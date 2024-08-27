Какой завтра, 28 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

28 августа 2024 года – среда. 917-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

28 августа в церковном календаре – день памяти святого преподобного Моисея Мурина. Он родился в Эфиопии и в молодости был рабом у знатного человека, изгнавшего его за плохое поведение. После этого Моисей стал предводителем разбойников и наводил ужас на всю окраину своими злодеяниями. Однако со временем он раскаялся в своих грехах и решил изменить свою жизнь. Моисей пришел в монастырь, где его поначалу не хотели принимать из-за его прошлого. Но он не отступил и продолжал молиться и просить прощения. В конце концов его приняли в монастырь, где он стал монахом, а позже иеромонахом. Моисей провел всю свою жизнь в молитве и покаянии, став примером Божьего милосердия и силы покаяния. Он скончался в возрасте 75 лет от рук разбойников.

Что нельзя делать 28 августа

Запрещается отдавать, продавать или менять вещи.

Нельзя производить какие-либо финансовые операции.

Не следует брать в руки треснувшее зеркало.

Народные приметы и традиции на 28 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождь, но ветра нет — плохая погода установится надолго;

по реке стелется туман — к ясному дню;

высоко плывут тучи — погода будет ясной, сухой;

росы много — ждите солнечного дня.

28 августа по реке стелется туман — к ясному дню. / Фото: Unsplash

Наши предки верили, если вы не знаете, какое решение принять, нужно на закате съесть грушку. Тогда вы увидите во сне то, как вам лучше поступить.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 августа

Какие завтра именины: Василий, Георгий, Иван, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор, Анна.

Талисманом человека, рожденного 28 августа, является сердолик. Минерал, о котором часто писали в старинных летописях и преданиях. Сердолик считается символом уверенности в себе, он дарит покой.

В этот день родились:

1890 год — поэт, переводчик, литературовед Дмитрий Загул;

1922 год — украинская писательница Мария Лисовская;

2000 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно) Юлиан Ступак.

Памятные даты 28 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 августа:

1797 год — США соглашаются платить выкуп Туниса за то, чтобы прекратилось пиратство в отношении американских кораблей в Средиземном море;

1850 год — в Веймаре проходит премьера оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин";

1879 год — после завершения британо-зулусской войны в 1879 году британцы арестовывают зулусского короля Сетшвайо и высылают его из Зулуленда;

1921 год — в Киеве расстреляли 47 членов ЦУПКом (Центрального Украинского Повстанческого Комитета), среди которых были Иван Андрух, соучредитель УВО, и поэт-военный Григорий Чупрынка;

1924 год — происходит Августовское выступление грузин против советской власти;

1937 год — в Японской империи основывают компанию Toyota;

1946 год — США воспользовались правом вето на вступление в ООН таких стран, как Монгольская Народная Республика и Народная Социалистическая Республика Албания;

1963 год — возле Мемориала Линкольна в Вашингтоне собирается 200 тысяч участников марша протеста против расовой сегрегации и дискриминации;

1988 год — в Федеративной Республике Германия проходят демонстрационные полеты, во время которых над американской авиабазой в Рамштайне столкнулись три итальянских самолета, выполнявших групповой полет — обломки самолетов падают на землю в толпу наблюдателей, что приводит к гибели 66 человек;

1990 год — Ирак объявляет оккупированный Кувейт своей 19-й провинцией, переименовывает город-столицу Кувейт в Кадиму и образует новый городской район, названный в честь Саддама Хусейна;

1996 год — после 15 лет супружеской жизни и 4 лет жизни врозь лондонский суд официально разводит британского принца Чарльза и принцессу Диану;

1999 год — в столице Малайзии Куала-Лумпуре открывается самое высокое в то время сооружение — две 88-этажные башни-близнецы торгово-делового центра "Башни Петронас" высотой 452 метра каждая.

Погода на 28 августа

Завтра, 28 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, без осадков. В Харькове солнце будет редко появляться из-за облаков, без осадков. В Одессе пасмурно, только к вечеру прояснится, утром доз с грозой, который закончится до второй половины дня.

Температура воздуха в Киеве — +31 днем и +22 ночью. Во Львове — +29 днем и +18 ночью. В Харькове — +33 днем и +23 ночью. В Одессе — +26 днем и +23 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

28 августа в Украине и мире празднуют Международный день публичного чтения комиксов / Фото: Unsplash

28 августа в Украине и мире празднуют Международный день публичного чтения комиксов. Этот праздник был начат в 2010 году Сарой Мореан и Брайаном Гитером с сайта альтернативных комиксов Daily Cross Hatch. Цель этого дня – популяризация комиксов и поощрение людей читать их публично без стеснительности. Дата празднования была выбрана в честь дня рождения Джека Кирби, одного из самых известных создателей комиксов, создавшего таких персонажей, как Люди Икс, Халк и Фантастическая четверка. Благодаря его труду комиксы стали очень популярны и сегодня их можно найти на прилавках книжных магазинов, библиотеках и даже в школьных программах.

Также в Украине особый народный праздник Обжинки. Это древний украинский праздник, отмечающий завершение жатвы. Этот праздник имеет глубокие корни в народных традициях и символизирует окончание тяжелого труда на полях и начало периода отдыха. Празднование Обжинок обычно происходит в конце августа, когда завершается жатва. В этот день крестьяне собираются вместе, чтобы отпраздновать успешный сбор урожая. Одной из главных традиций является плетение венка из последних колосьев, которые затем торжественно несут в церковь для освящения. После этого венок хранят до следующего года, а зерно используют для посева. Праздник сопровождается песнями, плясками и праздничной трапезой. Хозяева угощают жнецов хлебом-солью и другими блюдами, а также организуют различные обрядовые действа.