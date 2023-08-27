Какой завтра, 28 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 28 августа, Международный день публичного чтения комиксов. Верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы. До Нового года осталось 125 дней.
28 августа 2023 года – понедельник. 551-й день войны в Украине.
Какой завтра, 28 августа, церковный праздник
28 августа в церковном календаре – Успение Пресвятой Богородицы. Последний двунадесятый праздник церковного рока и один из важнейших христианских праздников. Этот праздник посвящен дню, когда Божья Матерь завершила свою земную жизнь и перешла в Царство Небесное. По христианской традиции это не называется смертью, а успением или засыпанием, потому что Дева Мария умерла во сне и через три дня воскресла, после чего была вознесена на небо.
Успение Богородицы имеет глубокий духовный и символический смысл. Этот праздник показывает, что Мария была не только матерью Иисуса Христа, но и Его первой ученицей, которая слушала Его слова и хранила их в сердце. Она была примером веры, любви, смирения и служения Богу. Она также была избрана Богом для особой миссии — стать Матерью Божией и посредницей между людьми и Богом. Она стала первым человеком, достигшим полного объединения с Богом и принявшего участие в Его славе.
Успение Богородицы также имеет практическое значение для христиан. Этот праздник напоминает нам о нашем предназначении – жить для Бога и стремиться к Нему. Мария – наша покровительница и защитница, которая молится о нас и помогает нам в трудных временах. Она есть наша мать, которая любит нас и заботится о нас. Она – наш образец, который учит нас быть послушными Богу и исполнять Его волю.
В этот день христиане чтят Успение Богородицы разными способами. Обычно они ходят в церковь, где служат особые богослужения, приносят в храм цветы и фрукты, как символ благодарности Богу за урожай и благословение. Они молятся Марии, прося ее покровительства и защиты и читают Священное Писание, исповедуются и принимают Святое Причастие. Некоторые христиане также соблюдают пост перед праздником или в течение двух недель, идущих перед ним.
Что запрещено делать в этот день
- Запрещено ходить по росе босыми ногами — считается, что она слезы Девы Марии, поэтому можно навлечь на себя беду.
- Нельзя одевать неудобную или грязную обувь – если в этот день натереть ноги, то всю жизнь проживете в "мозолях".
- Не стоит ссориться, особенно с родными – все плохие мысли обязательно вернутся к вам бумерангом.
Народные приметы и традиции на 28 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: какая погода в этот день такова и осень;
- на небе появилась радуга — осень будет теплой;
- много паутины означает, что зимой будет мало снега, но сильный мороз;
- погода хорошая на прохладное бабье лето;
- стелется туман – идите искать грибы в лесу;
- видны на деревьях иней — к быстрому холоду осенью.
Успение Пресвятой Богородицы имеет двойной смысл для человечества: человеческая скорбь сочетается с уверенностью в том, что смерти как уничтожение и небытие не существует.
Погода на 28 августа
Завтра, 28 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове пасмурно, но осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +35 днем и +23 ночью. Во Львове +32 днем и +22 ночью. В Харькове +29 днем и +19 ночью. В Одессе +31 день и +22 ночью.
Памятные даты 28 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 28 августа:
- 1797 год — США соглашаются платить выкуп Туниса за то, чтобы прекратить пиратство в отношении американских кораблей в Средиземном море;
- 1850 год — в Веймаре проходит премьера оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин";
- 1879 год — после завершения британо-зулусской войны в 1879 году британцы арестовывают зулусского короля Сетшвайо и высылают его из Зулуленда;
- 1921 год — в Киеве расстреляли 47 членов ЦУПКом (Центрального Украинского Повстанческого Комитета), среди которых были Иван Андрух, соучредитель УВО, и поэт-военный Григорий Чупрынка;
- 1924 год — Августовское выступление грузин против советской власти;
- 1937 год – в Японской империи основывают компанию Toyota;
- 1946 год – США пользуются правом вето на вступление в ООН таких стран, как Монгольская Народная Республика и Народная Социалистическая Республика Албания;
- 1963 год — возле Мемориала Линкольна в Вашингтоне собирается 200 тысяч участников марша протеста против расовой сегрегации и дискриминации;
- 1988 год — в Федеративной Республике Германия проходят демонстрационные полеты, во время которых над американской авиабазой в Рамштайне столкнулись три итальянских самолета, выполнявших групповой полет — обломки самолетов упали на землю в толпу наблюдателей, что привело к гибели 6
- 1990 год — Ирак объявляет оккупированный Кувейт своей 19-й провинцией, переименовав город-столицу Кувейт в Кадиму и создав новый городской район, названный в честь Саддама Хусейна;
- 1996 год — после 15 лет супружеской жизни и 4 лет жизни врозь лондонский суд официально разводит британского принца Чарльза и принцессу Диану;
- 1999 год — в столице Малайзии Куала-Лумпуре открывается самое высокое в то время сооружение — две 88-этажные башни-близнецы торгово-делового центра "Башни Петронас" высотой 452 метра каждая.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 августа
Какие завтра именины: Мария.
Талисманом человека, рожденного 28 августа является гематит. Название происходит от греческого слова, означающего "кровь". Гематит в древности использовали, чтобы вернуть из той жизни умершего человека. Верили, что это мощный талисман, способный защитить своего обладателя.
В этот день родились:
- 1887 год – украинский архитектор и общественный деятель Дмитрий Дяченко;
- 1922 год — украинская писательница Мария Лисовская;
- 1969 год – американский актер Джейсон Пристли.
Какой завтра день в Украине и мире
28 августа в Украине и мире празднуют Международный день публичного чтения комиксов. Ежегодный праздник, широко популярный среди всех поклонников комиксов. 2010 Сара Мореан и Брайан Хитер с сайта альтернативных комиксов Daily Cross Hatch решили создать отдельный праздник для продвижения комиксов, чтобы люди не стеснялись читать их публично. Дату празднования выбрали не случайно. Именно в этот день 1917 родился Джек Кирби, который считается гением комиксов. Кирби создал таких известных героев как Халк, Люди Икс, Фантастическая четверка.
Также 28 августа День галстука-бабочки. Праздник наиболее популярен в США, хотя он и является неформальным, однако празднуется с 2007 года. Доподлинно неизвестно, кто выступил инициатором создания такого интересного дня, но это отличный случай одеть галстук-бабочку и создать особый образ.