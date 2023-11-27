Какой завтра, 28 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 28 ноября, День работника системы финансового мониторинга в Украине. Верующие чтят память святого Стефана. До Нового года осталось 33 дня.

28 ноября 2023 года — вторник. 643-й день войны в Украине.

Какой завтра, 28 ноября, церковный праздник

28 ноября в церковном календаре – день памяти святого Стефана. Родился он в 750 году в Константинополе в семье благочестивых верующих. Согласно легенде, его мама очень хотела сына, поэтому каждый день молилась Богу, чтобы тот подарил ей младенца. Когда так и случилось, родители решили отдать Стефана к старцу в пустыню, чтобы он там изучал Слово Божье.

Когда старец скончался от старости, Стефан продолжил его дело и отличился немалым количеством подвигов. К нему шли люди отовсюду. Скоро в пустыне выросла обитель. Но начались сильнейшие гонения за христианами. Стефан пытался всеми силами поддержать верующих. Да и его впоследствии бросили в тюрьму. Стефана пытались заставить отречься от Господа, однако он отказался. Тогда идолопоклонники сослали его на остров, куда за ним направилось много сподвижников. Построил там монастырь и умер в солидном возрасте.

Что нельзя делать 28 ноября

Запрещено ругаться, лучше сдерживать свои эмоции и быть рассудительным.

Нельзя занимать что-либо соседям или друзьям, можно отдать свое счастье.

Постарайтесь вечером не убираться в доме, иначе Рождество будете праздновать с нечистью.

Народные приметы и традиции на 28 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: гуси постоянно хлопают крыльями – ждите потепления;

визжит поросенок – к холодам;

быстро гаснет печная зола – придет тепло;

ночью выпал снег – он будет долго лежать, если же выпал днем – скоро расстанет;

холодный и сухой день – к жаркому лету;

заря багрового цвета – ждите сильный ветер.

28 ноября гуси постоянно хлопают крыльями — ждите потепления

В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями. Обычно к человеческому жилью в поисках пищи прилетали сойки. Этих птиц наши предки считали покровительницами и покровительницами новорожденных. Поэтому считалось, если она в этот день прилетела в дом, где есть маленький ребенок, то принесла ему добро, счастье и успех.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 ноября

Какие завтра именины: Алексей, Григорий, Даниил, Константин, Сергей, Тимофей, Федор.

Талисманом человека, рожденного 28 ноября, является бирюза. Яркий минерал, отличающийся небесно-голубым или зеленовато-синим цветом. Издавна бирюзу считали камнем счастья, ее использовали как талисман от всяких болезней, сглаза.

В этот день родились:

1890 год — украинская писательница и переводчица Зинаида Тулуб;

1957 год — украинский режиссер Сергей Проскурня;

1990 год — служащий ГСЧС Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Илья Ахметгареев.

Памятные даты 28 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 ноября:

1414 год — арестовывают богемского реформатора Яна Гуса;

1520 год — первый европеец Фернан Магеллан проплывает из Атлантического океана в Тихий;

1561 год — объявляют о самороспуске Ливонского рыцарского ордена, земли которого перешли в Королевство Польское и Великое княжество Литовское;

1654 год — начинается героическая оборона казацкой крепости Буша (на Подолье) от войск Речи Посполитой;

1921 год — Всеукраинский центральный исполнительный комитет принимает постановление о присоединении Украинской СРР к международной конвенции Красного Креста;

1970 год — итальянская лево-террористическая организация "Красные бригады" проводит свою первую операцию — серию взрывов на заводе "Pirelli";

1974 год — в нью-йоркском концертном зале "Мэдисон Сквер Гарден" экс-битл Джон Леннон выступает со сцены в последний раз;

1983 год — впервые за историю американских космических полетов в составе американского экипажа был иностранный гражданин — западногерманский физик Ульф Мербольд;

2000 год — начало кассетного скандала в Украине, когда Александр Мороз обнародует аудиокассеты с записями разговоров в кабинете Леонида Кучмы относительно убийства Георгия Гонгадзе;

2004 год — в г. Северодонецке Луганской области проходит "Всеукраинский съезд народных депутатов";

2006 год — Верховная Рада Украины признает Голодомор актом геноцида против украинского народа;

2013 год — создают народное движение Правого Сектора.

Погода на 28 ноября

Завтра, 28 ноября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, утром сильный снег, который во второй половине дня сменится мокрым снегом. В Харькове облачно с утра, но днем погода станет ясной, без осадков. В Одессе утром будет ясно, но днем небо уже затянется облаками до позднего вечера, когда пойдет дождь.

Температура воздуха в Киеве — -1 днем и -6 ночью. Во Львове — 0 днем и -4 ночью. В Харькове — 0 днем и -4 ночью. В Одессе — +8 днем и -4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

28 ноября Всемирный день милосердия / Фото: pixabay.com

28 ноября в Украине празднуют День работника системы финансового мониторинга. Профессиональный праздник, во время которого отмечают важный вклад специалистов финансового мониторинга для утверждения Украины как надежного партнера в международном сообществе в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. День установил своим указом президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году.

Также 28 ноября Всемирный день милосердия. Эта дата наиболее популярна в Индии, где она указывает на непреходящие ценности ахимсы (ненасилия) и сострадания. Впервые день разработал и претворил в жизнь индийский поэт Притиш Нанди, также являвшийся журналистом и активистом. Он придумал платформу, которая вдохновит каждого задуматься о ценностях жизни.