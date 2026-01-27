- Дата публикации
Категория
Количество просмотров
Время на прочтение
Какой завтра, 28 января, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 28 января, День утверждения Государственного Флага Украины. Верующие чтят память святого преподобного Ефрема Сирийца. До Нового года осталось 338 дней.
28 января 2026 года — среда. 1434 день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 28 января, верующие празднуют День памяти святого преподобного Ефрема Сирийца. Один из величайших отцов Церкви, богослов, поэт и гимнограф. Родился в Низибии (Сирия), жил в строгом подвижничестве, отличался глубоким смирением и покаянным духом. Ефрем прославился своими духовными гимнами и толкованиями Священного Писания, через которые просто и поэтически передавал глубокие богословские истины.
28 января в Украине празднуют День утверждения Государственного Флага Украины. Именно в этот день 1992 года Верховная Рада Украины официально утвердила сине-желтый флаг как Государственный Флаг независимой Украины. Синий и желтый цвета имеют глубокую историческую традицию, которая достигает времен Киевской Руси, казацкой поры и национально-освободительной борьбы ХІХ-ХХ веков. Синий символизирует небо, духовность и мир, желтый — пшеницу, благополучие и жизнь.
Также 28 января Международный день защиты персональных данных. Дата связана с принятием в 1981 году Конвенции №108 — первого международного документа, регулирующего защиту персональных данных. В современном цифровом мире этот день напоминает об ответственном сборе, хранении и использовании информации, а также о важности осведомленности граждан о своих правах в сфере конфиденциальности.
А еще 28 января Всемирный день безработных. Этот день напоминает о необходимости поддержки безработных, развитии программ переквалификации, создании достойных рабочих мест и обеспечении социальной защиты. Отдельный акцент делается на психологических последствиях безработицы — потере уверенности, мотивации и стабильности.
28 января празднуют Глобальный день общественной активности. Этот день посвящен волонтерству, социальным инициативам, взаимопомощи и развитию активного гражданства. Он напоминает, что даже небольшие действия — участие в локальных проектах, поддержка соседей, общественный диалог — способны укреплять доверие, солидарность и социальную сплоченность.
Также 28 января Международный день сокращения выбросов CO2. Этот день призван обратить внимание на проблему изменения климата и необходимость уменьшения выбросов углекислого газа — одного из главных факторов глобального потепления. Дата напоминает об ответственности государств, бизнеса и каждого человека за экологическое состояние планеты. Акцент делают на развитии возобновляемой энергетики, энергоэффективности, экологическом транспорте и сознательном потреблении.
А еще 28 января Международный день конструктора «Лего». Дата была выбрана в честь 1958 года, когда была запатентована современная система соединения кирпичиков LEGO, которая сделала конструктор таким, каким его знает весь мир. Этот день посвящен творчеству, воображению и обучению через игру. LEGO стал не только популярной игрушкой, но и инструментом развития логического мышления, пространственного воображения и командной работы как для детей, так и для взрослых.