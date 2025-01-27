Какой завтра, 28 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

28 января 2025 года — вторник. 1070-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

28 января в церковном календаре – день памяти святого преподобного Ефрема Сирийца. Родившись в Низибии (современная Турция), он позже переехал в Эдесу в ассирийской провинции Осроена. Ранняя жизнь и духовный путь: Ефрем был известным аскетом и монахом. Он избрал жизнь одинокого, посвятив его молитве, посту и написанию духовных произведений. При жизни он написал многочисленные гимны и поэмы, которые имели глубокое духовное содержание и использовались в богослужениях. Его произведения переводились на многие языки и сохранились до наших дней. Ефрем активно противодействовал разным еретическим движениям своего времени, в частности арианству и гностицизму. Он остался известен своей преданностью православному учению и защитой истинной веры.

Что нельзя делать 28 января

Не стоит убирать дома.

Нельзя злословить, ругаться.

Запрещается заниматься хозяйством.

Народные приметы и традиции на 28 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: почернел лес — начнется оттепель;

птицы низко летают — к сильному похолоданию;

сильный ветер — будет холодное и дождливое лето;

потемнело небо — ждите потепления.

28 января птицы низко летают к сильному похолоданию. / Фото: pixabay.com

В этот день наши предки оставляли кушанье на ночь на столе для домового. Это особый дух, который защищает жилище от негатива.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 января

Какие завтра именины: Владимир, Георгий, Ольга.

Талисманом человека, рожденного 28 января, является циркон. Камень, помогающий улучшить память. Также циркон способствует обогащению и привлекает удачу.

В этот день родились:

1981 год – поэтесса Олеся Мамчич;

1982 год – поэтесса, филолог Богдана Матияш;

1991 год – офицер Вооруженных сил Украины, участник АТО, Герой Украины Евгений Зеленский.

Памятные даты 28 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 января:

98 год – римским императором становится Марк Ульпий Траян;

1077 год — папа Римский Григорий VII берет верх над немецким королем и монархом Священной Римской империи Генрихом IV в конфликте, завершившемся "хождением в Каноссу";

1855 — по Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана проходит первый локомотив;

1919 — в Чехословакии основывают Университет Масарика;

1871 год — после четырехмесячной осады Парижа французы капитулируют в войне с Пруссией;

1920 год — основывают Испанский иностранный легион;

1920 год — спектаклем В. Винниченко "Грех" в Виннице открывается Украинский драмтеатр имени Ивана Франко;

1921 год — в Париже открывается символический монумент Неизвестному солдату;

1929 год — в Вене проходит Первый конгресс украинских националистов, на котором объявляют о создании ОУН и избрано ее руководство;

1935 год — Исландия становится первым западным государством, легализовавшим медицинские аборты;

1958 год — компания Lego получает патент на вид деталей конструктора;

1986 год — через 73 секунды после старта, который транслировался в прямом телеэфире, над мысом Канаверал взрывается американский космический челнок "Челленджер";

1990 год — в Бухаресте проходят продемократические демонстрации с требованиями отстранения всех бывших коммунистов от власти и освобождения временного президента Румынии Илиеску с его должности;

1992 год — национальный сине-желтый флаг Верховной Радой Украины утверждают Государственным Флагом Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Италией;

2003 год — в ходе встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписывают Договор об украинско-российской государственной границе;

2010 год — тогдашний президент Украины Виктор Ющенко указом об увековечении участников борьбы за независимость Украины в XX в. признает воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины.

Погода на 28 января

Завтра, 28 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +7 днем и +3 ночью. Во Львове — +14 днем и +6 ночью. В Харькове — +6 днем и +2 ночью. В Одессе — +9 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

28 января в Украине празднуют День утверждения Государственного Флага Украины / Фото: ТСН.ua

28 января в Украине празднуют День утверждения Государственного Флага Украины. Именно 28 января 1918 года в Украине были официально утверждены национальные цвета сине-желтого флага. Этот флаг стал символом борьбы за независимость и национальное достоинство, но из-за политических обстоятельств того времени не смог утвердиться как официальный флаг на длительный период. Несмотря на это, сине-желтый флаг приобрел символическое значение для украинцев, и в разные периоды истории его использовали во время борьбы за независимость, а также на разных этапах развития украинской государственности.

Также 28 января Международный день сокращения выбросов CO2. Этот день был начат, чтобы обратить внимание на проблему изменения климата и важность уменьшения выбросов углекислого газа (CO2), который является основным парниковым газом, что способствует глобальному потеплению. Выбросы CO2 исходят из различных источников, в частности от сжигания ископаемых топлив (нефть, уголь, природный газ) в энергетике, транспортировке, промышленности и других секторах экономики. Это способствует накоплению парниковых газов в атмосфере, что приводит к повышению температуры на планете, что в свою очередь вызывает негативные последствия для экосистем, здоровья людей и экономик стран.

А еще 28 января – Всемирный день общественной активности. Этот день направлен на повышение осведомленности о роли общественных организаций, волонтеров и активистов в обеспечении стабильности, развитии и улучшении жизни в разных странах. Это также возможность отметить значимость организаций, работающих в различных областях, таких как защита прав человека, охрана окружающей среды, помощь беженцам, образовательные и социальные инициативы.

28 января празднуют Международный день конструктора "Лего". Этот праздник посвящен знаменитому бренду конструкторов LEGO, появившемуся в Дании 1932 года. В этот день почитается не только сама компания, но и огромное ее влияние на развитие творческих способностей, воображения и инженерного мышления у детей и взрослых по всему миру. История LEGO началась с того, что мастер деревянных игрушек Оле Кирк Кристиансен основал компанию в 1932 году. Сначала это была маленькая фабрика, которая производила деревянные игрушки, но уже в 1949 году компания начала выпускать первые пластиковые конструкторы. 1958 был запатентован современный механизм соединения блоков LEGO, который стал основой для конструктора, который мы знаем сегодня.

Также 28 января Всемирный день безработных. Безработица — одна из главных социальных проблем, которая может иметь негативные последствия не только для отдельных лиц, но и для экономики в целом. Всемирный день безработных акцентирует внимание на необходимости создания новых рабочих мест, улучшении условий труда и повышении эффективности рынка труда.

А еще 28 января Европейский день защиты персональных данных. Этот день был основан Европейским Советом в 2007 году, чтобы повысить осведомленность о важности защиты персональных данных и конфиденциальности в цифровом мире. Дата была выбрана неслучайно: 28 января является годовщиной принятия Конвенции Совета Европы о защите лиц при автоматизированной обработке персональных данных (1981 год). Это было одно из первых международных соглашений, направленных на регулирование защиты личной информации в Европе.

28 января празднуют Международный день защиты персональных данных. Этот день призван обратить внимание на важность защиты личной информации в современном цифровом мире. Он был основан на решении Совета Европы и является напоминанием о необходимости сохранять конфиденциальность и безопасность персональных данных, которыми владеют разные организации и компании.