Какой завтра, 29 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 29 апреля, Всеукраинский день футбола. Верующие чтят память девяти мучеников. До Нового года осталось 246 дней.

29 апреля 2024 года – понедельник. 796-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

29 апреля в церковном календаре – день памяти девяти мучеников. Это были Руфь, Феогнид, Антипатр, Артема, Феостих, Феодот, Магн, Филимон и Фавмасий. Они жили во времена правления императора Диоклетиана в III веке в городе Кызык. Они мужественно исповедовали христианство, хотя тогда велись страшные гонения за верующими. Об этом узнал правитель и отдал приказ отрубить им головы.

Что нельзя делать 29 апреля

Нельзя делиться своими планами с другими людьми.

Запрещено проводить генеральную уборку.

Не стоит купаться в водоеме, погрузившись с головой.

Народные приметы и традиции на 29 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ночью на небе много звезд до большого урожая;

сильный ветер – ждите ливня;

погода жаркая – в конце мая будет прохладно;

уже летают майские жуки — лето будет засушливым.

29 апреля уже летают майские жуки — лето будет засушливым. / Фото: Unsplash

Эта дата издавна считалась опасной для похода на природу. А вот для лечения и целительства она была благоприятна.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 апреля

Какие завтра именины: Артём, Василий, Феодот, Богдан, Филимон, Иван.

Талисманом человека, рожденного 29 апреля является гиацинт. Драгоценный камень, известный человечеству с давних времен. Когда верили, что гиацинт является символом мудрости и приносит удачу.

В этот день родились:

1970 год – украинский футболист Степан Беца;

1977 год – старший сержант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Андрей Коноплев;

1985 год – украинский боксер-любитель, чемпион Европы 2006 года, бронзовый призер 2010 и 2013 годов Денис Пояцика.

Памятные даты 29 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 апреля:

998 год — по приказу императора Священной Римской империи казнят лидера восстания против Папы Римского Григория V патриция Кресчентиуса;

1429 год — в ходе Столетней войны французские войска, возглавляемые 17-летней Жанной д'Арк, побеждают англичан в битве за Орлеан;

1624 год — Людовик XIII назначает кардинала де Ришелье первым министром Франции;

1648 год – начинается битва под Желтыми Водами;

1661 год – китайские войска захватывают остров Тайвань;

1770 год – британский капитан Джеймс Кук впервые высаживается в Австралии;

1882 год – в Берлине начинает действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens&Halske, ныне Siemens AG;

1897 год – британский физик Джозеф Джон Томсон сообщает об открытии электрона;

1913 год — Гидеон Сундбек запатентовывает застежку-молнию с зубчиками;

1918 год — на сессии Украинского Центрального Совета одобряют Основной Закон Республики; в тот же день Всеукраинский съезд хлеборобов избирает П. Скоропадского гетманом Украины;

1945 год — американские войска освобождают узников концлагеря Дахау, казнив при этом 122 охранника лагеря;

1975 год – последние американские войска покидают Вьетнам;

1982 год – население Китая превышает миллиард человек;

1990 год — в Киеве принимают решение о роспуске Украинского Хельсинкского Союза и создании на его базе Украинской республиканской партии;

1992 год — Национальная сборная Украины по футболу проводит свой первый матч в Ужгороде против сборной Венгрии в котором уступает со счетом 1-3;

1995 год — на референдуме 95% избирателей Казахстана голосуют за продление полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 2001 года;

1997 год — вступает в силу Конвенция о запрещении химического оружия 1993 года, запрещающая производство, накопление и использование химического оружия его подписантами;

2011 год — свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Погода на 29 апреля

Завтра, 29 апреля, в Киеве облачно, возможен мелкий дождь. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове будет облачно, днем возможен мелкий дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +8 днем и +6 ночью. Во Львове +9 днем и +3 ночью. В Харькове +15 днем и +9 ночью. В Одессе +19 днем и +12 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

29 апреля в Украине празднуют Всеукраинский день футбола / Фото: Unsplash

29 апреля в Украине празднуют Всеукраинский день футбола. Неофициальный праздник, дата которого была избрана в честь того, что сборная Украины по футболу провела свой дебютный матч.

Также 29 апреля Международный день танца. Это событие было создано в честь дня рождения Жана-Жоржа Новера, считающегося основателем современного балета. Инициатором стал Танцевальный комитет Международного театрального института (ITI), главный партнер исполнительского искусства ЮНЕСКО в 1982 году.

А еще 29 апреля Всемирный день желаний. Является особым днем, когда внимание сосредотачивается на осуществлении мечтаний детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. История этого праздника началась в 1980 году с желания четырехлетнего мальчика Кристофера Джеймса Грейчуса, мечтавшего стать полицейским. Его мечту осуществили, и это событие стало вдохновением создать благотворительный фонд Make-A-Wish.

29 апреля празднуют Международный день иммунологии. Этот день был основан в 2005 году Международным союзом иммунологических обществ (IUIS) с целью содействия пониманию общественностью иммунологии и ее роли в борьбе с инфекционными заболеваниями, раком и другими заболеваниями.

Также 29 апреля День памяти всех жертв применения химического оружия. Этот день был основан в ноябре 2005 года во время 10-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Он приурочен ко дню, когда в 1997 году настоящая Конвенция вступила в полную законную силу на международном уровне.

А еще 29 апреля День осведомленности о недиагностированных детях (День недиагностированных заболеваний). Ежегодная мера, которая отмечается в последнюю пятницу апреля. Этот день направлен на повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются дети и семьи, пораженные недиагностированными генетическими заболеваниями.

29 апреля Международный день основания Организации по запрещению химического оружия. Эта дата обозначает учреждение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которое было создано в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия.