Какой праздник 28 января 2026 года / © ТСН

Реклама

28 января 2026 года — среда. 1434 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

28 января верующие празднуют День памяти святого преподобного Ефрема Сирийца / © pexels.com

Завтра, 28 января, верующие празднуют День памяти святого преподобного Ефрема Сирийца. Один из величайших отцов Церкви, богослов, поэт и гимнограф. Родился в Низибии (Сирия), жил в строгом подвижничестве, отличался глубоким смирением и покаянным духом. Ефрем прославился своими духовными гимнами и толкованиями Священного Писания, через которые просто и поэтически передавал глубокие богословские истины.

28 января в Украине празднуют День утверждения Государственного Флага Украины / © unsplash.com

28 января в Украине празднуют День утверждения Государственного Флага Украины. Именно в этот день 1992 года Верховная Рада Украины официально утвердила сине-желтый флаг как Государственный Флаг независимой Украины. Синий и желтый цвета имеют глубокую историческую традицию, которая достигает времен Киевской Руси, казацкой поры и национально-освободительной борьбы ХІХ-ХХ веков. Синий символизирует небо, духовность и мир, желтый — пшеницу, благополучие и жизнь.

Реклама

28 января Международный день защиты персональных данных / © pexels.com

Также 28 января Международный день защиты персональных данных. Дата связана с принятием в 1981 году Конвенции №108 — первого международного документа, регулирующего защиту персональных данных. В современном цифровом мире этот день напоминает об ответственном сборе, хранении и использовании информации, а также о важности осведомленности граждан о своих правах в сфере конфиденциальности.

28 января Всемирный день безработных / © pexels.com

А еще 28 января Всемирный день безработных. Этот день напоминает о необходимости поддержки безработных, развитии программ переквалификации, создании достойных рабочих мест и обеспечении социальной защиты. Отдельный акцент делается на психологических последствиях безработицы — потере уверенности, мотивации и стабильности.

28 января празднуют Глобальный день общественной активности / © pexels.com

28 января празднуют Глобальный день общественной активности. Этот день посвящен волонтерству, социальным инициативам, взаимопомощи и развитию активного гражданства. Он напоминает, что даже небольшие действия — участие в локальных проектах, поддержка соседей, общественный диалог — способны укреплять доверие, солидарность и социальную сплоченность.

28 января Международный день сокращения выбросов CO2 / © pexels.com

Также 28 января Международный день сокращения выбросов CO2. Этот день призван обратить внимание на проблему изменения климата и необходимость уменьшения выбросов углекислого газа — одного из главных факторов глобального потепления. Дата напоминает об ответственности государств, бизнеса и каждого человека за экологическое состояние планеты. Акцент делают на развитии возобновляемой энергетики, энергоэффективности, экологическом транспорте и сознательном потреблении.

Реклама

28 января Международный день конструктора «Лего» / © pexels.com

А еще 28 января Международный день конструктора «Лего». Дата была выбрана в честь 1958 года, когда была запатентована современная система соединения кирпичиков LEGO, которая сделала конструктор таким, каким его знает весь мир. Этот день посвящен творчеству, воображению и обучению через игру. LEGO стал не только популярной игрушкой, но и инструментом развития логического мышления, пространственного воображения и командной работы как для детей, так и для взрослых.