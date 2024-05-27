Какой завтра, 28 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 28 мая, День полицейского офицера громады в Украине. Верующие чтят память преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского. До Нового года осталось 217 дней.

28 мая 2024 года — вторник. 825-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

28 мая в церковном календаре – день памяти преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского. Святой Никита отличался большим милосердием и неравнодушием к страданиям ближних. Он всегда помогал нищим, принимал путешественников в своем доме, заботился о сиротах и вдовах, с благоговением относился к святым иконам. За свою верность иконам, он переживал много страданий, был подвергнут пыткам и отправлен в ссылку. Преподобный Никита умер в начале IX века, оставив после себя свои мощи, у которых стали совершаться многочисленные чудеса исцеления. Он стал убежищем для тех, кто искал духовную поддержку и милость.

Что нельзя делать 28 мая

Запрещено работать физически – этот день нужно посвятить молитвам.

Нельзя оставлять дверь дома открытой.

Не стоит ругаться, злословить, ссориться.

Народные приметы и традиции на 28 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: роса на траве — будет хорошо колоситься зерно;

безветренная погода — к хорошему урожаю;

много муравьев в муравейнике — к ветру;

на солнце греется много ящериц — ждите дождя;

низко летающие птицы — к дождю;

хорошая погода — к большому урожаю.

28 мая на солнце греется много ящериц — ждите дождя / Фото: Unsplash

Наши предки считали, что святой Никита заботится о диких гусах, у которых в этот период из яиц вылупляются птенцы. Также к нему обращались в этот день с молитвой, чтобы он защитил домашнюю птицу от болезней.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 мая

Какие завтра именины: Денис, Игнат, Захар, Дмитрий, Николай, Никита, Павел, Макар.

Талисманом человека, рожденного 28 мая, является нефрит. Легендарный камень, известный с давних времен. Согласно китайским верованиям, нефрит в себе олицетворяет пять основных качеств человека: справедливость, честность, мужество, милосердие и мудрость.

В этот день родились:

1952 год — солист-вокалист Национального ансамбля солистов "Киевская камерата", народный артист Украины Василенко Александр Николаевич;

1971 год — украинский историк, поэт, общественно-политический деятель Гай-Нижник Павел Павлович;

1972 год — украинский рок-певец и шоумен, лидер группы "Тартак" Положинский Александр Евгеньевич.

Памятные даты 28 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 мая:

1742 год — в Лондоне открывают первый в мире крытый плавательный бассейн;

1830 год — президент США Эндрю Джексон подписывает Акт о выселении индейцев;

1918 год — Армения и Азербайджан провозглашают государственную независимость;

1923 год — генеральный прокурор США объявляет, что женщины имеют право носить штаны где угодно и когда им это вздумается;

1925 год — в городе Харькове начинается I Всеукраинская конференция по краеведению, во время работы которой создают Украинский комитет краеведения;

1957 год — в США основывают Национальную академию грамзаписи, вручающую одну из самых престижных премий в мире музыки — "Грэмми";

1959 год — американские ученые проводят успешный запуск в космос с возвращением двух обезьян, Айбл и Бейкер на ракете АМ-18;

2009 год — в Киеве открывают Культурно-просветительский центр "Alex Art House".

Погода на 28 мая

Завтра, 28 мая, в Киеве облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Во Львове без осадков. В Харькове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +21 днем и +14 ночью. Во Львове — +20 днем и +12 ночью. В Харькове — +21 днем и +13 ночью. В Одессе — +21 день и +17 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

28 мая Всемирный день мартини по маракуи / Фото: Unsplash

28 мая в Украине празднуют День полицейского офицера громады. Полицейский офицер громады – это следующий шаг в реформе Национальной полиции. Его основная цель – обеспечить каждую территориальную громаду отдельным офицером, который будет не только работать на территории этой общины, но и будет жить там.

Также 28 мая Всемирный день мартини по маракуи. История мартини из маракуи начинается в Бразилии в 1940-х годах, где он возник как вариация классического бразильского коктейля "Каприоска", готовящегося из сока лайма, сахара и кашасы – спиртного напитка, дистиллированного из сока сахарного тростника. Бармены начали добавлять к смеси маракуйю, что придало коктейлю уникальную сладость и пикантное послевкусие.

А еще 28 мая Всемирный день голода. Создано с целью повышения осведомленности о критической проблеме голода и побуждения к коллективным действиям для его искоренения. Это событие помогает привлечь внимание к голоду в мире в третьем тысячелетии.

28 мая празднуют Всеукраинский день краеведения. Этот праздник предназначен для повышения общественного внимания к деятельности краеведов, углублению исследования и популяризации истории, культуры, языка, обычаев и традиций украинского народа. Целью также является привлечение широких слоев населения к изучению и познанию родного края и сотрудничество с государственными органами власти, учреждениями культуры и образования, научными учреждениями и общественными организациями, заинтересованными в развитии краеведения.

Также 28 мая День менструальной гигиены. Этот день был основан 2014 немецкой общественной организацией "WASH United", чтобы повысить осведомленность о менструальной гигиене и привлечь внимание к доступности средств менструальной гигиены для женщин и девушек во всем мире.

А еще 28 мая Международный день действий за здоровье женщин. Этот праздник был предложен во время V Международного совещания по женскому здоровью в Коста-Рике 1987 года. С этого времени ежегодно в мире отмечается Международный день действий по охране женского здоровья.

28 мая отмечают День "Международной амнистии". Этот праздник был основан благодаря инициативе британского юриста Питера Бененсона. Он опубликовал статью в газете The London Observer 28 мая 1961 г., которая призвала к амнистии и устроению акций протеста против заключения за политические и религиозные взгляды.