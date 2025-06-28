Какой праздник 28 июня 2025 года / © ТСН

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28 июня 2025 года — суббота. 1221-й день войны в Украине.

Какой сегодня церковный праздник по новому календарю

Сегодня, 28 июня, верующие празднуют перенесение мощей святых бессеребренков Кира и Иоанна. Святые Кир и Иоанн являются раннехристианскими мучениками, известными целителями. Они не брали денег за свою работу, помогая людям по примеру Иисуса Христа.

Именно 28 июня состоялся перенос их мощей из города Канопуса (недалеко от Александрии) в Менут (Манутис) в новый храм. Инициатором переноса стал святой Кирилл Александрийский, патриарх, живший в V веке.

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Что нельзя делать 28 июня

Не следует отказывать нуждающимся в помощи — Кир и Иван были бессеребренниками, а потому следует избегать алчности.

Нельзя работать физически — лучше посвятить день молитве.

Запрещается ссориться, злословить — любое плохое слово вернется к вам.

Народные приметы и традиции на 28 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый и сухой день — к погожому лету;

утром туман стелется низко по земле — будет большой урожай грибов;

дождит на Кира и Ивана — ждите переменную погоду в течение семи дней;

солнце садится в облака — на следующий день будет дождь;

пчелы вылетели из ульей утром — к теплому и сухому дню;

ветер в течение дня меняет направление — к неспокойному и переменчивому лету.

28 июня солнце садится в облака — на следующий день будет дождь / © unsplash.com

В народе 28 июня называлось Кир и Иван в честь двух мучеников и бессеребренников. Наши предки в этот день собирали целебные травы, а также молились святым за здоровье.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 июня

Какие сегодня именины: Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Юлиана.

Талисманом человека, рожденного 28 июня, является нефрит. В китайской традиции он олицетворял мудрость, духовную силу и бессмертие. До европейских стран нефрит дошел гораздо позже — только в XIX веке, когда его начали открывать для себя как культурное и декоративное достояние Востока.

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В этот день родились:

1980 год — Юрий Барабаш, украинский юрист-конституционалист, представитель Харьковской школы конституционного права;

1991 год — Артем Пивоваров, украинский певец, автор песен, продюсер;

2002 год — Марта Костюк, украинская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок.

Памятные даты 28 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 июня:

1389 год — на Косовом поле происходит одно из самых известных битв средневековых Балкан — столкновение между сербскими войсками и Османской империей;

1569 год — в городе Люблине заключают унию, объединившую Польское Королевство с Великим княжеством Литовским в единое федеративное государство — Речь Посполитую;

1635 год — Франция закрепляет свои колониальные интересы в Карибском бассейне, основав колонию Гваделупа;

1644 год — на театральной сцене впервые появляется Жан Батист Поклен под псевдонимом Мольер;

1648 нрд — Семен Дежнев отправляется в свою обширную экспедицию, которая завершается открытием Северного морского пути;

1651 год — начинается Берестецкая битва — грандиозное противостояние войск Богдана Хмельницкого с армией Речи Посполитой под предводительством короля Яна II Казимира;

1663 год — в Нежине проходит Черная рада, по результатам которой гетманом Левобережной Украины выбирают промосковски ориентированного Ивана Брюховецкого;

1778 год — во время Войны за независимость США происходит Монмутское побоище — одно из решающих сражений между американскими колонистами и британскими войсками;

1812 год — армия Наполеона Бонапарта входит в Вильно, начав масштабное вторжение на территорию Российской империи;

1902 год — Конгресс США предоставляет президенту полномочия на приобретение прав у французской «Панамской компании» и заключение соглашения с Колумбией по строительству Панамского канала;

1914 год — в Сараево покушаются на эрцгерцога Франца Фердинанда — престолонаследника Австро-Венгрии, его смерть становится формальным поводом к началу Первой мировой войны;

1917 год — Малая Рада формирует первое украинское правительство — Генеральный Секретариат, положив начало государственному устройству УНР;

1919 год — подписывают Версальский договор, официально завершающий Первую мировую войну и начавший новую политическую карту Европы;

1934 год — в США принимают закон Фрейзера-Лемке, направленный на поддержку фермеров, страдавших долговым кризисом в годы Великой депрессии;

1941 год — создают первый отряд Полесской Сечи — вооруженного формирования УПА под руководством Тараса Бульбы-Боровца;

1956 год — в польском городе Познань вспыхивают массовые протесты рабочих, вышедших под лозунгами «Свободы! Хлеба! Бога! Прочь коммунизм!»;

1988 год — Папа Иоанн Павел II обнародует апостольскую конституцию «Pastor Bonus»;

1989 год — в Киеве проходит прощальный матч легендарного футболиста Олега Блохина, в котором сборная СССР играет против сборной мира;

1992 год — корабль «Сигнальщик» становится первым на Черном море, поднимающим украинский национальный флаг, подтвердив государственный суверенитет Украины на море;

1996 год — после непрерывного 23-часового заседания Верховная Рада Украины принимает Конституцию Украины;

2012 год — Генеральная Ассамблея ООН официально провозглашает 20 марта Международным днем счастья.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

28 июня в Украине празднуют День Конституции / © Фото из открытых источников

28 июня в Украине празднуют День Конституции. Именно в этот день 1996 года Верховная Рада Украины приняла основной документ государства, закрепив его суверенитет, демократическое устройство, права и свободы граждан. С тех пор в Украине это официальный государственный праздник и выходной (из-за действия закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» дополнительные выходные отменены).

Также 28 июня Всемирный день против отказа от домашних животных. День был создан, чтобы напомнить, что домашние животные не являются игрой на некоторое время. Это живые существа, нуждающиеся в уходе, внимании, любви и ответственности. Отказ от домашних животных приводит к их страданиям, болезням и даже смерти.

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А еще 28 июня Международного дня осведомленности о сколиозе. Сколиоз является патологическим отклонением позвоночника, наиболее часто развивающимся в детском или подростковом возрасте. Он может приводить к нарушению осанки, боли в спине, проблемам с дыханием.

28 июня празднуют Международный день амброзии. Интересный, хотя пока еще не очень распространенный праздник, посвященный растению, известному своим влиянием на людей с аллергиями. Главная цель этого дня состоит в распространении информации об амброзии. Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году.

Также 28 июня Всемирный день смурфиков. Выпадает на ближайшую до 25 июня субботу. Смурфики — вымышленные существа синего цвета, живущие в волшебном лесу в домиках-грибах.

А еще 28 июня Международный день социального бизнеса, призванный подчеркнуть важность социального предпринимательства в мире и популяризировать бизнесы с коммерческими целями.

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28 июня празднуют Международный день пирсинга. Праздник посвящен искусству пирсинга — прокалыванию кожи или других тканей (носа, губ, ушей и т.п.) для вставки украшений.