Какой завтра, 28 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 28 октября, День бабушек и дедушек. Верующие чтят память святых мучеников Терентия и Неонилы. До Нового года осталось 64 дня.

28 октября 2024 года – понедельник. 978-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

28 октября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Терентия и Неонилы. Терентий был римским военным, служившим в легионе. Он был заточен в темницу за веру в Иисуса Христа. После того, как его избили палачи, его отвели на место казни, где его пробили стрелами. Его мученичество произошло в 255 году. Святая мученица Неонила была дочерью римского военного, также заточенной за веру во Христа. Она была избита палачами и затем отдана на распятие. Ее мученичество произошло в 257 году.

Что нельзя делать 28 октября

Не стоит выяснять отношения, ругаться.

Не следует отказывать в помощи.

Нельзя думать о плохом.

Народные приметы и традиции на 28 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: выпал снег — к большому урожаю хлеба в следующем году;

небо вечером чистое, имеет багряный оттенок – до снежной и морозной зимы;

насекомые еще не скрылись и небо синее – зима будет теплой;

солнце восходит в облаках – будет ненастье.

28 октября солнце восходит в облаках — будет ненастье / Фото: Unsplash

В прежние времена этот день называли Пасхальные дни.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 октября

Какие завтра именины: Арсен, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна.

Талисманом человека, рожденного 28 октября является опал. Камень, который с давних времен привлекает своей красотой и уникальностью. Верили, что опал помогает построить карьеру.

В этот день родились:

1872 год — украинский кобзарь из Полесья Терентий Пархоменко;

1895 год — украинский поэт, прозаик эпохи Расстрелянного возрождения Майк Йогансен;

1955 год — основатель и председатель совета директоров корпорации "Майкрософт" Билл Гейтс.

Памятные даты 28 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 октября:

1913 год — открывают трамвайное движение в Виннице;

1920 год — страны Антанты подписывают с Румынским королевством "Бессарабский протокол", который отдает Бессарабию Румынии;

1938 год — 17 тысяч польских евреев арестованы в Третьем Рейхе и отправлены в польскую границу;

1989 год — Верховная рада РСФСР принимает закон о государственном статусе украинского языка;

1993 год — Сенат Австралии признает Голодомор в Украинской СРР актом геноцида;

2007 год – представлен список "100 гениев современности, живущих сегодня" британской газеты The Daily Telegraph, в него вошел украинский художник Иван Марчук.

Погода на 28 октября

Завтра, 28 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +9 ночью. Во Львове +15 днем и +8 ночью. В Харькове +12 днем и +5 ночью. В Одессе +18 днем и +11 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

28 октября Международный день школьных библиотек / Фото: Unsplash

28 октября в Украине и мире празднуют День бабушек и дедушек. Этот праздник создан для того, чтобы показать свою благодарность бабушкам и дедушкам за любовь, заботу и мудрость. В этот день дети и внуки часто устраивают семейные встречи, дарят подарки и выражают свою любовь и уважение к старшим.

Также 28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Этот праздник был установлен Указом Президента Украины 2009 года с целью чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны. Этот день символизирует окончательное изгнание нацистской Германии и ее союзников с территории Украины. Важные битвы, произошедшие на украинской земле, имели решающее значение для освобождения Европы от нацизма. В этот день отмечается память погибших воинов, выставки военной техники, народные гуляния и праздничные концерты.

А еще 28 октября Международный день анимации. Этот праздник был основан Международной ассоциацией анимационного кино (ASIFA) в 2002 году в честь первого публичного показа анимационного фильма французского художника Шарля-Эмиля Рейно 28 октября 1892 года. Международный день анимации направлен на повышение осведомленности об искусстве анимации и поддержку аниматоров по всему миру. В этот день проводятся разные мероприятия, такие как показы анимационных фильмов, мастер-классы, лекции и выставки, позволяющие людям узнать больше о процессе создания анимации и насладиться лучшими образцами этого искусства.

28 октября празднуют Всемирный день дзюдо. Этот праздник был основан Международной федерацией дзюдо (IJF) 2011 с целью повышения осведомленности о дзюдо и его ценностях. Дата была выбрана не случайно – 28 октября является днем рождения основателя дзюдо, Дзигоро Кано.

Также 28 октября Международный день школьных библиотек. Этот праздник был начат Международной ассоциацией школьных библиотек (IASL) в 1999 году. Цель этого дня – повысить осведомленность о важности школьных библиотек в развитии образования, чтения и информационной грамотности среди учащихся. Этот день служит напоминанием о роли библиотекарей в поддержке учебного процесса, предоставлении доступа к информации и ресурсам, а также формировании любви к чтению. В школах проходят различные мероприятия, такие как книжные выставки, литературные чтения, конкурсы и другие активности, направленные на популяризацию библиотек.