Какой завтра, 28 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 28 декабря, Международный день кино. Верующие чтят память святых 2000 мучеников, сожженных в Никодимии. До Нового года осталось три дня.

28 декабря 2024 года — суббота. 1039-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

28 декабря в церковном календаре – день памяти святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии. Они были христианскими священниками, девами и мирянами, которые были замучены и сожжены заживо 320 года в период гонений на христиан в Римской империи. Их мученичество стало одним из величайших массовых убийств христиан в то время.

Что нельзя делать 28 декабря

Запрещается подслушивать, врать.

Не следует пить алкогольные напитки.

Запрещается покидать дом закрытым для колядников.

Народные приметы и традиции на 28 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: кошка спит весь день – ждите потепления;

день облачный — лето будет дождливым и холодным;

воробьи весело поют — к быстрому потеплению;

собака лежит на снегу — ждите вьюгу;

иней на деревьях и безветренная погода — к урожайному году.

28 декабря собака лежит на снегу — ждите вьюгу / Фото: Unsplash

В этот день нужно всей семьей сделать какое-нибудь серьезное дело, тогда, по народным поверьям, весь год все члены семьи будут счастливы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 декабря

Какие завтра именины: Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Наталья, Анна, Варвара.

Талисманом человека, рожденного 28 декабря, является опал. Полудрагоценный камень, способный защитить своего владельца от негатива. Также опалы помогают развить творческие способности.

В этот день родились:

1885 год – украинский живописец, график, скульптор, дизайнер, художник театра, архитектор Владимир Татлин;

1968 год – украинский поэт и детский писатель Иван Андрусяк;

1977 год – украинский воин, участник российско-украинской войны, спортсмен, предприниматель, Герой Украины Максим Редзанич.

Памятные даты 28 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 декабря:

1065 год — в Лондоне основывают Вестминстерское аббатство — место коронации английских монархов;

1869 год — американец Уильям Финли Сэмпл из штата Огайо получает патент на жевательную резинку;

1895 год — в парижском "Гран-кафе" братья Огюст и Луи Люмьер проводят первый коммерческий сеанс просмотра фильма, снятого с помощью своего изобретения;

1908 год — на юге Италии происходит крупнейшее из документально зафиксированных в Европе землетрясений — по разным данным погибло 160-250 тысяч человек;

1942 год — в ходе Второй мировой войны японская авиация начинает бомбардировку города Калькутта (Индия);

1973 год — в Париже печатают "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына — литературное исследование репрессивной системы Советского Союза за период 1918 — 1956 годов;

1983 год — создают Шацкий национальный природный парк;

1987 год — 76-летняя киприотка Кивели Папаиоанноу застревает в лифте магазина, пробыв там до 2 января (мировой рекорд продолжительности пребывания в лифтах), питался он купленными продуктами;

1991 год — независимость Украины признают Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония;

1999 год — в Туркменистане принимают закон, согласно которому Сапармурат Ниязов становится пожизненным президентом страны;

2014 год — завершается операция Международных сил содействия безопасности (ISAF).

Погода на 28 декабря

Завтра, 28 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — 0 днем и -2 ночью. Во Львове — -1 день и -6 ночью. В Харькове — +1 день и -1 ночью. В Одессе — +2 днем и -1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

28 декабря в Украине и мире празднуют Международный день кино / Фото: Unsplash

28 декабря в Украине и мире празднуют Международный день кино. Эта дата имеет особое значение, ведь именно 28 декабря 1895 в Париже братья Люмьер впервые публично продемонстрировали "синематограф" — устройство для показа движущихся изображений. Это событие считается началом кинематографа как искусства и промышленности. Событие вызвало огромный интерес и стало прорывом в развлечениях, начав развитие кинематографа во всем мире. Международный день кино отмечает достижения и влияние кинематографа как формы искусства, культурного феномена и мощного инструмента коммуникации. Кино способно объединять людей, рассказывать истории, передавать эмоции и способствовать пониманию разных культур.

Также 28 декабря День загрузок. Это неофициальный праздник, отмечаемый энтузиастами цифрового мира, в том числе разработчиками, пользователями программного обеспечения и поклонниками технологий. Конкретной официальной даты этот праздник не имеет, но часто его связывают с важными событиями в истории цифровых технологий, например с запуском популярных продуктов или обновлений.