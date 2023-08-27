Какой завтра, 28 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

28 августа 2023 года – понедельник. 551-й день войны в Украине.

Какой завтра, 28 августа, церковный праздник

28 августа в церковном календаре – Успение Пресвятой Богородицы. Последний двунадесятый праздник церковного рока и один из важнейших христианских праздников. Этот праздник посвящен дню, когда Божья Матерь завершила свою земную жизнь и перешла в Царство Небесное. По христианской традиции это не называется смертью, а успением или засыпанием, потому что Дева Мария умерла во сне и через три дня воскресла, после чего была вознесена на небо.

Успение Богородицы имеет глубокий духовный и символический смысл. Этот праздник показывает, что Мария была не только матерью Иисуса Христа, но и Его первой ученицей, которая слушала Его слова и хранила их в сердце. Она была примером веры, любви, смирения и служения Богу. Она также была избрана Богом для особой миссии — стать Матерью Божией и посредницей между людьми и Богом. Она стала первым человеком, достигшим полного объединения с Богом и принявшего участие в Его славе.

Успение Богородицы также имеет практическое значение для христиан. Этот праздник напоминает нам о нашем предназначении – жить для Бога и стремиться к Нему. Мария – наша покровительница и защитница, которая молится о нас и помогает нам в трудных временах. Она есть наша мать, которая любит нас и заботится о нас. Она – наш образец, который учит нас быть послушными Богу и исполнять Его волю.

В этот день христиане чтят Успение Богородицы разными способами. Обычно они ходят в церковь, где служат особые богослужения, приносят в храм цветы и фрукты, как символ благодарности Богу за урожай и благословение. Они молятся Марии, прося ее покровительства и защиты и читают Священное Писание, исповедуются и принимают Святое Причастие. Некоторые христиане также соблюдают пост перед праздником или в течение двух недель, идущих перед ним.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено ходить по росе босыми ногами — считается, что она слезы Девы Марии, поэтому можно навлечь на себя беду.

Нельзя одевать неудобную или грязную обувь – если в этот день натереть ноги, то всю жизнь проживете в "мозолях".

Не стоит ссориться, особенно с родными – все плохие мысли обязательно вернутся к вам бумерангом.

Народные приметы и традиции на 28 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода в этот день такова и осень;

на небе появилась радуга — осень будет теплой;

много паутины означает, что зимой будет мало снега, но сильный мороз;

погода хорошая на прохладное бабье лето;

стелется туман – идите искать грибы в лесу;

видны на деревьях иней — к быстрому холоду осенью.

28 августа стелется туман – идите искать грибы в лесу. / Фото: Pexels

Успение Пресвятой Богородицы имеет двойной смысл для человечества: человеческая скорбь сочетается с уверенностью в том, что смерти как уничтожение и небытие не существует.

Погода на 28 августа

Завтра, 28 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове пасмурно, но осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +35 днем и +23 ночью. Во Львове +32 днем и +22 ночью. В Харькове +29 днем и +19 ночью. В Одессе +31 день и +22 ночью.

Памятные даты 28 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 августа:

1797 год — США соглашаются платить выкуп Туниса за то, чтобы прекратить пиратство в отношении американских кораблей в Средиземном море;

1850 год — в Веймаре проходит премьера оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин";

1879 год — после завершения британо-зулусской войны в 1879 году британцы арестовывают зулусского короля Сетшвайо и высылают его из Зулуленда;

1921 год — в Киеве расстреляли 47 членов ЦУПКом (Центрального Украинского Повстанческого Комитета), среди которых были Иван Андрух, соучредитель УВО, и поэт-военный Григорий Чупрынка;

1924 год — Августовское выступление грузин против советской власти;

1937 год – в Японской империи основывают компанию Toyota;

1946 год – США пользуются правом вето на вступление в ООН таких стран, как Монгольская Народная Республика и Народная Социалистическая Республика Албания;

1963 год — возле Мемориала Линкольна в Вашингтоне собирается 200 тысяч участников марша протеста против расовой сегрегации и дискриминации;

1988 год — в Федеративной Республике Германия проходят демонстрационные полеты, во время которых над американской авиабазой в Рамштайне столкнулись три итальянских самолета, выполнявших групповой полет — обломки самолетов упали на землю в толпу наблюдателей, что привело к гибели 6

1990 год — Ирак объявляет оккупированный Кувейт своей 19-й провинцией, переименовав город-столицу Кувейт в Кадиму и создав новый городской район, названный в честь Саддама Хусейна;

1996 год — после 15 лет супружеской жизни и 4 лет жизни врозь лондонский суд официально разводит британского принца Чарльза и принцессу Диану;

1999 год — в столице Малайзии Куала-Лумпуре открывается самое высокое в то время сооружение — две 88-этажные башни-близнецы торгово-делового центра "Башни Петронас" высотой 452 метра каждая.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 августа

Какие завтра именины: Мария.

Талисманом человека, рожденного 28 августа является гематит. Название происходит от греческого слова, означающего "кровь". Гематит в древности использовали, чтобы вернуть из той жизни умершего человека. Верили, что это мощный талисман, способный защитить своего обладателя.

В этот день родились:

1887 год – украинский архитектор и общественный деятель Дмитрий Дяченко;

1922 год — украинская писательница Мария Лисовская;

1969 год – американский актер Джейсон Пристли.

Какой завтра день в Украине и мире

28 августа в Украине и мире празднуют Международный день публичного чтения комиксов / Фото: Pexels

28 августа в Украине и мире празднуют Международный день публичного чтения комиксов. Ежегодный праздник, широко популярный среди всех поклонников комиксов. 2010 Сара Мореан и Брайан Хитер с сайта альтернативных комиксов Daily Cross Hatch решили создать отдельный праздник для продвижения комиксов, чтобы люди не стеснялись читать их публично. Дату празднования выбрали не случайно. Именно в этот день 1917 родился Джек Кирби, который считается гением комиксов. Кирби создал таких известных героев как Халк, Люди Икс, Фантастическая четверка.

Также 28 августа День галстука-бабочки. Праздник наиболее популярен в США, хотя он и является неформальным, однако празднуется с 2007 года. Доподлинно неизвестно, кто выступил инициатором создания такого интересного дня, но это отличный случай одеть галстук-бабочку и создать особый образ.