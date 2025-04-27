Какой праздник 28 апреля 2025 года / © ТСН

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28 апреля 2025 года — понедельник. 1160-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 28 апреля, верующие празднуют день памяти святых мучеников Максима и Дады. Согласно церковной передаче, святые были представителями высокого социального положения — вероятно, воинами или государственными служащими Римской империи. После обращения в христианство они открыто и бесстрашно исповедовали свою веру в Единого Бога, чем вызывали гнев языческой власти. По приказу местных правителей святые Максим и Дада были заключены в тюрьму и подвергнуты многочисленным жестоким пыткам с целью принудить их к отступничеству и принесению жертвы языческим божествам. Однако, проявив чрезвычайное мужество и духовную стойкость, святые отказались отречься от Христа, оставаясь непоколебимыми в вере даже перед лицом смерти.

После неудачных попыток принуждения и издевательств, мученики были казнены — вероятнее всего, путем усечения мечом. Их подвиг стал ярким свидетельством глубокого доверия к Богу и примером истинного христианского исповедания, которое не боится ни страданий, ни гибели.

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Что нельзя делать 28 апреля

Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом без крайней необходимости — рекомендовано воздержаться от будничных работ, полевых работ и домашней рутины.

Не следует начинать новые дела, особенно связанные с деньгами — считалось, что нужно заботиться о духовном, а не материальном.

Нельзя устраивать ссоры, распри — они считались особенно вредными и могли “откликнуться” на весь год.

Народные приметы и традиции на 28 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

Если в этот день лягушки дружно квакают в прудах — лето будет теплое и урожайное;

если идет дождь, все лето будет мокрым, но урожайным;

если день ветреный — лето будет с бурями, а урожай зерновых может пострадать;

ясный рассвет и звездное небо к утру — к теплой, сухой весне и раннему лету;

если ночь на 28 апреля теплая, без заморозков — сады будут цвести обильно, пчелы будут работать активно.

28 апреля идет дождь — все лето будет мокрым, но урожайным / © unsplash.com

В народе 28 апреля называлось Пудов день. Название происходит от имени одного из апостолов, память которых в церковном календаре почитается именно в этот день — апостола Пуда. Все, что посеешь или посадишь в Пудов день, считалось “на силу” — потому что природа уже “набрала пудовый вес” (т.е. в полном расцвете).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 апреля

Какие завтра именины: Виталий, Кирилл, Максим, Анна.

Талисманом человека, рожденного 28 апреля является чароит. С давних времен чароиту приписывали сверхъестественные свойства. Люди были убеждены, что этот минерал способен влиять на тонкие энергетические потоки, в частности дарить внутреннее спокойствие и способствовать налаживанию гармоничных взаимоотношений между людьми.

В этот день родились:

1868 год — Георгий Вороной, украинский математик, создатель геометрии чисел, внес значительный вклад в развитие современной информатики;

1875 год — Модест Сосенко, украинский художник-монументалист, мастер религиозной и светской живописи, портретист, пейзажист, иллюстратор;

1928 год — Петр Китастый, бандурист, заместитель дирижера Украинской капеллы бандуристов им. Т. Г. Шевченко.

Памятные даты 28 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 апреля:

1180 год — 14-летний французский король Филипп II Август заключил брак с Изабеллой, вдовой графа Фландрии;

1220 год — положено начало строительству кафедрального собора в Солсбери, который стал одним из старейших и впечатляющих храмов в Англии;

1503 год — В битве при Сериньоле (Италия) испанские войска разгромили французов, что привело к тому, что Неаполитанское королевство стало частью Испании;

1512 год — В битве под Вишневцем (Лопушным) польско-литовская армия во главе с гетманом Константином Острожским одержала победу над крымскими татарами;

1563 год — Иван Федоров и Петр Мстиславец начали печать первой книги;

1599 год — Английский парламент принял общую молитвенную книгу для Англиканской церкви;

1621 год — Украинские православные священники выпустили “Протестацию”, в которой обосновали законность восстановления православной иерархии;

1635 год — Франция и Швеция заключили военный союз;

1686 год — Вышел первый том основного труда Исаака Ньютона “Принципы”;

1709 год — Шведские войска под командованием Карла XII и украинский гетман Иван Мазепа начали осаду Полтавы;

1784 год — Во Франции Лонуа и Ж. Бьенвеню презентовали первую официально признанную подвижную модель вертолета;

1788 год — Мэриленд стал седьмым штатом США;

1794 год — произошло казнь адмирала графа д’Эстана, бывшего командующего французским флотом, революционным трибуналом во Франции;

1796 год — Сардинское королевство подписало мирный договор с Францией;

1809 год — Прусский офицер Фердинанд фон Шилл вывел гусарский полк из Берлина для восстания против французской оккупации, но мятеж потерпел поражение.

1814 год — Наполеон отправился в ссылку на остров Эльба;

1817 год — США и Великобритания заключили соглашение об ограничении численности военных флотов на Больших озерах;

1862 год — Во время Гражданской войны в США флот адмирала Дэвида Фаррагута захватил порт и город Новый Орлеан;

1879 год — В Тырново была принята Конституция Болгарии;

1908 год — Основана Всемирная ассоциация эсперанто;

1910 год — Клод Грэхем-Уайт совершил первый в Великобритании зарегистрированный ночной полет на аэроплане;

1914 год — В США был запатентован воздушный кондиционер;

1918 год — Австро-германские войска прекратили заседание Украинской Центральной Рады, которая обсуждала проект Конституции УНР;

1919 год — Парижская мирная конференция приняла Устав Лиги Наций;

1919 год — В Ровно атаман Оскилко попытался совершить переворот против Директории УНР, арестовав правительство во главе с Борисом Мартосом;

1923 год — В Лондоне открыт стадион “Уэмбли”;

1932 год — Объявлен об открытии вакцины против желтой лихорадки;

1939 год — Адольф Гитлер заявил о денонсации Польско-Германского договора о ненападении и Англо-Германского морского договора;

1943 год — Во Львове немецкие власти объявили о создании дивизии “Галичина”;

1945 год — В Берлине произошли жестокие уличные бои;

1947 год — Польские коммунистические власти начали операцию “Висла” — выселение украинцев с западных территорий;

1947 год — Тур Хейердал отправился на бальсовом плоту в путешествие через Тихий океан;

1948 год — Арабские войска захватили Яффу (Израиль);

1952 год — Подписан мирный договор с Японией, завершивший послевоенную оккупацию страны;

1957 год — Основана Всемирная федерация городов-побратимов;

1965 год — Американские десантники захватили Доминиканскую республику при поддержке морской пехоты;

1967 год — Американского боксера Кассиуса Клея лишили прав участвовать в поединках из-за отказа служить в армии;

1968 год — В Нью-Йорке на Бродвее состоялась премьера мюзикла “Волосы”;

1969 год — Шарль де Голль ушел в отставку с поста президента Франции;

1987 год — В США впервые выпущен компакт-диск;

1996 год — Тед Мартин установил рекорд, забросив 5221 штрафной баскетбольный бросок;

1999 год — Конгресс США принял решение о нанесении авиаударов по Югославии;

2000 год — Турция, Азербайджан и Грузия подписали договор о строительстве нефтепровода Баку-Джейхан;

2001 год — Деннис Тито стал первым космическим туристом;

2021 год — началась пограничная война между Таджикистаном и Кыргызстаном;

2022 год — Палата представителей США приняла закон о ленд-лизе для Украины.

Какой завтра праздник в Украине и мире

28 апреля День работников скорой медицинской помощи в Украине / © Национальная полиция Украины

28 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день заплаты заранее. Он стремится побуждать людей к совершению добрых поступков без ожидания какого-либо вознаграждения. Идея состоит в том, чтобы каждый проявлял доброту и помогал другим без обратной выгоды для себя, а полученную помощь передавать дальше, создавая таким образом цепь альтруизма.

Этот день был вдохновлен книгой “Pay It Forward” Кэтрин Райан Гайде, в которой герои предлагают не просто совершить добрый поступок, но и передавать помощь другим без ожидания взаимного отклика. Таким образом, идея предполагает, что ежедневные акты доброты могут стать основой для глобального движения, положительно меняющего общество.

Также 28 апреля День работников скорой медицинской помощи в Украине. Посвящён чествованию людей, чья работа заключается в оказании неотложной медицинской помощи в критических ситуациях. Этот день есть возможность отдать должное врачам, фельдшерам, водителям, диспетчерам и другим медицинским работникам, которые круглосуточно работают на передовой борьбе за здоровье и жизнь граждан.

Праздник был установлен в Украине для повышения значения этой профессии, часто становится решающей в экстремальных условиях. Официально День работников скорой медицинской помощи был введен в 2013 году, однако идея признать заслуги медиков экстренных служб была задолго до этого.

А еще 28 апреля День биологических часов. Цель привлечь внимание к значению биологических ритмов, регулирующих разнообразные процессы в организме человека. Эти ритмы определяют циклы сна, активности, метаболизма и многие другие физиологические функции, которые важны для нормального функционирования организма.

Этот праздник был основан с целью повышения осведомленности о роли циркадных ритмов в жизни человека и важности поддержания здорового режима дня.

28 апреля празднуют День химической безопасности. Призван обратить внимание на важность обеспечения безопасности при использовании химических веществ в разных сферах жизнедеятельности человека. Этот праздник подчеркивает необходимость тщательного соблюдения правил и стандартов, чтобы снизить риски для здоровья людей и сохранить окружающую среду от опасных последствий химических загрязнений.

Также 28 апреля Международный день памяти всех жертв труда. Он является важным мероприятием, направленным на память тех работников, которые погибли или пострадали из-за несчастных случаев или болезней, вызванных условиями труда. Этот день также ставит целью повышение осведомленности о необходимости улучшения безопасности на рабочих местах и сохранения жизни и здоровья работников.

А еще 28 апреля – День охраны труда в Украине и Всемирный день охраны труда (основан в 2003 году). Он является важным этапом в распространении знаний и повышении осознанности необходимости обеспечения безопасности на рабочих местах. Этот праздник призван привлечь внимание общества и работодателей к проблеме здравоохранения работников и предотвращению несчастных случаев на производстве.