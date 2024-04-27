Какой завтра, 28 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 28 апреля, День охраны труда и День работников скорой помощи в Украине. Верующие чтят память святителя Кирилла. До Нового года осталось 247 дней.

28 апреля 2024 года — воскресенье. 795 день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

28 апреля в церковном календаре – день памяти святителя Кирилла. Он был архиепископом Александрийским, ставшим творцом христологической доктрины. Еще в юном возрасте поступил в скит святого Макария в Нитрийских горах. Там прожил шесть лет. Александрийской церковью Кирилл руководил 32 года. Умер в 444 году, оставив после себя много произведений.

Что нельзя делать 28 апреля

Не стоит планировать обручить, свататься.

Нельзя менять серьги и прокалывать уши.

Запрещено собирать сок с березы.

Народные приметы и традиции на 28 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: спрятались бабочки — в холодную и пасмурную погоду;

еще не зацвели одуванчики — ждите засушливого лета;

пошел дождь к потеплению;

ночью много звезд будет большой урожай;

рассвет безоблачный и ясный – лето будет теплым.

28 апреля еще не зацвели одуванчики — ждите засушливого лета / Фото: Unsplash

Издавна верили, что теплый ветер приносит здоровье. Поэтому, если он в этот день дул, обязательно выходили во двор, подставляли больную часть тела. Считалось, что этот день удачен для лечения.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 апреля

Какие завтра именины: Виталий, Евсий, Зенон, Кирилл, Максим.

Талисманом человека, рожденного 28 апреля является чароит. Издавна верили, что этот камень наделен магической силой. К примеру, считалось, что чароит способен принести гармонию в отношения.

В этот день родились:

1868 — украинский математик, создатель геометрии чисел, внес значительный вклад в развитие современной информатики Георгий Вороный;

1875 год — украинский художник-монументалист, мастер религиозной и светской живописи, портретист, пейзажист, иллюстратор Модест Сосенко;

1928 год — бандурист, заместитель дирижера Украинской капеллы бандуристов им. Т. Г. Шевченко Петр Китастый.

Памятные даты 28 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 апреля:

1180 год — 14-летний французский король Филипп II Август женится на Изабелле, покойной графа Фландрского;

1220 год — закладывают первые камни в фундамент кафедрального собора в Солсбери — одного из самых древних и красивых в Королевстве Англия;

1563 год — первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец начинают печать первой книги;

1621 год — украинские православные священники пишут "Протестацию", в которой обосновывают правомерность восстановления православной иерархии;

1686 год — публикуют первый том фундаментального труда Исаака Ньютона "Принципы";

1814 год — Наполеон отправляется в ссылку на остров Эльба;

1908 год – основывают Всемирная ассоциация эсперанто (UEA);

1914 год — в США получен патент на воздушный кондиционер;

1923 год — в Лондоне открывают стадион "Уэмбли";

1947 год — польские коммунистические власти начали операцию "Висла" с выселения украинцев Лемковщины, Надсяння, Подляшья и Холмщины в Западную Польшу;

1957 год – основывают Всемирную федерацию городов-побратимов;

1987 год – в США впервые в мире выпускают компакт-диск;

2000 год — Турция, Азербайджан и Грузия заключают договор о строительстве нефтепровода Баку-Джейхан для транспортировки каспийской нефти в обход России;

2001 год – полет первого космического туриста Денниса Тито;

2022 год — Палата представителей США одобряет закон о ленд-лизе для Украины.

Погода на 28 апреля

Завтра, 28 апреля, в Киеве пасмурно, со второй половины дня мелкий дождь. Во Львове пасмурно, после полудня начнется мелкий дождь, который будет идти до вечера. В Харькове будет облачно, ночной дождь закончится утром. В Одессе ясное утро сменится пасмурным днем и вечером, вечером возможен мелкий дождь.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +8 ночью. Во Львове +14 днем и +5 ночью. В Харькове +16 днем и +8 ночью. В Одессе +18 днем и +13 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

28 апреля День спасения лягушек / Фото: Unsplash

28 апреля в Украине празднуют День охраны труда. Праздник берет свое начало от Всемирного дня охраны труда. В Украине его отмечают с 2006 года. Главная цель дня состоит в том, чтобы распространить информацию о проблеме травмирования на рабочем месте.

Также 28 апреля Всемирный день охраны труда. Соблюдение условий безопасности на рабочем месте всегда является актуальной проблемой для каждого человека. Чтобы привлечь к ней внимание в 2003 году был основан специальный праздник. Также в этот день чествуют людей, потерявших на рабочем месте свою жизнь.

А еще 28 апреля Международный день памяти всех жертв труда. Памятная дата была создана после огласки числа погибших на рабочем месте. По данным, ежедневно умирает около 5-6 тысяч человек.

28 апреля День чтения великой поэзии. Праздник пришел из США, где целый апрель посвящен поэзии. Как минимум в Соединенных Штатах этот день известен с 1994 года. В Украине принято устраивать тематические вечера, различные мероприятия.

Также 28 апреля День биологических часов. Традиция этого праздника тоже родом из США. Хотя история основания его неизвестна, однако оно давно стало достаточно распространенным в разных странах мира. Оно демонстрирует связь между внешним миром и внутренними циркадными ритмами.

А еще 28 апреля День спасения лягушек. Ежегодная мера, направленная на повышение осведомленности о важности сохранения жизни земноводных, а также о тех угрозах, с которыми лягушки сталкиваются в современном мире.

28 апреля День работников скорой помощи в Украине. Праздник направлен на чествование работников медицинской помощи, которые являются настоящими героями-спасателями, всегда самоотверженно выполняющими свою работу.

Также 28 апреля Всемирный день пинхол-фотографии. Ежегодное событие, приходящееся на последнее воскресенье апреля. День посвящен популяризации камеры-обскуры, обычно создаваемой из картонной коробки или других подручных материалов. Пинхол – это камера с маленьким отверстием вместо объектива или объектив, имитирующий данный эффект.

А еще 28 апреля Всемирный день заплаты заранее. Это событие призывает всех людей в мире делать добрые дела и не ожидать ничего вместо этого. Она была создана в 2007 году по инициативе Блейка Битти, являющегося международным спикером и писателем.