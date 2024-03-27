Какой завтра, 28 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

28 марта 2024 года — четверг. 764-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

28 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Иллариона. Святой, который за свои благодеяния получил от Господа дар чудотворения. Например, когда была сильная засуха, мог вызвать дождь. А еще Илларион исцелял болезни и помогал животным. Существует церковное предание, свидетельствующее, что в 754 году преподобный пострадал из-за нападения на церковь. Тогда схватили его и некоторых других монахов, а затем отправили на дальние острова. Были и те, кого долго и сильно мучили.

Что нельзя делать 28 марта

Запрещено обманывать и ссориться.

Продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения.

Не следует пить алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 28 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сороки сидят на верхушках деревьев до тепла;

утром иней и туман означают, что будет большой урожай овощей, фруктов и злаков;

услышать глухой и продолжительный гром — к множеству дождей в апреле;

чайки протяжно поют — ждите ясную погоду на следующий день.

28 марта сороки сидят на верхушках деревьев до тепла / Фото: Pexels

Этот день считался благоприятным для того, чтобы отправиться в долгое путешествие. Также наши предки пытались 28 марта завершить все дела, которые они возбудили ранее.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 марта

Какие завтра именины: Илларион, Степан, Илья, Лазарь, Савва, Мария.

Талисманом человека, рожденного 28 марта, является рубин. Самоцвет, который известен человечеству еще с давних времен. Рубин стал камнем знати и королей. Ему приписывали лечение болезней почек и печени.

В этот день родились:

1933 год — Герой Украины, диссидент, политический и общественный деятель, сын командующего УПА Романа Шухевича, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Юрий-Богдан Шухевич;

1938 год — украинский поэт, прозаик, драматург, сценарист Лупий Олесь Васильевич;

1950 год — украинский поэт, член Национального союза писателей Украины Виктор Стельмах.

Памятные даты 28 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 марта:

37 год — после смерти Тиберия Калигула прибывает в Рим и получил от сената самые высокие полномочия;

1566 год — великий магистр Ордена госпитальеров Жан Паризо де ла Валетт основывает город Валлетту на Мальте;

1842 год — под руководством Отто Николаи Венский филармонический оркестр дает первый концерт;

1842 год — во Львове открывается театр Станислава Скарбека, в то время третий по размеру в Европе;

1876 год — японское правительство запрещает самураям носить мечи;

1910 год — Анри Фабр совершает первый успешный полет на гидроплане в Этан-де-Берр на юге Франции;

1930 год — в Турции вместо "греческих" названий городов Константинополь и Ангора утверждают официальные турецкие названия: Стамбул и Анкара;

1939 год — после 2,5-летней осады Франсиско Франко берет Мадрид;

1942 год — успешный рейд британских коммандос на сухой док в Сен-Назере в оккупированной Франции;

1979 год — частичное расплавление реактора АЭС Три-Майл-Айленд (штат Пенсильвания) становится крупнейшей аварией в атомной энергетике США;

2004 год — в ночь на 29 марта вместе с переходом на летнее время стартует Гражданская кампания ПОРА!;

2008 год — украинская Википедия достигает объема в 100 000 статей.

Погода на 28 марта

Завтра, 28 марта, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове солнечно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно ко второй половине дня, когда на непродолжительное время выйдет солнце, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +16 днем и +6 ночью. Во Львове — +19 днем и +5 ночью. В Харькове — +9 днем и +4 ночью. В Одессе — +10 днем и +7 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

28 марта День рождения стиральной машины / Фото: Pexels

28 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день фортепиано. Этот праздник объединяет поклонников этого музыкального инструмента по всему миру. Главная цель – привлечь внимание людей к красоте звучания фортепиано, поощрить музыкантов всех возрастов и способностей выступать в общественных местах. Праздник был создан по инициативе современного немецкого композитора Нильса Фрама, получившего свою популярность именно благодаря творческому подходу к музыке. Впервые событие отпраздновали в 2015 году.

Также 28 марта Всемирный день историка. Профессиональный праздник историков, живущих в разных уголках мира. Эта профессия не оценивает много людей, однако именно историки точно знают все о нашем прошлом и могут повлиять на наше будущее. Доподлинно неизвестно, как именно и кем был создан этот праздник. Одним из первых историков был Геродот, живший в Древней Греции в V веке до нашей эры. Его труд "История" дошел до наших дней. Она описывает великие деяния эллинов, как тогда назывались греки, и варваров, рассказывает о войнах, которые велись между ними.

А еще 28 марта День рождения стиральной машины. Дату выбрали потому, что именно в этот день 1851 года американец Джеймс Кинг получил патент на свой прототип стиральной машины. Интересно, что первый патент на саму стиральную машину был выдан еще в 1691 году. Этот незаменимый помощник современности прошел действительно долгий и сложный путь, развившись от ручного метода работы до обычного нам автоматического.