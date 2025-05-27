Какой праздник 28 мая 2025 года / © ТСН

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28 мая 2025 года — среда. 1190-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 28 мая, верующие празднуют день памяти святого преподобного Никиты, епископа Халкедонского. Святой Никита с юности избрал путь служения Богу. Его сердце пылало любовью к молитве, смирению и духовной тишине. Оставив суетный мир, он стал монахом, полностью посвятив себя аскезе и совершенствованию. Его ревность и богобоязненность были настолько глубоки, что Церковь вверила ему епископское служение в городе Халкедон — одном из важных церковных центров Византии.

Епископская миссия святого Никиты пришлась на драматический период иконоборчества — страшного безвременья в истории Церкви, когда императоры пытались насильственно искоренить почитание святых икон. В то время как многие склонили голову под давлением власти, Никита остался верен истинному учению. Он открыто выступил против иконоборческой ереси, отстаивая боговдохновенную традицию иконопочитания.

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За это его жестоко преследовали: он был лишен кафедры, подвергся тюремному заключению, физическим издевательствам и изгнанию. Но никакие страдания не поколебали его дух. Напротив, в изгнании он укрепился в вере еще сильнее, вдохновляя письмами и словом других христиан не терять мужества.

Когда иконоборчество начало угасать, а почитание икон постепенно восстанавливалось, святой Никит был освобожден. Но истощенное телом, однако не сломленное духом, его жизнь подходила к концу. Он отошел к Господу в глубоком мире, оставив после себя пример большой духовной стойкости и непоколебимости в вере.

Что нельзя делать 28 мая

Не следует занимать деньги или вещи — верили, что с добром пойдут и благополучие, и счастье.

Запрещается выносить мусор — вроде бы это «выносит» изобилие из дома.

Нельзя стирать или купаться в реках — согласно верованиям это могло навлечь простуду или болезнь на все лето.

Народные приметы и традиции на 28 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый и солнечный день — на урожайное лето, в частности на пшеницу и рожь;

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дождь с утра — на мокрый июнь;

если ветер сильный — все лето будет ветреным и не слишком жарким;

гром 28 мая — к щедрому, но позднему урожаю;

сухая погода без росы — плохой знак, означает, что летом будет засуха;

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много росы утром — будет хороший медосбор, потому что это знак, что травы обильно зацветут;

птицы активно купаются в пыли — на жаркие дни ближайшей недели.

28 мая много росы утром будет хороший медосбор, потому что это знак, что травы обильно зацветут. / © unsplash.com

В народе 28 мая носило название Пахом Землегрий. Считалось, что земля по сей день окончательно прогревается и становится пригодной для поздних посевов (особенно тыкв, огурцов, бобовых).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 мая

Какие завтра именины: Никита.

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Талисманом человека, рожденного 28 мая, является нефрит. В китайской культуре его считают воплощением пяти высоких моральных качеств: справедливости, искренности, отваги, доброты и мудрости. Этот минерал издавна не только украшал, а учил — молчаливый наставник, напоминавший человеку о пути достоинства и внутреннего равновесия.

В этот день родились:

1952 год — Александр Василенко, украинский солист-вокалист Национального ансамбля солистов «Киевская камерата»;

1971 год — Павел Гай-Нижник, украинский историк, поэт, общественно-политический деятель;

1972 год — Александр Положинский, украинский рок-певец и шоумен, лидер группы «Тартак».

Памятные даты 28 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 мая:

1742 год — в Лондоне открылся первый в мире крытый плавательный бассейн — новаторское сооружение, начавшее эру организованного плавания в контролируемых условиях;

1830 год — президент США Эндрю Джексон утвердил Акт о принудительном переселении индейцев, что начало трагическую страницу в истории коренных народов Северной Америки;

1918 год — Армения и Азербайджан провозгласили собственную государственную независимость, открыв новую страницу в истории Южного Кавказа;

1919 год — войска Украинской Народной Республики начали масштабное летнее наступление на Галицию и Подолье, стремясь отстоять свои земли в войне против большевиков;

1923 год — генеральный прокурор США официально подтвердил, что женщины имеют право носить штаны где угодно и в любое время — символ освобождения от устаревших социальных норм;

1925 год — в Харькове открылась I Всеукраинская конференция по краеведению, во время которой был основан Украинский комитет краеведения — важный шаг в развитии национальной науки и культуры;

1957 год — в США основали Национальную академию грамзаписи, которая впоследствии открыла премию «Грэмми» — одну из самых престижных наград в мире музыки.

1959 год — американские ученые успешно запустили в космос ракету АМ-18 с обезьянами Айбл и Бейкер, благополучно вернувшимися на Землю, внеся важный вклад в исследование космоса.

1987 год — немецкий пилот Матиас Руст совершил сенсационный перелет из Гамбурга через Хельсинки в Москву, посадив самолет прямо на Красной площади — этот акт взорвал систему противовоздушной обороны СССР и вызвал громкий международный резонанс;

1985 год — киевское «Динамо» забило свой юбилейный, двухтысячный гол в чемпионатах СССР, увековечив свою спортивную легенду.

Какой завтра праздник в Украине и мире

28 мая День общественного полицейского / © unsplash.com

28 мая в Украине празднуют Всеукраинский день краеведения. Это не просто дата в календаре, а символический день чествования тех, кто посвящает свою жизнь изучению, сохранению и популяризации истории, культуры и природы родных мест. Краеведение — это уникальная наука, раскрывающая многогранность конкретного края: от его исторических событий и обычаев до природных ландшафтов и этнографии. Благодаря работе краеведов, музейщиков, учителей и исследователей, мы можем сохранить целостность культурной памяти, передать ее следующим поколениям и укрепить национальное сознание.

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Также 28 мая День общественного полицейского. Этот праздник признает чрезвычайную роль офицеров, не просто исполняющих служебные обязанности, а становящихся настоящими партнерами и друзьями граждан, строя доверие и сотрудничество. Общественные полицейские — это те, кто живет пульсом своих районов, знаком с проблемами жителей и без устали работает над тем, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности. Они не просто наказывают за нарушение, а прежде всего предотвращают конфликты, разъясняют закон, помогают решать трудности и улаживают недоразумения.

А еще 28 мая Международный день действий за здоровье женщин. Этот день не просто напоминание, а призыв к активным действиям на всех уровнях общества и власти для обеспечения равного доступа к медицинским услугам, особенно в области репродуктивного здоровья. Ведь здоровье женщин — это не только отсутствие болезней, но и комплексное состояние физического, психического и социального благополучия, определяющее качество их жизни.

28 мая празднуют День менструальной гигиены. Этот праздник напоминает важность открытого диалога, образования и поддержки в сфере менструального здоровья, а также необходимость обеспечить всем девушкам и женщинам безопасный и достойный доступ к средствам гигиены. Менструальная гигиена — это не просто правила ухода, а фундаментальная составляющая женского здоровья и достоинства. Она включает в себя правильное использование качественных средств, регулярную их замену и поддержание чистоты тела и окружающей среды. Все это — залог профилактики инфекций и комфорта.

Также 28 мая Всемирный день выдры. Этот праздник призван пробудить сознание человечества относительно важности защиты этих чрезвычайно ловких и уязвимых млекопитающих, без которых баланс в водоемах может быть серьезно нарушен. Выдры — это мастера водного мира, хозяева рек, озер и морей, сохраняющие экологическое равновесие благодаря своей роли в контроле над популяциями рыб и других водных обитателей. Их густая, непроницаемая шерсть — естественный щит, помогающий им выживать в холодных водах, однако современные угрозы ставят их под смертельную опасность.

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А еще 28 мая Всемирный день рассеянного склероза. Выпадает на последнюю среду мая. Этот день — не только об информировании, но и о пробуждении сострадания, мобилизации ресурсов и вдохновении научных поисков. Рассеянный склероз — это хронический аутоиммунный недуг, когда иммунная система ошибочно атакует защитные оболочки нервных волокон в мозге и спинном мозге. Поэтому нарушается нормальная передача сигналов, что приводит к широкому спектру симптомов: от слабости и потери координации до серьезных нарушений двигательных функций и даже когнитивных расстройств. Каждая история болезни уникальна, и ее течение трудно предсказать.