Какой завтра, 28 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 28 декабря, Международный день кино. Верующие чтят память святых 2000 мучеников, сожженных в Никодимии. До Нового года осталось три дня.
28 декабря 2024 года — суббота. 1039-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
28 декабря в церковном календаре – день памяти святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии. Они были христианскими священниками, девами и мирянами, которые были замучены и сожжены заживо 320 года в период гонений на христиан в Римской империи. Их мученичество стало одним из величайших массовых убийств христиан в то время.
Что нельзя делать 28 декабря
- Запрещается подслушивать, врать.
- Не следует пить алкогольные напитки.
- Запрещается покидать дом закрытым для колядников.
Народные приметы и традиции на 28 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: кошка спит весь день – ждите потепления;
- день облачный — лето будет дождливым и холодным;
- воробьи весело поют — к быстрому потеплению;
- собака лежит на снегу — ждите вьюгу;
- иней на деревьях и безветренная погода — к урожайному году.
В этот день нужно всей семьей сделать какое-нибудь серьезное дело, тогда, по народным поверьям, весь год все члены семьи будут счастливы.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 декабря
Какие завтра именины: Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Наталья, Анна, Варвара.
Талисманом человека, рожденного 28 декабря, является опал. Полудрагоценный камень, способный защитить своего владельца от негатива. Также опалы помогают развить творческие способности.
В этот день родились:
- 1885 год – украинский живописец, график, скульптор, дизайнер, художник театра, архитектор Владимир Татлин;
- 1968 год – украинский поэт и детский писатель Иван Андрусяк;
- 1977 год – украинский воин, участник российско-украинской войны, спортсмен, предприниматель, Герой Украины Максим Редзанич.
Памятные даты 28 декабря
Календарь важных событий в Украине и мире за 28 декабря:
- 1065 год — в Лондоне основывают Вестминстерское аббатство — место коронации английских монархов;
- 1869 год — американец Уильям Финли Сэмпл из штата Огайо получает патент на жевательную резинку;
- 1895 год — в парижском "Гран-кафе" братья Огюст и Луи Люмьер проводят первый коммерческий сеанс просмотра фильма, снятого с помощью своего изобретения;
- 1908 год — на юге Италии происходит крупнейшее из документально зафиксированных в Европе землетрясений — по разным данным погибло 160-250 тысяч человек;
- 1942 год — в ходе Второй мировой войны японская авиация начинает бомбардировку города Калькутта (Индия);
- 1973 год — в Париже печатают "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына — литературное исследование репрессивной системы Советского Союза за период 1918 — 1956 годов;
- 1983 год — создают Шацкий национальный природный парк;
- 1987 год — 76-летняя киприотка Кивели Папаиоанноу застревает в лифте магазина, пробыв там до 2 января (мировой рекорд продолжительности пребывания в лифтах), питался он купленными продуктами;
- 1991 год — независимость Украины признают Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония;
- 1999 год — в Туркменистане принимают закон, согласно которому Сапармурат Ниязов становится пожизненным президентом страны;
- 2014 год — завершается операция Международных сил содействия безопасности (ISAF).
Погода на 28 декабря
Завтра, 28 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве — 0 днем и -2 ночью. Во Львове — -1 день и -6 ночью. В Харькове — +1 день и -1 ночью. В Одессе — +2 днем и -1 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
28 декабря в Украине и мире празднуют Международный день кино. Эта дата имеет особое значение, ведь именно 28 декабря 1895 в Париже братья Люмьер впервые публично продемонстрировали "синематограф" — устройство для показа движущихся изображений. Это событие считается началом кинематографа как искусства и промышленности. Событие вызвало огромный интерес и стало прорывом в развлечениях, начав развитие кинематографа во всем мире. Международный день кино отмечает достижения и влияние кинематографа как формы искусства, культурного феномена и мощного инструмента коммуникации. Кино способно объединять людей, рассказывать истории, передавать эмоции и способствовать пониманию разных культур.
Также 28 декабря День загрузок. Это неофициальный праздник, отмечаемый энтузиастами цифрового мира, в том числе разработчиками, пользователями программного обеспечения и поклонниками технологий. Конкретной официальной даты этот праздник не имеет, но часто его связывают с важными событиями в истории цифровых технологий, например с запуском популярных продуктов или обновлений.