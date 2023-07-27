Какой завтра, 28 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 28 июля, День украинской государственности и День крещения Руси-Украины. Верующие чтят память равноапостольного князя Владимира. До Нового года осталось 156 дней.

28 июля 2023 года – пятница. 520-й день войны в Украине.

Какой завтра, 28 июля, церковный праздник

28 июля в церковном календаре – день памяти равноапостольного князя Владимира. Он был внуком равноапостольной княгини Ольги и занимался введением на территории Киевской Руси христианства. Став князем, Владимир захотел взять в жены Анну, сестру византийских императоров Василия и Константина. Те согласились только при одном условии, если Владимир примет христианство и крестится.

1 августа 988 года князь прочел молитву над водами Днепра, окрестив их. Затем крещение получили все жители Киева. Для этого было приглашено греческое духовенство во главе с митрополитом Киевским святителем Михаилом.

Что запрещено делать в этот день

Не позволено в этот день тяжело работать, можно навлечь на себя проблемы и беды.

Не стоит отходить вдали от дома, можно пострадать от молнии.

Запрещено ссориться с родными, потому что конфликт может надолго затянуться.

Народные приметы и традиции на 28 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пожелтевшие листья на липе — осень будет поздней;

если другие деревья стали желтыми, осень придет гораздо раньше обычного;

вечером туман — завтра ждите дождя;

не видно радуги после дождя – ждите большого количества ясных дней;

дул южный ветер – будет ясная погода, а вот восточный означает, что пойдут дожди, поднимется ветер и такое продержится несколько дней.

28 июля вечером туман — завтра ждите дождя / Фото: Pexels

28 июля украинцы пытались не работать, ведь верили, если ослушаться этого совета, может начаться мор домашнего скота, а кого-то из членов семьи убьет молния. Вообще-то день считался очень несчастливым.

Погода на 28 июля

Завтра, 28 июля, в Киеве утром будет облачно, но день и вечер ясные, без осадков. Во Львове утро безоблачно, но в середине дня погода сменится пасмурной и будет такой до вечера, осадков не ожидается. В Харькове облачная погода в течение дня, утром и днем дождь с грозой, ближе к вечеру он сменится обычным дождем. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +21 днем и +15 ночью. Во Львове — +20 днем и +10 ночью. В Харькове — +23 днем и +20 ночью. В Одессе — +26 днем и +16 ночью.

Памятные даты 28 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 июля:

1497 год — в лагере под Заславом великий князь литовский Александр выдает грамоту на перевод Луцка с волынского на магдебургское право;

1588 год — у британского побережья появляются корабли Непобедимой Армады — испанского флота, состоявшего из 130 кораблей, 8 тысяч моряков и 19 тысяч солдат, отплывших из Лиссабона на завоевание Королевства Англия;

1648 год — заканчивается долгодневный кровопролитный бой кварцевого войска Речи Посполитой против казацко-крестьянских сил Кривоноса под Пленным;

1656 год — начинается Варшавская битва (28-30 июля) – армия Речи Посполитой в союзе с Крымским ханством противостояла Шведско-Бранденбургским войскам;

1697 год — экспедиция казака Владимира Атласова высаживается на Камчатке;

1821 год — Перу объявляет независимость от Испании;

1834 год — открывают Киевский университет;

1858 год — отпечатки пальцев впервые используют для идентификации;

1862 год — начинается золотая лихорадка в Монтане (США);

1896 год — во Флориде основывают город Майами;

1900 год — в Коннектикуте Луис Лассинг готовит первый гамбургер;

1914 год — начало Первой мировой войны.

1914 год — после объявления войны Королевству Сербия в Вене создают военный пресс-штаб;

1916 год — запрет импорта опиума и кокаина в Великобританию;

1917 год — Малый Совет УНР утверждает личный состав Генерального секретариата во главе с Владимиром Винниченко;

1959 год –— введение почтовых индексов и установка сортировочных машин в Великобритании;

1991 год — создают Союз офицеров Украины;

1992 год — в Исламском Государстве Афганистан женщинам запретили появляться на телевидении;

1994 год — принимают конституцию Молдовы;

2000 год — впервые празднуют день системного администратора;

2014 год — украинские войска освобождают от российских окупантов Авдеевку.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 июля

Какие завтра именины: Антоний, Гавриил, Юлиан, Стефан, Сара.

Талисманом человека, рожденного 28 июля, является родонит. Минерал часто называли камень утренней звезды. Издавна он числился дамским камнем. А еще его носили творческие люди, чтобы развить талант.

В этот день родились:

1810 год – украинский живописец и педагог Аполлон Мокрицкий;

1880 год – украинский писатель, политический деятель, автор почти всех деклараций и законодательных актов УНР, первый председатель Генерального секретариата УНР Владимир Винниченко;

1983 год – офицер ВСУ, Герой Украины Сергей Пономаренко.

Какой завтра день в Украине и мире

28 июля в Украине празднуют День украинской государственности / Фото: Pexels

28 июля в Украине празднуют День украинской государственности. Праздник был установлен указом президента Владимира Зеленского 24 августа 2021 года. С 2024 года событие будет праздноваться 15 июля. Соответствующий законопроект был поддержан Верховной Радой Украины.

Также 28 июля День крещения Руси-Украины. Более тысячи лет назад русины стали христианами и этот факт не нужно воспринимать только в религиозном смысле, ведь он сильно повлиял на движение нашего государства навстречу цивилизованному миру, он дал импульс развитию науки и культуры, помог укрепить государственность. Также в этот день чествуют равноапостольного князя Владимира, сыгравшего важную роль во введении христианства на территории Киевской Руси.

А еще 28 июля празднуют День системного администратора. Это неофициальный профессиональный праздник, который иногда называют Днем благодарности системному администратору. Событие было создано Тедом Кекатосом из США. Работа системного администратора заключается в заботе о функционировании сети, компьютерах и программном обеспечении.

28 июля Всемирный день борьбы с гепатитом. Дата была начата Всемирной организацией здравоохранения 2011 года. Выбрали 28 июля не случайно. Именно в этот день 1925 родился врач из США (Барух Самюэль Блумберг), который сделал открытие гепатита В. За это он тогда получил Нобелевскую премию.

Также 28 июля День PR-специалиста. Неофициальный профессиональный праздник. PR-специалисты – это люди, которые помогают создать имидж и правильно презентовать бренды, бизнесменов, политических деятелей, спортсменов, артистов и т.д. Главными их задачами являются налаживание нужных связей, ведение переговоров, организация пресс-конференций.

А еще 28 июля Всемирный день охраны природы. Главной целью этого события является привлечение внимания к проблемам, возникающим в окружающей среде, повышение осведомленности о защите и сохранении природы Земли, правильное использование природных ресурсов нашей планеты.