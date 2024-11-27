Какой завтра, 28 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 28 ноября, День работника системы финансового мониторинга в Украине. Верующие чтят память святого преподобномученика Стефана Нового. До Нового года осталось 33 дня.

28 ноября 2024 года — четверг. 1009-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

28 ноября в церковном календаре – день памяти святого преподобномученика Стефана Нового. Он был известен святым в православной церкви. Он родился в 1896 году в селе Липовец на Волыни. В 1921 году он пришел в монастырь, где принял монашеский постриг и стал игуменом. Святой Стефан был известен своей духовной силой и верой. Он много работал над духовным возрождением и помогал бедным и нуждающимся. В 1937 году он был арестован советскими властями и после допросов был расстрелян.

Что нельзя делать 28 ноября

Нельзя брать или давать деньги взаймы.

Запрещается убирать в доме после полудня.

Не следует употреблять мясные и молочные продукты.

Народные приметы и традиции на 28 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: резко потеплело — совсем скоро похолодает уже к весне;

ночью выпал снег – пролежит очень долго;

сухая, но очень холодная погода – к жаркому лету.

28 ноября ночью выпал снег — пролежит очень долго / Фото: Unsplash

Этот день в старину называли Днем Сойки, верили, что нужно обязательно спросить совета у старшего поколения, а затем прислушаться к ней.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 ноября

Какие завтра именины: Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Анна.

Талисманом человека, рожденного 28 ноября, является бирюза. Камень, помогающий избавиться от бессонницы, снимает головную боль. Бирюза также улучшает зрение.

В этот день родились:

1890 год — украинская писательница и переводчица Зинаида Тулуб;

1957 год — украинский режиссер Сергей Проскурня;

1990 год — служащий ГСЧС Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Илья Ахметгареев.

Памятные даты 28 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 ноября:

1414 год – происходит арест богемского реформатора Яна Гуса;

1520 год – первый европеец Фернан Магеллан проплывает из Атлантического океана в Тихий;

1561 год — объявляют о самораспускании Ливонского рыцарского ордена, земли которого перешли в Королевство Польское и Великое княжество Литовское;

1627 год — во время Польско-шведской войны между эскадрами Речи Посполитой и Швеции происходит Битва при Оливе, которая закончилась победой Речи Посполитой;

1654 год — начинается оборона казацкой крепости Буша (на Подолье) от войск Речи Посполитой;

1970 год — итальянская лево-террористическая организация "Красные бригады" проводит свою первую операцию — серию взрывов на заводе "Pirelli";

1974 год — в нью-йоркском концертном зале "Мэдисон Сквер Гарден" экс-битл Джон Леннон выступает со сцены в последний раз;

2000 год – начинается кассетный скандал в Украине, когда Александр Мороз обнародует аудиокассеты с записями разговоров в кабинете Л. Кучмы относительно убийства Георгия Гонгадзе;

2006 год — Верховная Рада Украины признает Голодомор актом геноцида против украинского народа;

2007 год — крокодила Годзиллу, который в мае сбежал в Мариуполе из передвижного зоопарка и которого в течение полугода тщетно искали работники МЧС, поймали рабочие в отстойнике Мариупольской ТЭЦ;

2008 год — по решению Черкасского горисполкома демонтирован памятник В. Ленину на центральной площади города;

2013 год – создают народное движение Правого Сектора.

Погода на 28 ноября

Завтра, 28 ноября, в Киеве облачно, осадков не ожидается. Во Львове пасмурно, весь день будет идти мелкий дождь. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и ночью. Во Львове — +6 днем и ночью. В Харькове — +1 день и -1 ночью. В Одессе — +6 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

28 ноября в Украине празднуют День работника системы финансового мониторинга / Фото: Unsplash

28 ноября в Украине празднуют День работника системы финансового мониторинга. Этот профессиональный праздник был введен в честь специалистов, работающих в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Дата празднования связана с созданием Государственной службы финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг), являющейся ключевым органом в национальной системе финансового мониторинга. Госфинмониторинг был основан 28 ноября 2002 года, и с этого дня этот день стал символом признания вклада специалистов в обеспечение финансовой безопасности страны.

Также 28 ноября Всемирный день милосердия. День милосердия был основан с целью повышения осведомленности о важности гуманности в повседневной жизни. Он напоминает людям о необходимости помогать тем, кто оказался в затруднительном положении, делиться теплом, быть внимательными к нуждам других. День милосердия имеет глубокий нравственный смысл, напоминая, что каждый человек способен даровать добро, независимо от своего положения. Главная идея праздника — показать, что доброта не имеет границ и объединяет людей из разных уголков мира.