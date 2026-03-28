Какой праздник 28 марта 2026 года / © ТСН

Реклама

28 марта 2026 года — суббота. 1493-й день войны в Украине.

Сегодня, 28 марта, верующие празднуют День памяти святого преподобного Стефана. Он жил в древние времена и прославился как человек глубокой веры, строгой монашеской жизни и ревностного служения Богу. Сначала был монахом, а затем стал епископом, заботясь о духовном развитии паствы. Святой Стефан отличался смирением, мудростью и благочестием, поддерживал людей в вере и наставлял их на путь праведной жизни. После смерти его начали почитать как святого за праведную жизнь и духовные подвиги.

28 марта в Украине и мире празднуют Час Земли. Ежегодная международная инициатива призвана привлечь внимание к проблемам изменения климата и сохранения природы. Ее положила начало Всемирному фонду природы 2007 года. Суть акции проста: люди, компании и города по всему миру на один час выключают свет обычно в последнюю субботу марта в 20:30. Это символический жест, напоминающий о важности бережного отношения к планете. В это время выключают подсветку известных достопримечательностей, построек и целых городов.

Реклама

Также 28 марта Всемирный день историка. Неофициальный профессиональный праздник. В этот день чествуют труды историков — ученых, архивистов, преподавателей и всех, кто помогает обществу лучше понимать прошлое. Цель праздника — подчеркнуть значение исторической науки, ведь именно она формирует национальную память, идентичность и помогает делать выводы для будущего.

А еще 28 марта День поддержки женщин-художниц или SWAN Day. Праздник начал организация Женский кокус за искусство 2008 года. Его отмечают каждый год в конце марта, часто приурочивая к Луне женской истории. Цель SWAN Day — привлечь внимание к вкладу женщин в культуру, ведь исторически их творчество часто недооценивалось или оставалось в тени. В этот день по всему миру проходят выставки, концерты, перформансы, мастер-классы и другие события, где центральное место занимают работы женщин-художниц.

28 марта празднуют Международный день женщин в музыке. Праздник призван подчеркнуть роль певиц, композиторок, дирижер, продюсерок и всех, кто творит музыку, ведь их влияние на культуру огромно, но исторически часто недооценивалось. В этот день организуют концерты, тематические эфиры, плейлисты, образовательные события и кампании в соцсетях, которые популяризируют творчество женщин в разных музыкальных жанрах — от классики до современной поп- и электронной сцены.

Также 28 марта День рождения стиральной машинки. Именно 28 марта 1797 американец Натаниэль Бриггс получил первый патент на устройство для стирки одежды. Его изобретение стало началом эволюции техники, значительно облегчившей быт людей. Сначала стиральные машины были механическими и требовали ручного труда, но со временем они усовершенствовались и стали автоматическими.