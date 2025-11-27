Какой праздник 28 ноября 2025 года / © ТСН

28 ноября 2025 года — пятница. 1373-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 28 ноября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Стефана Нового. Жил примерно в 715-767 годах, происходил из Константинополя. С юных лет отличался благочестием и стремлением к монашескому подвигу. Пройдя послушания в нескольких монастырях, он стал духовным наставником многих монахов и мирян.

Известно, что в возрасте 16 лет Стефан принял монашеский постриг. Впоследствии поселился на горе Аксентии (возле Халкедона), где под руководством опытных старцев прошел суровую школу послушания и непрерывной молитвы. После смерти своего наставника Авксентия именно Стефан был избран игуменом обители.

С годами его духовный авторитет рос. Его почитали как подвижника, сочетавшего суровость аскезы с мягким и проникновенным духовным руководством.

Во времена императора Константина V Копронима (741–775) иконоборчество приняло особо жесткие формы. Преподобный Стефан открыто выступил в защиту почитания икон, аргументируя, что образ не является идолом, а свидетельством Боговоплощения и средством возвышения мысли к первообразу.

Его популярность среди народа и духовенства вызвала беспокойство властей. Императорская администрация принялась искать повод к обвинению. Против Стефана выдвигали вымышленные обвинения — от непослушания до государственной измены.

После ряда допросов и ссылок Стефана заключили в тюрьму в Константинополе. В тюрьме он подвергся многочисленным пыткам. Несмотря на давление, он не отрекся от уважения икон и не подписал никаких императорских указов.

28 ноября 767 года Стефан Новый был казнен: солдаты, подстрекаемые чиновниками, убили его камнями.

Что нельзя делать 28 ноября

Нельзя давать больших обещаний — они могут «привязать» человека духовно.

Не следует проявлять жестокости или агрессии — все, что усугубляет состояние души: осуждение, раздражение, негативные мысли — считается нежелательным.

Запрещено шить или резать ткань вечером — чтобы не «разрезать» благосостояние.

Народные приметы и традиции на 28 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясный день — к морозной, но сухой зиме;

сильный ветер — ждите метели и снежную зиму;

утром туман — зима будет мягкой;

дождь — к поздней, сырой и неустойчивой зиме;

утренний иней указывает на снег в ближайшее время;

снегопад — ждите раннюю и длительную зиму.

28 ноября снегопад — ждите раннюю и длительную зиму / © unsplash.com

В народе 28 ноября носило название Стефана Зимнего. Так называли день на грани перехода к настоящему зимнему времени. Считалось, что “Стефан приводит зиму в дом», поэтому дата символизировала приход холодов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 ноября

Какие завтра именины: Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Анна.

Талисманом человека, рожденного 28 ноября, является бирюза. Камень, способствующий спокойному сну и облегчающий головную боль. Бирюза также оказывает положительное влияние на ясность и остроту зрения.

В этот день родились:

1890 год — Зинаида Тулуб, украинская писательница и переводчица;

1957 год — Сергей Проскурня, украинский режиссер;

1990 год — Илья Ахметгареев, служащий ГСЧС Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 28 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 ноября:

1414 год — в Богемии арестовывают деятеля церковной реформации Яна Гуса;

1520 год — Фернан Магеллан впервые для европейцев прокладывает морской путь между Атлантическим и Тихим океанами;

1561 год — Ливонский орден объявляет о собственном роспуске, а его владения переходят под контроль Польского королевства и Великого княжества Литовского;

1627 год — в ходе польско-шведского противостояния происходит морская битва у Оливы, в которой флот Речи Посполитой завоевывает победу;

1654 год — на Подолье начинается героическая оборона казацкой крепости Буша против войск Речи Посполитой;

1917 год — правительство большевиков присылает великим государствам ноту с призывом к всеобщему перемирию; не получив ответа, решает готовить отдельные мирные переговоры с германской империей;

1921 год — Всеукраинский ЦИК принимает решение о присоединении УССР к международной конвенции Красного Креста;

1928 год — в Одесском округе создана первая в СССР машинно-тракторная станция им. Шевченко;

1943 год — в Тегеране стартует первая встреча лидеров антигитлеровской коалиции — Сталина, Рузвельта и Черчилля;

1970 год — «Красные бригады» проводят свою дебютную террористическую акцию — серию взрывов на заводе «Pirelli» в Италии;

1974 год — в «Мэдисон-сквер-гарден» Джон Леннон выходит на сцену последний раз в своей жизни;

1983 год — впервые в истории американских космических миссий в составе экипажа работает иностранец — физик из ФРГ Ульф Мербольд, участник полета шаттла «Колумбия»;

2000 год — в Украине разгорается «кассетный скандал»: Александр Мороз обнародует записи из кабинета президента Кучмы, касающиеся убийства журналиста Георгия Гонгадзе;

2004 год — в Северодонецке проходит съезд народных депутатов, преимущественно из Партии регионов;

2006 год — Верховная Рада Украины признает Голодомор геноцидом украинского народа;

2007 год — в Мариуполе находят крокодила по имени Годзилла, сбежавшего весной из передвижного зоопарка;

2008 год — в Черкассах демонтируют памятник Ленину на центральной площади;

2013 год — официально формируется народное движение «Правый сектор».

Какой завтра праздник в Украине и мире

28 ноября Черная пятница / © unsplash.com

28 ноября в Украине празднуют День работника системы финансового мониторинга. Система финансового мониторинга включает первый (частный) уровень — банки, страховые компании, фондовый рынок, а также нефинансовые учреждения (нотариусы, аудиторы и т.п.) и государственный уровень, к которому относятся правоохранительные органы, суды и государственные регуляторы. Праздник был введен указом президента Украины от 28 ноября 2020 (№ 523/2020).

Также 28 ноября Черная пятница. Термин Black Friday (Черная пятница) возник в Филадельфии в 1960-х годах. Сначала он описывал хаотическое движение автомобилей и толп людей на улицах после Дня благодарения (четвертый четверг ноября), когда начинался сезон предрождественских покупок. Позже «черной» пятницей стали называть день, когда магазины переходили с «красного» (убыточного) баланса в «черный» (прибыльный) из-за огромного объема продаж. Проходит ежегодно на следующий день после Дня благодарения, то есть четвертая пятница ноября.

А еще 28 ноября Всеукраинский день логиста. Это день признания важной роли логистов в экономике, ведь логистика отвечает за эффективное перемещение и хранение товаров, координацию цепей снабжения. Профессиональный статус логистов подчеркивается посредством обмена опытом, презентации новых технологий и тенденций отрасли. День логиста также направлен на поддержку нового поколения специалистов — через конференции, семинары, ярмарки вакансий.

28 ноября празднуют Всемирный день милосердия. Он призван напомнить людям, что даже маленькие добрые поступки могут изменять жизнь к лучшему. Эта дата была выбрана в связи с мировыми программами благотворительности и деятельностью организаций, занимающихся помощью нуждающимся. Идея дня родилась как способ поддержать волонтеров и благотворительные организации, а также привлечь к благотворительности широкую общественность.

Также 28 ноября Международный день системного инженера. Выпадает на последнюю пятницу ноября. Целью является чествование специалистов, отвечающих за сложные системы: сети, программное обеспечение, бесперебойную работу ІТ-инфраструктуры. История празднования ведет начало с 2012 года. По словам основателя, Николаса Фури (Nicholas Fourie), он хотел поблагодарить всех тех, кто «сидит за компьютером часами каждый день, чтобы наша жизнь становилась лучше и проще».

А еще 28 ноября Всемирный день информации. Он был создан, чтобы подчеркнуть важность информации для устойчивого развития, обратить внимание на необходимость международного сотрудничества и обмена знаниями. Информация — это мощный ресурс: в XXI веке знания и данные определяют направление развития обществ и экономик.