постоянно кормить ребенка непосредственно грудью: по медицинским показаниям, преждевременным родам или необходимости сочетать материнство с работой.

27 января Международный день портвейна / © Pixabay

А еще 27 января Международный день портвейна. Портвейн имеет многовековую историю и уникальную технологию производства: брожение останавливают добавлением виноградного спирта, благодаря чему напиток сохраняет природную сладость и вкус. Существует много стилей портвейна — ruby, tawny, white, vintage, каждый с собственным характером. Цель Международного дня портвейна — почтить традиции виноделия, популяризировать культуру умеренного потребления и открыть для себя разнообразие вкусов этого легендарного напитка.