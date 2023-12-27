Какой завтра, 28 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 28 декабря, Международный день кино. Верующие чтят память двадцати тысяч мучеников. До Нового года осталось три дня.

28 декабря 2023 года — четверг. 673-й день войны в Украине.

Какой завтра, 28 декабря, церковный праздник

28 декабря в церковном календаре – день памяти двадцати тысяч мучеников. Это страшное событие произошло в IV веке, когда императором был Максимиан. Он приказал разрушать все храмы, наказывать каждого, кто верит в Иисуса Христа. В Никодимии епископом тогда был святой Кирилл. Он тайно распространял истину веры. А во дворце правителя жила жрица Домна. Заинтересовало ее христианство, поэтому она пришла к Кириллу, чтобы тот окрестил ее. После этого Домна стала помогать бедным и нуждающимся.

Узнали об этом во дворце, схватили бывшую жрицу и начали мучить. А когда она притворилась безумной, выбросили на улицу. Тогда Домна пошла в монастырь и переоделась в мужа. Жила долгое время в пещерах в одиночестве. Император решил найти Домну. Дошел он со своими воинами в тот монастырь, где раньше жила девушка. Тогда был праздник и на служение собралось 20 тысяч христиан. Император сказал, чтобы они поклонились идолам. Но все они отказались, за что были убиты. Когда в город вернулась Домна и узнала, что произошло, пошла к императору и открылась. Он ее сразу и казнил.

Что нельзя делать 28 декабря

Запрещено врать и подслушивать.

Нельзя не впускать в дом колядников.

Также не следует пить алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 28 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: весело чирикают воробьи — к быстрому потеплению;

облачный день — ждите дождливое и холодное лето;

в водоемах рыба себя ведет беспокойно — будет идти снег;

собака легла на снег, значит, придет метель;

сырая погода — к большому урожаю льна;

кошка весь день спит — к потеплению;

погода безветренная, а на деревьях иней – будет удачный и урожайный год;

густой снегопад — к хорошему урожаю хлеба;

на скирдах иней лежит — к дождливому лету.

28 декабря собака легла на снег, значит, придет метель / Фото: Pexels

Наши предки верили, если вместе всей семьей сделать в этот день какое-нибудь дело, то весь год будете счастливыми и здоровыми.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 декабря

Какие завтра именины: Дорофей, Игнатий, Симон, Петр.

Талисманом человека, рожденного 28 декабря, является опал. Драгоценный камень, который был известен с давних времен. Может быть разного цвета, в зависимости от которого получает свойства. Например, красный опал является символом спонтанности, страсти, креативности.

В этот день родились:

1885 год – украинский живописец, график, скульптор, дизайнер, художник театра, архитектор Владимир Татлин;

1968 год – украинский поэт и детский писатель Иван Андрусяк;

1977 год – украинский воин, участник российско-украинской войны, спортсмен, предприниматель, Герой Украины Максим Редзанич.

Памятные даты 28 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 декабря:

1065 год — в Лондоне основывают Вестминстерское аббатство — место коронации английских монархов;

1869 год — американец Уильям Финли Сэмпл из штата Огайо получает патент на жевательную резинку;

1895 год — в парижском "Гран-кафе" братья Огюст и Луи Люмьер проводят первый коммерческий сеанс просмотра фильма, снятого с помощью своего изобретения — устройства, сочетающего функции камеры и проектора;

1908 год — на юге Италии происходит крупнейшее из документально зафиксированных в Европе землетрясений;

1942 год — в ходе Второй мировой войны японская авиация начинает бомбардировку города Калькутта (Индия);

1944 год — большой бой между сотней УПА "Полтавцы" и частями НКВД возле с. Кореличи Перемышлянского района Львовской области;

1973 год — в Париже печатают "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына — литературное исследование репрессивной системы Советского Союза за период 1918 — 1956 годов;

1983 год — создают Шацкий национальный природный парк;

1987 год — 76-летняя киприотка Кивели Папаиоанноу застревает в лифте магазина, пробыв там до 2 января;

1991 год — независимость Украины признают Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония;

1999 год — в Туркменистане принимают закон, согласно которому Сапармурат Ниязов становится пожизненным президентом страны;

2014 год — завершается операция Международных сил содействия безопасности (ISAF).

Погода на 28 декабря

Завтра, 28 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове солнце будет редко появляться из-за облаков, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +5 днем и +2 ночью. Во Львове — +7 днем и +2 ночью. В Харькове — +5 днем и +1 ночью. В Одессе — +10 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

28 декабря в Украине и мире празднуют Международный день кино / Фото: Pexels

28 декабря в Украине и мире празднуют Международный день кино. Также этот праздник профессиональный для всех тех, кто работает над производством фильмов. Кинематограф появился в XX веке и сразу стал подлинной сенсацией. Благодаря ему люди получили возможность побывать в совершенно новой реальности. Сегодня кино считается высоким искусством, развлечением и отраслью с многомиллиардными оборотами.

Также 28 декабря День короткометражного кино. Праздник был начат в США, где он остается довольно популярным событием в честь короткометражного искусства. В этот день также чествуют уникальную силу короткометражных фильмов, способных за короткое время рассказать целую историю.

А еще 28 декабря День "Позвони другу". Он посвящен восстановлению связей с друзьями посредством такой простой, но мощной силы, как телефонный звонок. Отношения очень важны в современной занятой жизни. Поэтому этот праздник поощряет взять паузу и позвонить другу или подруге, с которыми вы давно хотели пообщаться.