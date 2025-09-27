Какой праздник 28 сентября 2025 года / © ТСН

28 сентября 2025 года — воскресенье. 1313-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 28 сентября, верующие празднуют день памяти святого исповедника Харитона. Святой Харитон родился в городе Иконии (современная Конья, Турция), принадлежавшем Ликаонской епархии. Он был благочестивым христианином, отличался добродетелями и добродетелями. В период гонений на христиан при императоре Аврелиане (270–275 гг.) Харитон мужественно исповедовал свою веру, разоблачая языческих богов и твердо исповедуя веру в Единого Истинного Бога — Христа Спасителя. За это он испытал жестокие мучения, но, по Божьему промыслу, остался жив.

После освобождения Харитон отправился в Иерусалим для поклонения святым местам. По дороге его захватили разбойники, связали и бросили в пещеру, намереваясь убить. В ожидании смерти святой горячо молился, благодарил Господа и просил Его действовать по Своей воле. После того как разбойники покинули его, Харитон обустроил в той пещере церковь, и впоследствии там образовалась Фаранская лавра — первая монашеская обитель в Иудейской пустыне. Позже он основал еще две обители: Иерихонскую и Суккийскую лавры.

Что нельзя делать 28 сентября

Нельзя злословить, ссориться — это может привести к недоразумениям.

Не следует убираться в доме — на этот день приходится так называемый “день нечистой силы”, поэтому рекомендуется избегать уборки.

Запрещается заключать серьезные финансовые соглашения — такие договоренности не приносили желаемого результата.

Народные приметы и традиции на 28 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

холодный ветер — следующее лето будет теплым;

опадают листья с деревьев — ожидается хороший урожай;

ясная погода — зимой будет много снега;

береза уже сбросила листья — зима будет холодной;

туман утром — осень будет дождливая, а зима — морозная;

роса обильная — будет богат урожай овощей и фруктов.

28 сентября береза уже сбросила листья — зима будет холодной / © unsplash.com

В народе 28 сентября носило название Харитонов день. Временами этот день называли “днем нечистой силы”, так как верили, что чрезмерная активность в домашних делах может навлечь неприятности.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 сентября

Какие завтра именины: Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Федор, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.

Талисманом человека, рожденного 28 сентября является берилл. Считалось, что этот камень приносит своей обладательнице верность и стабильность в любви. Кроме того, берилл служит мощным каналом энергии и надежным оберегом от негатива.

В этот день родились:

1941 год — Александр Яловенко, украинский художник-пейзажист, портретист;

1947 год — Владимир Трошкин, украинский советский футболист, бронзовый призер Олимпийских игр;

1965 год — Александр Матиюк, украинский судебный эксперт, основатель уникальных методов исследования в отраслях взрывотехники и пожаротехники.

Памятные даты 28 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 сентября:

1066 год — норманны под руководством Вильгельма Завоевателя вторгаются в Англию;

1538 год — на море происходит битва при Превезе между османским флотом и объединенным флотом нескольких христианских государств Европы;

1618 год — в Брюсселе открывается первый в мире ломбард;

1651 год — Богдан Хмельницкий и Речь Посполита заключают Белоцерковский мирный договор;

1870 год — прусские войска захватывают Страсбург;

1939 год — Эстония под давлением СССР подписывает договор о взаимопомощи с Советским Союзом;

1968 год — песня группы “Битлз” “Hey Jude” девять недель держится на вершине американского итпарада;

1979 год — прекращает существование Организация Центрального договора (СЕНТО);

1994 год — во Франции проходит премьера фильма “Леон-киллер”;

1999 год — бразильский футболист Рональдо становится послом мира в Косово, возглавив кампанию ООН по борьбе с нищетой;

2000 год — движение “Талибан” требует от Москвы компенсации за десятилетнюю оккупацию Афганистана;

2001 год — Кофи Аннан удостоен Нобелевской премии мира.

Какой завтра праздник в Украине и мире

28 сентября Всемирный день сетчатки / © unsplash.com

28 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день мигрантов и беженцев. Был создан по инициативе Католической церкви с целью привлечь внимание к проблемам людей, вынужденных покидать родную землю из-за войны, преследования, бедности или стихийных бедствий.

Также 28 сентября Всемирный день сетчатки. Международный праздник, который выпадает на последнее воскресенье сентября. Праздник был начат Retina International — международной организацией, объединяющей пациентов, исследователей и медицинских работников, занимающихся вопросами здоровья сетчатки. Впервые день отпраздновали в 2010 году, и с тех пор он стал важным этапом повышения осведомленности о заболеваниях сетчатки.

А еще 28 сентября Международный день права. Этот день напоминает о том, что у каждого человека есть неотъемлемые права: на жизнь, свободу, образование, труд, медицинскую помощь и безопасность. Соблюдение этих прав является основой мирного и справедливого общества.

28 сентября Международный день безопасного аборта. Этот день является глобальным призывом к обеспечению доступа к безопасным и легальным услугам аборта для всех женщин, девушек и лиц с разными гендерными идентичностями.

Также 28 сентября Всемирный день борьбы против бешенства. Его главная цель — привлечь внимание к проблеме бешенства, инфекционному вирусному заболеванию, которое угрожает как животным, так и людям. Всемирный день борьбы с бешенством начат Глобальной кампанией против бешенства, которую поддерживают Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Международная организация по здравоохранению животных (OIE).

А еще 28 сентября Всеукраинский день дошколя. Это профессиональный праздник воспитателей, педагогов и всех работников дошкольных учебных заведений — садов, центров развития и раннего развития детей. Всеукраинский день дошколя — праздник благодарности и уважения к тем, кто ежедневно формирует будущее страны через работу с самыми маленькими гражданами. Оно напоминает о ценности педагогического труда, заботе о детях и важности раннего развития в современном обществе.

28 сентября празднуют День машиностроителя празднуют в Украине. Его цель — отметить тех, кто работает в сфере создания машин, оборудования, транспортных средств и технологического оборудования, ведь машиностроение является одной из ключевых отраслей промышленности страны.

Также 28 сентября Международный день глухих. Выпадает на последнее воскресенье сентября. Этот праздник посвящен людям с недостатками слуха, их правам, достижениям и проблемам, а также развитию жестового языка и доступа к информации.

А еще 28 сентября Международный день общего доступа к информации. Этот праздник посвящен принципу прозрачности, открытости и доступа к информации, которая является фундаментом демократического общества. Праздник подчеркивает, что доступ к информации — это не привилегия, а право, способствующее развитию общества, активному гражданству и повышению доверия между людьми и властью.

28 сентября празднуют Всемирный день рек. Выпадает на последнее воскресенье сентября. Этот экологический праздник призван привлечь внимание общественности к состоянию рек, их значению для природы и человека, а также к проблемам загрязнения и сохранения водных ресурсов.