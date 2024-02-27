Какой завтра, 28 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

28 февраля 2024 года – среда. 735-й день войны в Украине.

Какой завтра, 28 февраля, церковный праздник

28 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Василия Посника (Исповедника). Он был монахом, пострадавшим во времена императора Льва Исавра в VIII веке. Тогда началось сильное гонение за поклонниками икон. Валилий и его друг Прокоп Декаполит испытали немало страданий. Их вместе бросили в тюрьму, где они находились до смерти императора. После освобождения продолжили свой монашеский подвиг. Умер Василий в глубокой старости 750 года.

Что нельзя делать 28 февраля

Нельзя делать драгоценных покупок.

Не стоит загадывать желания или строить планы на будущее – они не оправдаются.

Запрещено пить алкоголь.

Народные приметы и традиции на 28 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже нет снега – скоро потеплеет;

солнечный день – год будет урожайным;

идет дождь — летом ждите хорошую погоду;

пасмурный день — к ночным заморозкам.

28 февраля уже нет снега — скоро потеплеет / Фото: Pexels

Наши предки в этот день отправлялись в лес, где отламывали еловую или сосновую веточку. Ее приносили домой и хранили как символ благополучия в семье и здоровье. Часто к этому времени уже ощутимо теплело, со крыш начинала капать вода, поэтому люди говорили: "Когда Василий Теплый приходит, зима начинает плакать".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 февраля

Какие завтра именины: Нестор, Василий, Николай, Арсен, Куприян, Мелетий, Нифонт, Домника, Кира, Марина.

Талисманом человека, рожденного 28 февраля, является тигровый глаз. Удивительный во всех отношениях минерал, являющийся разновидностью кварца. Издавна верили, что тигровый глаз защищает от негативного воздействия, оберегает от нечистой силы.

В этот день родились:

1979 год — украинский футболист, игрок клуба "Динамо" (Киев) Андрей Несмачный;

1990 год — украинская шахматистка Анна Музычук;

2003 год — украинский военнослужащий, солдат Вооруженных сил Украины, первый в Украине кавалер ордена "За мужество" III степени в 17-летнем возрасте Александр Гаркуша.

Памятные даты 28 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 февраля:

202 год до н. э. — Лю Бан садится на китайский престол как первый император династии Хань;

1066 год — открывается Вестминстерское аббатство;

1654 год — польский король Ян II Казимир своим универсалом призывает запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой;

1700 год — Швеция переходит на собственный календарь, действовавший до 1712 года;

1854 год — основывают Республиканскую партию США;

1922 год — Великобритания в одностороннем порядке прекращает свой протекторат над Египтом, предоставив ему независимость;

1935 год — в исследовательском учреждении DuPont (Вилмингтон, Делавер, США) изготовляют первый образец нейлона;

1971 год — в Лихтенштейне подтверждают законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах;

1984 год — Майкл Джексон выигрывает почти все награды "Грэмми" — восемь, чем установил своеобразный до сих пор непревзойденный рекорд;

1986 год — в центре Стокгольма двумя выстрелами убивают премьер-министра Швеции Улофа Пальме, авторитетного во всем мире политического деятеля, руководителя международной неправительственной организации "Независимая комиссия по разоружению";

1988 год — в Сумгаити (Азербайджан) совершают погром армянского населения;

2013 год — Бенедикт XVI, 265-й Папа Римский, отрекается от престола;

2022 год — Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз.

Погода на 28 февраля

Завтра, 28 февраля, в Киеве утром и вечером ясно, днем на небе будут тучи, без осадков. Во Львове пасмурно, но осадков не предполагается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +9 днем и -1 ночью. Во Львове — +15 днем и +5 ночью. В Харькове — +5 днем и -2 ночью. В Одессе — +6 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

28 февраля празднуют Всемирный день портных / Фото: Pexels

28 февраля в Украине празднуют День работников патрульно-постовой службы. Праздник был создан в 2010 году и с тех пор отмечается ежегодно. Это подразделение патрульно-постовой службы было создано в 2006 году. Он обеспечивает правопорядок и сохранность в публичных местах, раскрытие и предупреждение преступлений, соблюдение правил публичного порядка.

Также 28 февраля День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины. Праздник был утвержден в 2008 году по инициативе тогдашнего министра обороны. Штурман – это очень ответственная и непростая работа, которая требует определенных способностей к вычислению. Главные задачи штурманской службы заключаются в контроле технического состояния устройств, проверке навигационного оборудования, контроле воздуха, создании курса по техническим средствам или картам.

А еще 28 февраля празднуют Всемирный день портных. Праздник приурочен ко дню рождения Уильяма Хоу, являвшегося выдающимся создателем швейной машинки. Еще с давних времен наряды использовались людьми для обеспечения защиты тела от солнца, холода, укусов мелких животных и насекомых. Первые портные использовали в своей работе листья растений и кожу животных. Эта профессия считается одной из самых древних в истории человечества.