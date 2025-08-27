Какой праздник 28 августа 2025 года / © ТСН

28 августа 2025 года — четверг. 1282-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 28 августа, верующие празднуют день памяти святого преподобного Моисея Мурина. Он был эфиопом по происхождению. В молодые годы вел разбойничий образ жизни. После некоторых событий, которые сильно всколыхнули его, Моисей решил оставить грехи позади. Он пошел в монастырь в Египте, где попросил принять его в монашескую общину. Хотя старцы отнеслись к разбойнику с недоверием, однако совсем скоро увидели в нем настоящее искреннее покаяние. Моисей стал примером сознания и смирения. Равномерно он достиг чистоты помыслов и был поставлен как священник. В преклонном возрасте, когда на монастырь напали варвары, Моисей отказался бежать с братией. Он принял мученическую смерть в своей келье около 400 года.

Что нельзя делать 28 августа

Нельзя физически работать — любая “грубая” работа принесет несчастье.

Не следует занимать деньги взаймы — вынесете из дома благополучие.

Запрещается начинать новые дела — считается, что у них нет положительного развития.

Народные приметы и традиции на 28 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплая и ясная погода — осень будет длинной и сухой;

утром обильная роса — ждите хорошую погоду в ближайшие дни;

дождь — до дождливой осени и затяжной зимы;

холодный день — будет ранняя и суровая зима;

ветер западный — ждите теплую зиму, восточный — холодную, северный — морозную, а южный — мягкую.

28 августа теплая и ясная погода — осень будет длинной и сухой / © unsplash.com

В народе 28 августа носило название Моисей Черный. Все из-за цвета его кожи, ведь он был темнокожим.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 августа

Какие завтра именины: Василий, Георгий, Иван, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор, Анна.

Талисманом человека, рожденного 28 августа является гематит. Оберег-камень, стоящий на страже своего владельца, отвращая от него опасность и все враждебные или вредные воздействия.

В этот день родились:

1887 год — Дмитрий Дяченко украинский архитектор и общественный деятель;

1922 год — Мария Лисовская, украинская писательница;

2000 год — Юлиан Ступак, офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно).

Памятные даты 28 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 августа:

1797 год — Соединенные Штаты вынуждены идти на уступки: они соглашаются выплачивать Тунису регулярный выкуп в обмен на гарантию прекращения нападений средиземноморских пиратов на американские торговые корабли;

1850 год — в Веймаре проходит долгожданная премьера оперы Рихарда Вагнера “Лоэнгрин”;

1879 год — после завершения британо-зулусской войны британская администрация арестовывает короля зулусов Сетшвайо, отстраняет его от власти и отправляет в изгнание из родного Зулуленда;

1921 год — в Киеве большевистские власти расстреливают 47 членов Центрального Украинского Повстанческого Комитета, среди них — соучредитель Украинской Военной Организации Иван Андрух и поэт и воин Григорий Чупрынка;

1924 год — в Грузии взрывается массовое антисоветское восстание, известное как Августовское выступление, которое было жестоко подавлено большевиками;

1925 год — председатель Совнаркома Алексей Рыков подписывает постановление, легализующее возобновление производства водки после лет запрета;

1937 год — в Японской империи основывают компанию Toyota;

1941 год — Советская власть ликвидирует Автономную ССР немцев Поволжья, а все немецкое население этой республики было насильственно выселено в Сибирь и Среднюю Азию;

1946 год — США накладывают вето на принятие в Организацию Объединенных Наций Монгольской Народной Республики и Народной Социалистической Республики Албании;

1963 год — возле Мемориала Линкольна в Вашингтоне проходит исторический Марш в поддержку гражданских прав: более 200 тысяч участников протестуют против расовой дискриминации;

1988 год — во время авиашоу на американской базе в Рамштайне (ФРГ) три итальянских самолета, выполнявших фигуры группового пилотажа, столкнулись в воздухе;

1990 год — Ирак объявляет оккупированный Кувейт своей 19-й провинцией, переименовывает столицу Кувейт в Кадиму, создает район в честь Саддама Хусейна и создает марионеточное правительство во главе с Алаа Хусейном;

1996 год — лондонский суд официально разрывает брак принца Чарльза и принцессы Дианы, завершив 15 лет их совместной жизни и четыре года фактической разлуки;

1999 год — в столице Малайзии Куала-Лумпуре открывают крупнейший архитектурный проект своего времени — Башни Петронас: два 88-этажных небоскреба высотой 452 метра каждый.

Какой завтра праздник в Украине и мире

28 августа в Украине и мире празднуют Международный день публичного чтения комиксов / © unsplash.com

28 августа в Украине и мире празднуют Международный день публичного чтения комиксов. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день родился один из самых влиятельных иллюстраторов и комиксов сценаристов — Джек Кирби. Именно его работы стали основой многих комиксов Marvel. Начали праздник в 2010 году по инициативе Сары Мореан и Брайана Гитера с целью популяризировать комиксы и поощрить людей читать их публично, без стеснительности.