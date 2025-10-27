Какой праздник 28 октября 2025 года / © ТСН

28 октября 2025 года — вторник. 1342-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 28 октября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Терентия и Неонилы. Святые Терентий и Неонила жили в III веке во времена, когда Римская империя преследовала христиан. Они были ревностными последователями Христа, воспитали своих семерых детей в вере и любви к Богу. Имена детей, по передаче, — Сарвилл, Фотий, Тимон, Виталий, Домна, Теодул и Евникия.

Когда правитель одной из областей узнал, что вся эта семья исповедует христианство и не участвует в языческих жертвоприношениях, они были арестованы. Терентий и Неонила вместе с детьми твердо отказались поклониться идолам, заявив, что признают только единого истинного Бога Иисуса Христа.

За это их жестоко пытали: избивали, морили голодом, бросали в темницу. Несмотря на мучения, святые не потеряли мужества — они молились и ободряли друг друга. Их вера была настолько сильна, что даже некоторые язычники, видя их непоколебимость, обращались ко Христу.

Наконец, всех их казнили — по одним источникам, мечом, по другим — после длительных пыток. Таким образом, они приняли мученическую смерть и обрели венец нетления в Царстве Небесном.

Что нельзя делать 28 октября

Не следует ругаться, оскорблять близких — ссора могла “втянуть” в дом холод и несчастье.

Запрещается грубо вести себя со скотом — к животным в этот день относились с особым уважением.

Не стоит отдавать или ссужать деньги — существовало поверье: кто в этот день дает деньги из дома, тот “отдает благополучие” на всю зиму.

Народные приметы и традиции на 28 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и теплый день — к мягкой и поздней зиме;

утром иней — ждите снег через неделю;

холодный и сильный ветер — будет лютая зима с вьюгами;

пасмурный день, дождь — к долгой и снежной зиме;

птицы еще не улетели — зима задержится.

28 октября утром иней — ждите снег через неделю

В народе 28 октября носило название Терентий день. Говорили просто: “Пришел Терентий — зима на плече сидит”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 октября

Какие завтра именины: Арсен, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна, Параска.

Талисманом человека, рожденного 28 октября, является опал. Драгоценный камень, чья непостижимая игра цветов издавна пленяет человеческое воображение. Ему приписывали особую силу — способность привлекать успех, открывать путь к признанию и способствовать росту в карьере.

В этот день родились:

1872 год — Терентий Пархоменко, украинский кобзарь из Полесья;

1875 год — Вячеслав Лащенко, украинский педагог, поэт, писатель, общественно-политический деятель;

1895 год — Майк Йогансен, украинский поэт, прозаик эпохи Расстрелянного возрождения.

Памятные даты 28 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 октября:

1913 год — в Виннице официально запустили трамвайное движение;

1920 год — страны Антанты подписали с Румынским королевством “Бессарабский протокол”, которым Бессарабия была передана под румынскую юрисдикцию;

1938 год — около 17 тысяч польских евреев были арестованы в Третьем Рейхе и депортированы на польскую границу, однако польские власти отказались их принять, и люди оказались между двумя государствами, образовав временный лагерь беженцев;

1989 год — Верховный Совет РСФСР принял закон о государственном статусе украинского языка — Закон “О языке в РСФСР”;

1993 год — Сенат Австралии официально признал Голодомор в Украинской СРР актом геноцида;

2007 год — британская газета The Daily Telegraph опубликовала список “100 гениев современности”, среди которых оказался выдающийся украинский художник Иван Марчук.

Какой завтра праздник в Украине и мире

28 октября День бабушек и дедушек

28 октября в Украине празднуют День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Вторая мировая война в Украине началась 22 июня 1941 с немецкого вторжения. Украина стала одним из ключевых театров боевых действий. В течение трех лет территория Украины была оккупирована фашистскими войсками. Освобождение страны происходило постепенно: от запада на западных территориях 1943, затем на востоке и юге. 28 октября 1944 года советские войска окончательно освободили территорию современной Украины, завершив жестокие бои и оккупацию.

Также 28 октября День бабушек и дедушек. Праздник возник как ответ на необходимость почтить взрослых наставников семьи, часто остающихся в тени детей и внуков. Бабушки и дедушки — это источник любви, доброты, нравственных ценностей и семейных традиций. День бабушек и дедушек напоминает, что семья — это не только дети и родители, но и мудрость старшего поколения. Бабушки и дедушки являются живой связью поколений, символом заботы, любви и семейного благополучия.

А еще 28 октября Международный день анимации. Международный день анимации был основан в 1960 году Международной ассоциацией анимационного кино (ASIFA). Дата 28 октября выбрана не случайно — именно в этот день 1908 французский режиссер Эмиль Рейно демонстрировал свой первый анимационный фильм, положив начало развитию кинематографической анимации.

28 октября празднуют Всемирный день дзюдо. Дзюдо было создано японским мастером Дзигоро Кано в 1882 году как путь к физическому и нравственному совершенствованию человека. Всемирный день дзюдо был основан Международной федерацией дзюдо (IJF), чтобы объединить миллионы практиков по всему миру и популяризировать этот вид спорта как доступный и детям, и взрослым.

Также 28 октября Международный день креольской культуры. Креольская культура сформировалась на стыке разных народов и цивилизаций, часто из-за колонизации, рабства и миграции. Она объединяет элементы африканской, европейской и местных индейских культур, создавая уникальные языки, музыкальные стили, кухню и традиции.

А еще 28 октября Всемирная неделя инсульта. Ежегодная международная кампания, посвященная повышению осведомленности об инсульте, его профилактике, раннем выявлении и важности скорой медицинской помощи. Он отмечается в последнюю неделю октября и охватывает многочисленные образовательные, медицинские и социальные мероприятия по всему миру.