Какой праздник 28 апреля 2026 года

28 апреля 2026 года — вторник. 1524-й день войны в Украине.

28 апреля верующие празднуют День памяти святых апостолов Ясона и Сосипатра / © pexels.com

Завтра, 28 апреля, верующие празднуют День памяти святых апостолов Ясона и Сосипатра. Ясон происходил из Тарса (Малая Азия), а Сосипатр — из Ахайи (Греция). Они вместе осуществляли миссионерскую деятельность, проповедуя христианство среди язычников. По преданию, апостолы отправились на остров Корфу, где обратили многих людей в веру. За свою проповедь они подверглись преследованиям и были заключены в тюрьму, но даже в тюрьме продолжали обращать других. В конце концов, их проповедь принесла плоды: правитель острова принял христианство, и апостолы смогли открыто распространять веру.

28 апреля в Украине празднуют День охраны труда / © pexels.com

28 апреля в Украине празднуют День охраны труда. Его цель — привлечь внимание к безопасности труда, сохранению жизни и здоровью работников. Дата выбрана не случайно: она совпадает со Всемирным днем охраны труда, введенным Международной организацией труда. В Украине этот праздник был официально установлен в 2006 году. В этот день проводятся информационные кампании, семинары, обучение по технике безопасности, а также чествуют память работников, погибших или пострадавших на производстве.

28 апреля Международный день памяти всех жертв труда / © pexels.com

Также 28 апреля Международный день памяти всех жертв труда. Он посвящен чествованию погибших, травмированных или потерявших здоровье в результате несчастных случаев или профессиональных заболеваний на работе. Этот день тесно связан с Международной организацией труда, которая поддерживает инициативы по повышению безопасности труда, а также со Всемирным днем охраны труда, имеющим профилактический характер.

28 апреля День работников скорой медицинской помощи в Украине

А еще 28 апреля День работников скорой медицинской помощи в Украине. Это относительно молодой праздник, введенный для памяти врачей, фельдшеров, медсестер и водителей, которые ежедневно спасают жизнь в самые критические моменты. Работники экстренной медицины первыми прибывают на вызовы от сердечных приступов и травм до ДТП и чрезвычайных ситуаций. Их работа требует высокого профессионализма, быстрой реакции и выдержки, ведь решение часто приходится принимать в считанные минуты.

28 апреля празднуют Всемирный день заплаты заранее / © pexels.com

28 апреля празднуют Всемирный день заплати заранее. Его идея заключается в простом, но сильном принципе: сделай доброе дело для другого человека не в ожидании благодарности, а с надеждой, что он передаст добро дальше. Концепция «pay it forward» приобрела популярность благодаря фильму «Заплати заранее», в котором герой предлагает людям не возвращать ему добро, а помочь еще трем другим.

28 апреля День химической безопасности / © pexels.com

Также 28 апреля День химической безопасности. Его идея тесно связана с вопросами охраны труда и экологической безопасности: контроль использования токсичных веществ, предотвращение аварий на производстве, правильное хранение и утилизация химикатов. В этот день обычно проводятся информационные мероприятия, обучение для работников предприятий, экологические акции и просветительские кампании. Особое внимание уделяется тому, как химические вещества влияют на здоровье людей и состояние окружающей среды.