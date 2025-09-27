- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 531
- Время на прочтение
- 5 мин
Какой завтра, 28 сентября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 28 сентября, Всеукраинский день дошкольни. Верующие чтят память святого исповедника Харитона. До Нового года осталось 94 дня.
28 сентября 2025 года — воскресенье. 1313-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 28 сентября, верующие празднуют день памяти святого исповедника Харитона. Святой Харитон родился в городе Иконии (современная Конья, Турция), принадлежавшем Ликаонской епархии. Он был благочестивым христианином, отличался добродетелями и добродетелями. В период гонений на христиан при императоре Аврелиане (270–275 гг.) Харитон мужественно исповедовал свою веру, разоблачая языческих богов и твердо исповедуя веру в Единого Истинного Бога — Христа Спасителя. За это он испытал жестокие мучения, но, по Божьему промыслу, остался жив.
После освобождения Харитон отправился в Иерусалим для поклонения святым местам. По дороге его захватили разбойники, связали и бросили в пещеру, намереваясь убить. В ожидании смерти святой горячо молился, благодарил Господа и просил Его действовать по Своей воле. После того как разбойники покинули его, Харитон обустроил в той пещере церковь, и впоследствии там образовалась Фаранская лавра — первая монашеская обитель в Иудейской пустыне. Позже он основал еще две обители: Иерихонскую и Суккийскую лавры.
Что нельзя делать 28 сентября
Нельзя злословить, ссориться — это может привести к недоразумениям.
Не следует убираться в доме — на этот день приходится так называемый “день нечистой силы”, поэтому рекомендуется избегать уборки.
Запрещается заключать серьезные финансовые соглашения — такие договоренности не приносили желаемого результата.
Народные приметы и традиции на 28 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
холодный ветер — следующее лето будет теплым;
опадают листья с деревьев — ожидается хороший урожай;
ясная погода — зимой будет много снега;
береза уже сбросила листья — зима будет холодной;
туман утром — осень будет дождливая, а зима — морозная;
роса обильная — будет богат урожай овощей и фруктов.
В народе 28 сентября носило название Харитонов день. Временами этот день называли “днем нечистой силы”, так как верили, что чрезмерная активность в домашних делах может навлечь неприятности.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 сентября
Какие завтра именины: Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Федор, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.
Талисманом человека, рожденного 28 сентября является берилл. Считалось, что этот камень приносит своей обладательнице верность и стабильность в любви. Кроме того, берилл служит мощным каналом энергии и надежным оберегом от негатива.
В этот день родились:
1941 год — Александр Яловенко, украинский художник-пейзажист, портретист;
1947 год — Владимир Трошкин, украинский советский футболист, бронзовый призер Олимпийских игр;
1965 год — Александр Матиюк, украинский судебный эксперт, основатель уникальных методов исследования в отраслях взрывотехники и пожаротехники.
Памятные даты 28 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 28 сентября:
1066 год — норманны под руководством Вильгельма Завоевателя вторгаются в Англию;
1538 год — на море происходит битва при Превезе между османским флотом и объединенным флотом нескольких христианских государств Европы;
1618 год — в Брюсселе открывается первый в мире ломбард;
1651 год — Богдан Хмельницкий и Речь Посполита заключают Белоцерковский мирный договор;
1870 год — прусские войска захватывают Страсбург;
1939 год — Эстония под давлением СССР подписывает договор о взаимопомощи с Советским Союзом;
1968 год — песня группы “Битлз” “Hey Jude” девять недель держится на вершине американского итпарада;
1979 год — прекращает существование Организация Центрального договора (СЕНТО);
1994 год — во Франции проходит премьера фильма “Леон-киллер”;
1999 год — бразильский футболист Рональдо становится послом мира в Косово, возглавив кампанию ООН по борьбе с нищетой;
2000 год — движение “Талибан” требует от Москвы компенсации за десятилетнюю оккупацию Афганистана;
2001 год — Кофи Аннан удостоен Нобелевской премии мира.
Какой завтра праздник в Украине и мире
28 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день мигрантов и беженцев. Был создан по инициативе Католической церкви с целью привлечь внимание к проблемам людей, вынужденных покидать родную землю из-за войны, преследования, бедности или стихийных бедствий.
Также 28 сентября Всемирный день сетчатки. Международный праздник, который выпадает на последнее воскресенье сентября. Праздник был начат Retina International — международной организацией, объединяющей пациентов, исследователей и медицинских работников, занимающихся вопросами здоровья сетчатки. Впервые день отпраздновали в 2010 году, и с тех пор он стал важным этапом повышения осведомленности о заболеваниях сетчатки.
А еще 28 сентября Международный день права. Этот день напоминает о том, что у каждого человека есть неотъемлемые права: на жизнь, свободу, образование, труд, медицинскую помощь и безопасность. Соблюдение этих прав является основой мирного и справедливого общества.
28 сентября Международный день безопасного аборта. Этот день является глобальным призывом к обеспечению доступа к безопасным и легальным услугам аборта для всех женщин, девушек и лиц с разными гендерными идентичностями.
Также 28 сентября Всемирный день борьбы против бешенства. Его главная цель — привлечь внимание к проблеме бешенства, инфекционному вирусному заболеванию, которое угрожает как животным, так и людям. Всемирный день борьбы с бешенством начат Глобальной кампанией против бешенства, которую поддерживают Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Международная организация по здравоохранению животных (OIE).
А еще 28 сентября Всеукраинский день дошколя. Это профессиональный праздник воспитателей, педагогов и всех работников дошкольных учебных заведений — садов, центров развития и раннего развития детей. Всеукраинский день дошколя — праздник благодарности и уважения к тем, кто ежедневно формирует будущее страны через работу с самыми маленькими гражданами. Оно напоминает о ценности педагогического труда, заботе о детях и важности раннего развития в современном обществе.
28 сентября празднуют День машиностроителя празднуют в Украине. Его цель — отметить тех, кто работает в сфере создания машин, оборудования, транспортных средств и технологического оборудования, ведь машиностроение является одной из ключевых отраслей промышленности страны.
Также 28 сентября Международный день глухих. Выпадает на последнее воскресенье сентября. Этот праздник посвящен людям с недостатками слуха, их правам, достижениям и проблемам, а также развитию жестового языка и доступа к информации.
А еще 28 сентября Международный день общего доступа к информации. Этот праздник посвящен принципу прозрачности, открытости и доступа к информации, которая является фундаментом демократического общества. Праздник подчеркивает, что доступ к информации — это не привилегия, а право, способствующее развитию общества, активному гражданству и повышению доверия между людьми и властью.
28 сентября празднуют Всемирный день рек. Выпадает на последнее воскресенье сентября. Этот экологический праздник призван привлечь внимание общественности к состоянию рек, их значению для природы и человека, а также к проблемам загрязнения и сохранения водных ресурсов.