Какой завтра, 28 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 28 февраля, День штурманской службы авиации Вооруженных Сил. Верующие чтят память святого преподобного исповедника Василия, постника Прокопова. До Нового года осталось 306 дней.

28 февраля 2025 года – пятница. 1101-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

28 февраля в церковном календаре – день памяти святого преподобного исповедника Василия, постника Прокопова. Он был монахом и пострадал во время правления иконоборца Льва Исавра (717-741). Когда начались гонения на почитателей святых икон, святой Василий вместе со своим сподвижником преподобным Прокопием подвергся многим пыткам и был заключен в тюрьму. Святые Василий и Прокопий долгое время находились в тюрьме до смерти нечестивого императора. После освобождения они продолжили свой монашеский подвиг, наставляя многих в православной вере и добродетельной жизни. Преподобный Василий мирно умер в 750 году.

Что нельзя делать 28 февраля

Запрещается пить алкогольные напитки.

Не стоит строить планы на будущее.

Не стоит делать ценные покупки.

Народные приметы и традиции на 28 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пасмурная погода – ночью будут заморозки;

дождь – к хорошей погоде;

снега уже нет – ждите скорого потепления;

солнечный день – к хорошой погоде летом.

28 февраля солнечный день к хорошей погоде летом / Фото: Unsplash

Существовала традиция идти в лес, выламывать сосновую веточку, приносить ее домой и ставить в жилище. Она символизировала благополучие и семейный достаток.

Именины: как назвать родившегося 28 февраля ребенка

Какие завтра именины: Арсений, Василий, Николай, Кира, Марина.

Талисманом человека, рожденного 28 февраля является тигровый глаз. Камень, который помогает избавиться от ревности. Также тигровый глаз способен предупредить о хищных животных.

В этот день родились:

1979 год — украинский футболист, игрок клуба "Динамо" (Киев) Андрей Несмачный;

1990 год — украинская шахматистка Анна Музычук;

2003 год — украинский военнослужащий, солдат Вооруженных сил Украины, первый в Украине кавалер ордена "За мужество" III степени в 17-летнем возрасте Александр Гаркуша.

Памятные даты 28 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 февраля:

202 год до н. е. — Лю Бан восходит на китайский престол как первый император династии Хань;

1066 год — открывается Вестминстерское аббатство;

1654 год — польский король Ян II Казимир своим универсалом призывает запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой;

1922 год — Великобритания в одностороннем порядке прекращает свой протекторат над Египтом, предоставив ему независимость;

1935 год — в исследовательском учреждении DuPont (Вилмингтон, Делавер, США) изготовляют первый образец нейлона;

1984 год — Майкл Джексон выигрывает почти все награды "Грэмми" — восемь, чем установил своеобразный до сих пор непревзойденный рекорд;

1988 год — в Сумгаити (Азербайджан) совершается погром армянского населения;

2000 год — Ирак и Сирия возобновляют дипломатические отношения, прерванные в 1980 году, когда Сирия приняла сторону Ирана в ирано-иракской войне;

2022 год — Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз;

2024 год — Совет Европейского Союза одобряет инструмент Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Погода на 28 февраля

Завтра, 28 февраля, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и ночью. Во Львове — +6 днем и ночью. В Харькове — +3 днем и -8 ночью. В Одессе — +6 днем и -1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

28 февраля в Украине и мире празднуют День штурманской службы авиации Вооруженных сил / Фото: pixabay.com

28 февраля в Украине и мире празднуют День штурманской службы авиации Вооруженных Сил. Это профессиональный праздник военных штурманов, отвечающих за навигацию и точность полетов авиации. Дату 28 февраля избрали в честь создания первой штурманской службы в авиации Вооруженных сил еще в советское время. В Украине праздник стал официальным после обретения независимости, когда была сформирована собственная военная авиация.

Также 28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины. Патрульно-постовая служба (ППС) – это подразделение полиции, обеспечивающее общественный порядок, безопасность граждан и предотвращение преступности. Ранее ППС была отдельной структурой в составе МВД, но после реформы 2015 года большинство ее функций перешли в Патрульную полицию Украины. Она обрела новую форму, автомобили, а также современные методы работы.

А еще 28 февраля Международный день распространения информации о повторяющихся травмах. Дату выбрали символически, поскольку это последний день кратчайшего месяца, олицетворяющий идею уменьшения нагрузки на тело. Повторяющиеся травмы или RSI (Repetitive Strain Injury) – это повреждение мышц, сухожилий и нервов, возникающих из-за частых, однообразных движений и перенапряжений.

28 февраля Международный день противодействия буллингу. Этот день призван привлечь внимание к проблеме буллинга (травли) и призвать общество активно противостоять агрессии. Булинг – это систематическая травля, агрессия или унижение одного человека другими. Традиция носить розовый цвет началась в Канаде после того, как школьники поддержали одноклассника, которого травили за розовую футболку.

Также 28 февраля Всемирный день портных. Этот день посвящен мастерам швейного дела, создающим и ремонтирующим одежду, поддерживая традиции пошива и моды. Дата выбрана в честь дня рождения Томаса Сенфи (Thomas Saint) – изобретателя первой швейной машины (родился 28 февраля 1748). Интересно: в Украине профессия портного имеет давние традиции, и многие современные дизайнеры объединяют ручную работу с новейшими технологиями.

А еще 28 февраля Всемирный день редких заболеваний. Это международная инициатива, направленная на повышение осведомленности о редких (орфанных) заболеваниях, которые встречаются у менее 1 человека на 2000. Эти болезни часто сложны, малоисследованы и нуждаются в дорогостоящем лечении. Из-за редкости этих состояний диагностика может занимать годы, а фармацевтические компании не всегда заинтересованы в разработке лекарства. Поэтому важно поддерживать исследования и пациентов.