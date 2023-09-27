Какой завтра, 28 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 28 сентября, Международный день всеобщего доступа к информации. Верующие чтят память преподобного Харитона Исповедника. До Нового года осталось 94 дня.

28 сентября 2023 года — четверг. 582-й день войны в Украине.

Какой завтра, 28 сентября, церковный праздник

28 сентября в церковном календаре – день памяти преподобного Харитона Исповедника. Он жил в III-IV веках в Иконии (Малая Азия). Когда императором был Аврелиан, происходили постоянные гонения за христианами. Харитон в этот период пострадал за свою веру. Сначала язычники схватили его, жестоко избили, а затем бросили в тюрьму. Вышел мученик на свободу только тогда, когда на престол взошел император Тацит. Получив свободу, Харитон сразу отправился в Святую Землю, но недалеко от Иерусалима его схватили разбойники и привели в свою пещеру. Господь послал на помощь змею, отравившему вино и все разбойники погибли. Харитон построил в пещере церковь и вскоре у него появились последователи.

Что запрещено делать в этот день

Лучше не выходить из дома, потому что этот день издревле считался опасным.

Не следует начинать ничего нового, не рискуйте без причины.

Не ссорьтесь, не обижайтесь и не мстите людям.

Народные приметы и традиции на 28 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: зайцы еще не поменяли окрас своей шубки — зима придет нескоро;

ветер с севера — ждите суровую зиму, с запада — снежную, с юга — мягкую;

куры насупились, подняли перья — идет похолодание;

деревья покрылись инеем – к затяжной и холодной зиме.

28 сентября зайцы еще не поменяли окрас своей шубки — зима придет нескоро / Фото: pixabay.com

Наши предки считали, что этот день опасен для семейной жизни, особенно, если пара еще молода и только начала жить вместе. Поэтому следует прислушиваться к желаниям друг друга, не ссориться. А вот для работы в земле и пересадки вазонов с цветами 28 сентября считалось благоприятным днем.

Погода на 28 сентября

Завтра, 28 сентября, в Киеве безоблачно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе безоблачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +23 днем и +14 ночью. Во Львове — +23 днем и +13 ночью. В Харькове — +25 днем и +15 ночью. В Одессе — +27 днем и +16 ночью.

Памятные даты 28 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 сентября:

1066 год — норманны во главе с Вильгельмом Завоевателем вторгаются в Королевство Англия;

1618 год — в Брюсселе открывают первый в мире ломбард;

1651 год — между Богданом Хмельницким и Речью Посполитой заключают Белоцерковский мирный договор;

1870 год — войска Пруссии захватывают Страсбург;

1968 год — песня группы "Битлз" "Hey Jude" на девять недель возглавляет американский гитпарад;

1979 год — прекращено существование СЕНТО – Организации Центрального договора;

1994 год — во Франции проходит премьера фильма "Леон-киллер";

1999 год — бразильский футболист Рональдо назначен послом мира в Косово;

2001 год — Кофи Аннан становится Нобелевским лауреатом;

2002 год — мать известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне приезжает в Одессу.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 сентября

Какие завтра именины: Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот.

Талисманом человека, рожденного 28 сентября, является берилл. Камень известен с древности. Еще жители Древнего Египта изготавливали из него украшения. Издавна верили, что берилл помогает лечить проблемы, связанные с женским здоровьем.

В этот день родились:

1929 год — украинский поэт, писатель, политик Дмитрий Павлычко;

1936 год — украинский литературовед, краевед, историк Гаврила Чернихивский;

1941 год — украинский художник-пейзажист, портретист Александр Яловенко.

Какой завтра день в Украине и мире

28 сентября отмечают Всемирный день моря / Фото: pixabay.com

28 сентября в Украине и мире празднуют Международный день общего доступа к информации. Доступ к информации очень важен. Ведь она помогает сделать выбор или сформировать свое мнение по любому поводу. Впервые на государственном уровне доступ к информации был открыт китайским императором Тай-Цзуном, жившим в VII веке и являющимся сторонником конфуцианства. Он создал отдел чиновников, в обязанности которых входило разоблачение халатной работы и взяток государственных чиновников и обнародование этих фактов.

Также 28 сентября Всемирный день борьбы с бешенством. Событие было создано по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства. А дату выбрали в честь Луи Пастера. Он был французским микробиологом, умершим именно 28 сентября. Он стал первым в мире, кто создал сыворотку от бешенства.

А еще 28 сентября Международный день права знать. Событие было создано в 2002 году в Болгарии на конференции общественных организаций, специализирующихся на защите свободы информации. В 2015 году праздник был официально утвержден ЮНЕСКО. Интересно, что Украина была одним из государств-основательниц Международного дня права знать.

28 сентября Международный день безопасного аборта. Он был создан в 2011 году по инициативе Всемирной организации женщин по репродуктивным правам. ВОЗ сообщает, что ежегодно осуществляется около 25 млн подпольных абортов, которые наносят серьезный вред женскому здоровью и могут даже привести к смерти. Неотъемлемым правом каждой женщины есть возможность прервать нежелательную беременность.

Также 28 сентября Интернациональный день свободы от голода. Главная цель этого дня состоит в распространении осведомленности о проблемах нехватки продовольствия. Событие было создано в 2006 году по инициативе некоммерческой организации Freedom from Hunger, работающей в 19 странах мира.

А еще 28 сентября празднуют Всемирный день моря. Главная его цель состоит в том, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам с экологией морской среды, защите биологических ресурсов, безопасности перевозки на лодках и судах. Выпадает на последний четверг сентября. Праздник был основан ООН при содействии особого раздела ИМО (Международная морская организация).