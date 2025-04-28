Какой праздник 29 апреля 2025 года / © ТСН

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29 апреля 2025 года — вторник. 1161-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 29 апреля, верующие празднуют день памяти святых девяти мучеников в Кизице. Это группа раннехристианских святых, пострадавших за веру в Иисуса Христа в городе Кызык (современная территория Турции) в III веке.

Эти святые были сподвижниками в вере, которые исповедовали христианство во время жестоких гонений. Они подверглись пыткам и мученической смерти, отказавшись принести жертву языческим богам.

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Мученичество произошло, скорее всего, во времена императора Декия или Диоклетиана — периодов наиболее ожесточенных преследований христиан в Римской империи. Город Кызык, расположенный на берегу Пропонтиды (Мраморного моря), был известным торговым и культурным центром, где языческие культы были особенно распространены.

Когда святые были разоблачены как христиане, их призывали отречься от Христа, но они единодушно отказались. Их пытали, избивали, бросали в темницы — но никто не пошатнулся в вере. В конце концов их казнили — и Церковь отмечает их общую мученическую смерть как проявление верности Христу и братской любви до конца.

Что нельзя делать 29 апреля

Не стоит выполнять тяжелую хозяйственную работу (особенно копать, рубить, строить, шить) — это может навлечь усталость, болезни или неудачу.

День считается духовно чистым, поэтому желательно избегать ссор, порицания, плохих слов и эмоциональных всплесков.

Игнорирование просьб о помощи или черствости к ближнему считается грехом.

Народные приметы и традиции на 29 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если 29 апреля ласточки уже в гнездах — ждите раннего лета;

ветер с севера — будет холодная весна и затяжные дожди, а если с юга — ждите теплого мая;

облачно, но тепло — хороший урожай хлеба;

громко квакают лягушки — к теплой и влажной погоде;

пошел дождь — знак хорошего урожая льна;

ясный восход солнца — к хорошему лету.

29 апреля громко квакают лягушки — до теплой и влажной погоды / © unsplash.com

В народе 29 апреля носило название Кызыков день. Его считали своеобразным пределом между весной и летом, когда можно было сеять некоторые культуры — если позволяла погода.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 апреля

Какие завтра именины: Арсений, Артем, Богдан, Василий.

Талисманом человека, рожденного 29 апреля, является гиацинт. Драгоценный камень, известный еще древними цивилизациями. С давних времен его считали оберегом, олицетворяющим мудрость и привлекающим счастливые обстоятельства.

В этот день родились:

1964 год — Ирина Фарион, украинский языковед, общественный и политический деятель;

1977 год — Андрей Коноплев, старший сержант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины;

1985 год — Денис Пояцика, украинский боксер-любитель, чемпион Европы 2006 года, бронзовый призер 2010 г. и 2013 г.

Памятные даты 29 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 апреля:

998 год — по распоряжению императора Священной Римской империи казнена патриция Кресчентиуса, руководителя выступления против понтификата Папы Римского Григория V;

1429 год — французское войско под руководством 17-летней Жанны д’Арк одержало решительную победу над англичанами в битве за Орлеан в рамках Столетней войны;

1624 год — король Франции Людовик XIII официально назначил кардинала Ришелье на должность первого министра государства;

1648 год — началась битва под Желтыми Водами, которая стала одной из первых в Национально-освободительной войне украинского народа;

1661 год — китайские войска установили контроль над островом Тайвань;

1676 год — в морской битве близ Сицилии погиб выдающийся нидерландский адмирал Михиэль де Рюйтер, воюя с французским флотом;

1707 год — прекратил свое существование парламент Шотландии, а его члены вошли в состав английского парламента, что окончательно закрепило создание Королевства Великобритании;

1770 год — капитан британского флота Джеймс Кук впервые ступил на австралийскую землю;

1854 год — в результате столкновения с американским судном затонул немецкий парусник «Фаворит», унес жизни 201 человека;

1882 год — в Берлине начала работать первая в мире экспериментальная троллейбусная линия, построенная компанией Siemens & Halske;

1897 год — британский физик Джозеф Джон Томсон объявил об открытии электрона;

1907 год — в Киеве состоялось первое заседание Украинского научного общества под председательством Михаила Грушевского;

1913 год — Гидеон Сундбек запатентовал застежку-молнию с зубцами;

1915 год — развернулись жестокие бои между УСС и русскими войсками в Карпатах, на Маковке;

1918 год — во время сессии Украинского Центрального Совета принят Основной Закон УНР; в тот же день Всеукраинский съезд хлеборобов избрал Павла Скоропадского гетманом Украины, а Черноморский флот в Севастополе поднял украинские флаги;

1919 год — в УНР предпринята неудачная попытка государственного переворота под руководством атамана Владимира Оскилко;

1945 год — американские войска освободили узников нацистского концлагеря Дахау, казнив при этом 122 охранника;

1945 год — Адольф Гитлер женился на Еве Браун в берлинском бункере и объявил адмирала Карла Деница своим преемником;

1945 год — бразильские военные освободили итальянскую коммуну Форново-ди-Таро от нацистских захватчиков;

1975 год — последние американские войска покинули территорию Вьетнама;

1982 год — численность населения Китая превысила миллиард человек;

1990 год — в Киеве принято решение о самороспуске Украинского Хельсинского Союза и создании на его основе Украинской республиканской партии;

1992 год — национальная футбольная сборная Украины провела свой дебютный матч против Венгрии в Ужгороде, уступив со счетом 1:3. Автором первого в истории гола украинской сборной стал Иван Гецко. Этот день отмечается, как Всеукраинский день футбола;

1995 год — во время референдума 95% избирателей Казахстана поддержали продление президентских полномочий Нурсултана Назарбаева до 2001 года;

1997 год — вступила в силу Конвенция о запрещении химического оружия, принятая в 1993 году, запрещающая ее разработку, производство и применение;

2011 год — в Великобритании состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон;

2014 год — пророссийские боевики захватили здание Луганской облгосадминистрации.

Какой завтра праздник в Украине и мире

29 апреля в Украине празднуют Всеукраинский день футбола / © unsplash.com

29 апреля в Украине празднуют Всеукраинский день футбола. Он приурочен к первому официальному матчу сборной Украины, который состоялся в этот день 1992 года. Это было знаменательное событие для украинского футбола, ведь именно тогда команда, сформированная после обретения независимости, впервые вышла на поле как представитель суверенного государства. Матч, проходивший на стадионе «Авангард» в Ужгороде, завершился поражением со счетом 1:3 в пользу сборной Венгрии, но эта игра имела большое символическое значение.

Иван Гецко, забивший единственный гол в этом матче, вошел в историю как первый бомбардир сборной Украины. Каждый год 29 апреля отмечается день рождения национальной футбольной команды, и этот день стал праздником для всех, кто любит футбол в Украине — от игроков и тренеров до болельщиков.

Также 29 апреля Международный день танца. Он имеет целью подчеркнуть важность танца как формы самовыражения, искусства и культурного обмена.

Этот день является праздником не только для профессионалов танца, но и всех, кто чувствует связь с танцем как с языком эмоций и выражения. Международный день танца празднуется через различные выступления, фестивали и открытые уроки, проводимые по всему миру. Танец в этот день становится символом единства, потому что у него нет границ: через него люди из разных культур и языков могут общаться, обмениваться эмоциями и переживаниями.

А еще 29 апреля — Всемирный день желаний. Это день, когда мир объединяется вокруг одной простой, но очень глубокой идеи: каждая детская мечта заслуживает осуществления, особенно когда речь идет о детях, борющихся с тяжелыми заболеваниями.

Начало в этот день дала трогательная история из жизни маленького мальчика по имени Крис Грисиус. В 1980 году он, смертельно больной лейкемией, мечтал стать настоящим полицейским. И люди вокруг сделали невозможное: организовали для него посвящение, форму, значок — подарили ему день, наполненный радостью и верой. Это событие дало толчок к созданию благотворительного фонда Make-A-Wish, который с тех пор осуществляет самые сокровенные желания тяжелобольных детей по всему миру.

С годами это превратилось в настоящее глобальное движение, подарившее незабываемые мгновения сотням тысяч детей в более чем 50 странах. День желаний — не просто об исполнении мечтаний, это о силе человечности, вере в лучшее, поддержке, способной изменить жизнь. Ведь иногда одно исполненное желание становится мощным источником надежды и внутренней силы.

29 апреля День памяти всех жертв применения химического оружия. Этот день был введен на международном уровне, поскольку именно 29 апреля 1997 вступила в силу Конвенция о запрещении химического оружия — глобальный договор, обязывающий страны полностью отказаться от производства, хранения и использования этой страшной формы оружия массового поражения. Документ стал значительным шагом в борьбе за мир без ядовитых газов, химических атак и бесчисленных человеческих трагедий.

Также 29 апреля День осведомленности о недиагностированных детях. Это день, когда мир обращает внимание на детей, медицинские состояния которых остаются загадкой для врачей и научных работников.

А еще 29 апреля Международный день иммунологии. Этот день был начат в 2005 году, а инициатором стала Европейская федерация иммунологических обществ (EFIS). С того времени 29 апреля превратился в глобальную площадку для науки и общества, где специалисты рассказывают людям, как работает иммунитет, почему важны прививки, как развивается иммунная медицина, и как современные иммунологические открытия изменяют ход борьбы с болезнями от гриппа до онкологии.