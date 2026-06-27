Какой праздник 28 июня 2026 года / © ТСН

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28 июня 2026 года — воскресенье. 1585-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

28 июня верующие празднуют Перенесение мощей святых бессеребренков Кира и Ивана / © pexels.com

Завтра, 28 июня, верующие празднуют Перенесение мощей святых бессеребренников Кира и Иоанна. Перенос их честных мощей из города Канопа в Александрию в 412 году. Это событие произошло при содействии святителя Кирилла Александрийского, чтобы утвердить христианскую веру среди местного населения. Святые Кир и Иоанн жили в III-IV веках. Кир был врачом, который бесплатно лечил людей, а Иван — воином, ставшим его верным сподвижником. Во времена гонений императора Диоклетиана они приняли мученическую смерть за Христа.

28 июня в Украине празднуют День Конституции / © ТСН.ua

28 июня в Украине празднуют День Конституции. Конституция была принята после почти суток непрерывной работы парламента 28 июня 1996 года. За его принятие проголосовали 315 народных депутатов. Документ закрепил государственный суверенитет Украины, ее территориальную целостность, демократическое устройство, права и свободы человека, а также определил украинский язык как государственный.

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28 июня День молодежных и детских общественных организаций Украины / © pexels.com

Также 28 июня День молодежных и детских общественных организаций Украины. Выпадает на последнее воскресенье июня. Праздник был установлен Указом Президента Украины от 27 июня 2008 с целью поддержки детского и молодежного общественного движения и поощрения общественно полезных инициатив. Молодежные и детские общественные организации объединяют активных юношей и девушек, помогают им реализовывать образовательные, культурные, экологические, спортивные и благотворительные проекты. Они учат ответственности, сотрудничеству, лидерству и участию в жизни общества.

28 июня Международный день пирсинга / © pexels.com

А еще 28 июня Международный день пирсинга. Праздник посвящен искусству пирсинга, культуре модификации тела и популяризации безопасных стандартов проведения этой процедуры. Дату выбрали неслучайно: 28 июня родился Джим Уорд (Jim Ward), которого считают основателем современного западного пирсинга. В 1978 году он открыл в Калифорнии первую профессиональную студию пирсинга The Gauntlet и внес значительный вклад в развитие техник, украшений и правил безопасности в этой сфере.

28 июня празднуют Международный день социального бизнеса / © pexels.com

28 июня празднуют Международный день социального бизнеса. Инициатором этого дня стал Мухаммад Юнус — основатель концепции социального бизнеса и Yunus Centre. Впервые Международный день социального бизнеса провели в 2010 году в Дакке. Социальный бизнес работает по принципу: прибыль направляется преимущественно на развитие предприятия и его социальной миссии. Такие компании могут заниматься поддержкой образования, здравоохранения, экологическими проектами, борьбой с бедностью, трудоустройством уязвимых групп населения и другими общественно важными направлениями.

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