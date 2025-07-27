Какой праздник 28 июля 2025 года / © ТСН

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28 июля 2025 года — понедельник. 1251-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 28 июля, верующие празднуют день памяти святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Прохор был одним из семидесяти апостолов, которых Иисус Христос послал проповедовать Евангелие. В Деяниях святых апостолов (6:5) Прохор упоминается как один из первых семи диаконов, избранных для служения, чтобы помогать апостолам, в частности распределять пищу вдовам и заботиться о нуждах общины. После служения в Иерусалиме по церковной традиции Прохор проповедовал в Вифинии (Малая Азия) и умер как мученик.

Никанор также был одним из первых семи диаконов, избранных апостолами для помощи в распределении пищи и заботе о бедных (Деян. 6:5). По преданию, он носил особенно решительный и ревностный характер в служении. Традиционно считают, что Никанор проповедовал в Египте и был там казнен за веру, став мучеником.

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Тимон — еще один из семи диаконов (Деяния 6:5), служивший в Иерусалимской Церкви, поддерживая апостолов в повседневных делах. По церковной традиции, после своей службы в Иерусалиме он проповедовал в других странах, в частности в Африке, и принял мученическую смерть за Христа.

Пармен не входил в число семи диаконов, но был одним из семидесяти апостолов. Он упоминается в Новом Завете (Римлянам 16:14), где апостол Павел приветствует его среди других верных в Риме. По церковным преданиям, Пармен проповедовал во Фригии (Малая Азия) и погиб мученической смертью.

Что нельзя делать 28 июля

Нельзя слишком интенсивно работать — это день памяти и молитвы.

Не рекомендуется веселиться, развлекаться — развлечения противоречат духу этого дня.

Не стоит устраивать конфликты — затянутся надолго.

Народные приметы и традиции на 28 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясная и теплая погода — ждите хорошего урожая зерна;

гремит гроза — будет богатый урожай;

северный ветер — к теплому и ясному концу лета;

утром 28 июля туман — будет сырая погода несколько дней подряд;

сухой и солнечный день — ждите теплую осень.

28 июля гремит гроза — будет богатый урожай / © unsplash.com

В народе 28 июля называлось Прохоровые святки. Этот день считали важным для начала завершающих работ в поле или в саду, ведь он приходился на конец июля — время подготовки к жатве и сбору урожая.

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Именины: как назвать родившегося 28 июля ребенка

Какие завтра именины: Василий, Иван, Николай, Остап, Павел, Юлиан, Ефим, Анастасия, Антонина, Ирина, Елена.

Талисманом человека, рожденного 28 июля является родонит. Его считают драгоценным камнем, излучающим нежную женскую энергию. Его особенно советуют носить молодым девушкам, стремящимся найти свой путь и настоящее предназначение в жизни.

В этот день родились:

1940 год — Владимир Симоненко, украинский джазовый пианист, музыковед;

1983 год — Сергей Пономаренко, офицер ВСУ, Герой Украины;

1987 год — Евгений Хачериди, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины и киевского “Динамо”.

Памятные даты 28 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 июля:

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1497 год — в военном лагере под Заславом великий князь литовский Александр издает грамоту, которой город Луцк переводят с волынского на магдебургское право самоуправления;

1588 год — у берегов Британии появляется Непобедимая Армада — огромный испанский флот из 130 кораблей, 8 тысяч моряков и 19 тысяч солдат, отправляющийся из Лиссабона на завоевание Англии;

1648 год — завершается продолжительное и кровавое сражение под Полонным, где войска Речи Посполитой под командованием князя Иремии Вишневецкого противостояли казацко-крестьянскому войску Кривоноса;

1656 год — начинается Варшавская битва (28-30 июля), в которой войска Речи Посполитой вместе с Крымским ханством противостояли силам Швеции и Бранденбурга;

1697 год — экспедиция казака Владимира Атласова высаживается на Камчатке, начиная освоение этих земель;

1821 год — Перу официально провозглашает независимость от испанского владычества;

1834 год — происходит торжественное открытие Киевского университета;

1858 год — впервые применяют отпечатки пальцев как метод идентификации;

1862 год — в штате Монтана (США) начинается золотая лихорадка;

1896 год — на побережье Флориды основывают город Майами;

1914 год — начало Первой мировой войны;

1914 год — после объявления войны Сербии в Вене создают военный пресс-штаб, который контролирует информацию для формирования общественного мнения через интеграцию военных корреспондентов;

1916 год — в Великобритании запрещают импорт опиума и кокаина;

1917 год — Малый Совет УНР утверждает состав Генерального секретариата во главе с Владимиром Винниченко;

1959 год — в Великобритании внедряют почтовые индексы и начинают использовать сортировочные машины;

1991 год — учреждают Союз офицеров Украины;

1992 год — в Исламском государстве Афганистан женщинам запрещают появляться на телевидении;

1994 год — в Молдове принимают новую конституцию;

2000 год — впервые празднуют День системного администратора;

2014 год — украинские войска освобождают город Авдеевку от российских оккупантов.

Какой завтра праздник в Украине и мире

28 июля Всемирный день охраны природы / © unsplash.com

28 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день борьбы с гепатитом. Гепатит — это воспаление печени, чаще всего вызванное вирусной инфекцией. Существует пять основных типов вирусного гепатита: A, B, C, D и E. Наиболее опасными считаются гепатиты B и C, поскольку они могут приводить к хроническим поражениям печени, циррозу и раку печени. Дата выбрана в честь дня рождения профессора Баруха Самюэля Блумберга, который в 1965 году открыл вирус гепатита B, а затем разработал и вакцину против него. В 1976 году он получил за это Нобелевскую премию.

Также 28 июля Всемирный день охраны природы. Это неофициальная, но широко поддерживаемая дата, которая привлекает человечество к необходимости сохранения окружающей среды, восстановления природных ресурсов и ответственного отношения к планете. Хотя Всемирный день охраны природы не закреплен официальной резолюцией ООН, его празднование поддерживают экологические организации по всему миру. Инициатива связана с активизацией экологического движения в середине XX века, в частности, на волне мировых дебатов об изменении климата, вырубке лесов и загрязнении океанов.

А еще 28 июля День памяти замученных или погибших в плену. Новая памятная дата, установленная Верховной Радой Украины в 2025 году. Она была введена как напоминание о трагических событиях, произошедших во время полномасштабного вторжения в РФ.