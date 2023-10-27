Какой сегодня, 28 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник

Сегодня, 28 октября, День освобождения Украины от фашистских захватчиков, а также отмечают День бабушек и дедушек. Верующие чтят память святой Параскевы. До Нового года осталось 64 дня.

28 октября 2023 года — суббота. 612-й день войны в Украине.

Какой сегодня, 28 октября, церковный праздник

28 октября в церковном календаре – день памяти святой Параскевы. Девушка родилась в семье состоятельного сенатора, но решила вести аскетическую жизнь еще в довольно юном возрасте. Во времена правления императора Диоклетиана начались гонения за христианами. Параскеву схватили и привели на суд. Ее долго мучили, а потом обезглавили.

Что запрещено делать в этот день

Женщинам в этот день запрещалось прясть, вышивать и шить.

Девушки старались не мыть голову и не расчесывать волосы.

Запрещено что-либо отдавать или одалживать, потому что можно "отдать" свое счастье.

Народные приметы и традиции на 28 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: с вишни листья еще не опали — тепло будет держаться долго;

на деревьях утром иней — ждите мороз;

вокруг луны круг — будет сильная буря;

в утренние часы туман — до оттепели;

Если в этот день увидели белку, то будет потепление.

28 октября увидели белку — будет потепление / Фото: pixabay.com

Почитание Параскевы в народном календаре переплелось с праздником Пятницы (славянская богиня, покровительница женщин и матерей). Особым днем считался тот, когда празднование приходилось именно на пятый день недели (т.е. пятницу). В этот день девушки обязательно молились о скором замужестве, а женщины и мужчины готовили дом к приходу зимы.

Погода на 28 октября

Сегодня, 28 октября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +12 днем и +5 ночью. Во Львове — +18 днем и +10 ночью. В Харькове — +10 днем и +2 ночью. В Одессе — +14 днем и +7 ночью.

Памятные даты 28 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 октября:

1913 год — открывают трамвайное движение в Виннице;

1920 год — страны Антанты подписывают с Королевством Румыния "Бессарабский протокол", который отдает Бессарабию Румынии;

1938 год — 17 тысяч польских евреев арестовывают в Третьем Рейхе и отсылают к польской границе, однако польское правительство отказалось их принять;

1993 год — Сенат Австралии признает Голодомор в Украинской СРР актом геноцида;

2007 год — представлен список "100 гениев современности, живущих сегодня" британской газеты The Daily Telegraph, в который входит украинский художник Иван Марчук.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 октября

Какие завтра именины: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян.

Талисманом человека, рожденного 28 октября, является опал. Самоцвет, играющий разнообразными красками. Опал был известен с давних времен и довольно сильно ценился разными народами. Издавна верили, что этот камень способен разогнать отрицательные мысли.

В этот день родились:

1872 год — украинский кобзарь из Полесья Терентий Пархоменко;

1895 год — украинский поэт, прозаик эпохи Расстрелянного возрождения Майк Йогансен;

1955 год — основатель и председатель совета директоров корпорации "Майкрософт" Билл Гейтс.

Какой сегодня день в Украине и мире

28 октября День бабушек и дедушек / Фото: pixabay.com

28 октября в Украине празднуют День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Годовщину официально утвердил президент Виктор Ющенко в 2009 году. Памятный день посвящен событиям, произошедшим во время Второй мировой войны. Именно на украинской территории проходили решающие битвы, сыгравшие важную роль в ходе военных действий. Именно 28 октября 1944 после 15 наступательных операций стратегического и фронтового масштаба земли Украины были полностью освобождены от фашистских захватчиков.

Также 28 октября начинается Всемирная неделя инсульта. Главная цель его проведения состоит в том, чтобы информировать население о серьезности этого заболевания. Еще в 2004 году Всемирная организация здравоохранения заявила о глобальной эпидемии инсультов. Инсульт возникает, когда части мозга прекращают снабжаться кровью. Без кислорода клетки постепенно повреждаются или умирают. Последствия инсульта могут быть достаточно отрицательными. Поэтому важно своевременно оказать квалифицированную помощь.

А еще 28 октября Международный день креольской культуры. Это официальный праздник, история которого началась в 1983 году, а инициатором создания выступила ЮНЕСКО. Главная цель события — поддержать креольскую культуру и язык, ведь в разных странах мира проживают люди, принадлежащие к креольскому сообществу.

28 октября Всемирный день дзюдо. История этого направления боевых искусств начинается в 1882 году. Тогда 21-летний японец Дзигоро Кано основал школу "Кодокан" в буддийском храме Эйсёдзт в Токио. Сначала Кано обучал джиу-джитсу в Токийском Императорском университете, достигнув незаурядных вершин. Дзюдо считается искусством мягкости, борьбы без оружия, философией жизни.

Также 28 октября Международный день анимации. Праздник предложил создать французское отделение ASIFA (Международная ассоциация анимационного кино) в 2002 году. Первое анимационное событие произошло в 1892 году, когда выдающийся изобретатель и художник Эмиль Рейно пригласил на особое шоу, которое до этого никто не видел. "Оптический театр" вызвал шквал эмоций. Изобретатель использовал праксиноскоп — аппарат, показывающий подвижные изображения. Так началась история анимации.

А еще 28 октября День бабушек и дедушек. Праздник был создан в 2009 году, когда Голландское цветочное бюро предложило выделить один день в году, когда внуки смогли дарить своим бабушкам и дедушкам цветы. Они отметили, что это станет символом неразрывной связи поколений. Когда решали, какую дату выбрать, на помощь пришли историки, советовавшие использовать конец октября. Дело в том, что они специализировались на культуре славян, а в ней существовал особый праздник "Осенние деды", приходившийся на конец второго осеннего месяца. Тогда славяне чествовали предков, уже умерших.