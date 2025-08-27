- Дата публикации
Какой завтра, 28 августа, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 28 августа, Международный день публичного чтения комиксов. Верующие чтят память святого преподобного Моисея Мурина. До Нового года осталось 125 дней.
28 августа 2025 года — четверг. 1282-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 28 августа, верующие празднуют день памяти святого преподобного Моисея Мурина. Он был эфиопом по происхождению. В молодые годы вел разбойничий образ жизни. После некоторых событий, которые сильно всколыхнули его, Моисей решил оставить грехи позади. Он пошел в монастырь в Египте, где попросил принять его в монашескую общину. Хотя старцы отнеслись к разбойнику с недоверием, однако совсем скоро увидели в нем настоящее искреннее покаяние. Моисей стал примером сознания и смирения. Равномерно он достиг чистоты помыслов и был поставлен как священник. В преклонном возрасте, когда на монастырь напали варвары, Моисей отказался бежать с братией. Он принял мученическую смерть в своей келье около 400 года.
Что нельзя делать 28 августа
Нельзя физически работать — любая “грубая” работа принесет несчастье.
Не следует занимать деньги взаймы — вынесете из дома благополучие.
Запрещается начинать новые дела — считается, что у них нет положительного развития.
Народные приметы и традиции на 28 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
теплая и ясная погода — осень будет длинной и сухой;
утром обильная роса — ждите хорошую погоду в ближайшие дни;
дождь — до дождливой осени и затяжной зимы;
холодный день — будет ранняя и суровая зима;
ветер западный — ждите теплую зиму, восточный — холодную, северный — морозную, а южный — мягкую.
В народе 28 августа носило название Моисей Черный. Все из-за цвета его кожи, ведь он был темнокожим.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 августа
Какие завтра именины: Василий, Георгий, Иван, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор, Анна.
Талисманом человека, рожденного 28 августа является гематит. Оберег-камень, стоящий на страже своего владельца, отвращая от него опасность и все враждебные или вредные воздействия.
В этот день родились:
1887 год — Дмитрий Дяченко украинский архитектор и общественный деятель;
1922 год — Мария Лисовская, украинская писательница;
2000 год — Юлиан Ступак, офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно).
Памятные даты 28 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 28 августа:
1797 год — Соединенные Штаты вынуждены идти на уступки: они соглашаются выплачивать Тунису регулярный выкуп в обмен на гарантию прекращения нападений средиземноморских пиратов на американские торговые корабли;
1850 год — в Веймаре проходит долгожданная премьера оперы Рихарда Вагнера “Лоэнгрин”;
1879 год — после завершения британо-зулусской войны британская администрация арестовывает короля зулусов Сетшвайо, отстраняет его от власти и отправляет в изгнание из родного Зулуленда;
1921 год — в Киеве большевистские власти расстреливают 47 членов Центрального Украинского Повстанческого Комитета, среди них — соучредитель Украинской Военной Организации Иван Андрух и поэт и воин Григорий Чупрынка;
1924 год — в Грузии взрывается массовое антисоветское восстание, известное как Августовское выступление, которое было жестоко подавлено большевиками;
1925 год — председатель Совнаркома Алексей Рыков подписывает постановление, легализующее возобновление производства водки после лет запрета;
1937 год — в Японской империи основывают компанию Toyota;
1941 год — Советская власть ликвидирует Автономную ССР немцев Поволжья, а все немецкое население этой республики было насильственно выселено в Сибирь и Среднюю Азию;
1946 год — США накладывают вето на принятие в Организацию Объединенных Наций Монгольской Народной Республики и Народной Социалистической Республики Албании;
1963 год — возле Мемориала Линкольна в Вашингтоне проходит исторический Марш в поддержку гражданских прав: более 200 тысяч участников протестуют против расовой дискриминации;
1988 год — во время авиашоу на американской базе в Рамштайне (ФРГ) три итальянских самолета, выполнявших фигуры группового пилотажа, столкнулись в воздухе;
1990 год — Ирак объявляет оккупированный Кувейт своей 19-й провинцией, переименовывает столицу Кувейт в Кадиму, создает район в честь Саддама Хусейна и создает марионеточное правительство во главе с Алаа Хусейном;
1996 год — лондонский суд официально разрывает брак принца Чарльза и принцессы Дианы, завершив 15 лет их совместной жизни и четыре года фактической разлуки;
1999 год — в столице Малайзии Куала-Лумпуре открывают крупнейший архитектурный проект своего времени — Башни Петронас: два 88-этажных небоскреба высотой 452 метра каждый.
Какой завтра праздник в Украине и мире
28 августа в Украине и мире празднуют Международный день публичного чтения комиксов. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день родился один из самых влиятельных иллюстраторов и комиксов сценаристов — Джек Кирби. Именно его работы стали основой многих комиксов Marvel. Начали праздник в 2010 году по инициативе Сары Мореан и Брайана Гитера с целью популяризировать комиксы и поощрить людей читать их публично, без стеснительности.