28 мая 2026 года — четверг. 1554-й день войны в Украине.

Завтра, 28 мая, верующие празднуют День памяти святого преподобного Никиты, епископа Халкедонского. Он был епископом города Халкедон и прославился как мудрый пастырь, помогавший бедным, сиротам и больным. За верность православному учению святой Никита преследовался от иконоборцев. Его заключили в тюрьму и подвергали страданиям, однако он не отрекся от своей веры. Церковь чтит его как исповедника — то есть того, кто пострадал за Христа, но не принял мученической смерти.

28 мая в Украине празднуют День общественного полицейского. Этот профессиональный праздник посвящен правоохранителям, которые работают непосредственно в территориальных общинах, заботятся о безопасности жителей, поддерживают порядок и помогают решать локальные проблемы. Праздник связан с запуском 2019 проекта «Полицейский офицер общины», который стал частью реформы Национальной полиции Украины. Главная идея проекта — чтобы каждое общество имело своего офицера, хорошо знающего местных жителей, работает рядом с ними и быстро реагирует на проблемы.

Также 28 мая Всеукраинский день краеведения. Этот праздник посвящен исследователям истории, культуры, традиций и природы родного края — краеведам, музейщикам, историкам, библиотекарям и всем, кто хранит локальную память Украины. Дату выбрали неслучайно: именно 28 мая 1925 г. в Харькове началась I Всеукраинская конференция по краеведению, во время которой создали Украинский комитет краеведения. Этот день считается началом организованного краеведческого движения в Украине.

А еще 28 мая Всемирный день голода. Созданный, чтобы привлечь внимание к проблеме голода, недоедания и продовольственной опасности в мире. Его главная цель — напомнить, что миллионы людей до сих пор не имеют доступа к достаточному количеству пищи, а также призвать к совместным действиям для преодоления этой проблемы. Всемирный день голода открыла международная гуманитарная организация The Hunger Project 2011 года. В этот день проводят благотворительные акции, образовательные кампании, сборы средств и мероприятия в поддержку людей, страдающих голодом и бедностью.

28 мая празднуют Международный день действий за здоровье женщин. Праздник возник в 1987 году по инициативе женских правозащитных и медицинских организаций. Его цель — напомнить, что здоровье женщин часто недооценивается или игнорируется в системах здравоохранения, а также подчеркнуть важность профилактики, ранней диагностики и равного доступа к медицинским услугам.

Также 28 мая День менструальной гигиены. Дату выбрали символически: 28 день связывают со средней продолжительностью менструального цикла, а 5 месяц (май) — со средней продолжительностью менструации около 5 дней. Праздник начал в 2013 году немецкая организация WASH United вместе с партнерами. С этого момента его поддерживают международные гуманитарные и правозащитные структуры.

