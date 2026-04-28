Какой праздник 29 апреля 2026 года

29 апреля 2026 года — среда. 1525-й день войны в Украине.

Завтра, 29 апреля, верующие празднуют День памяти святых девяти мучеников в Кызыце. Группа раннехристианских подвижников, пострадавших за веру в городе Кызык (ныне территория Турция) примерно в III веке. К ним относятся: Феогнид, Руфь, Антипатр, Феостих, Артемон, Магн, Феодот, Таумасий и Филимон. Они открыто проповедовали христианство среди язычников во времена гонений. За отказ отречься от веры они были подвергнуты жестоким пыткам и казнены.

29 апреля в Украине празднуют Всеукраинский день футбола. Праздник посвящен самому популярному виду спорта в стране — футболу, объединяющему миллионы украинцев как на поле, так и среди болельщиков. Дата выбрана в честь первого официально зафиксированного футбольного матча на территории Украины, состоявшегося 29 апреля 1894 в городе Львов. Именно это событие считается началом истории украинского футбола.

Также 29 апреля Международный день осведомленности о шуме. Главная цель этого дня — напомнить, что чрезмерный шум негативно влияет не только на слух, но и на всеобщее благосостояние: может вызвать стресс, нарушение сна, снижение концентрации и даже сердечно-сосудистые проблемы. В особенности это актуально для обитателей больших городов, где неизменный фоновый шум стал нормой.

А еще 29 апреля Всемирный день канцелярских товаров. Выпадает на последнюю среду апреля. Главная идея праздника — вернуть интерес к бумаге, ручкам, блокнотам и письмам, ведь в цифровую эпоху они постепенно отходят на второй план. Канцелярские товары ассоциируются не только с офисом или школой, но и самовыражением, планированием и вдохновением.

29 апреля празднуют День денима. Выпадает на последнюю среду апреля. Идея возникла после резонансного решения Верховный суд Италии в 1990-х годах, когда был отменен приговор насильнику из-за абсурдного предположения, что тесные джинсы якобы свидетельствуют о «согласии». В ответ активисты начали акцию: люди начали одевать деним как символ протеста против обвинения жертвы.

Также 29 апреля Международный день собаки-поводыря. Выпадает на последнюю среду апреля. Собаки-поводыри — это специально обученные животные, которые помогают своим хозяевам безопасно передвигаться: обходить препятствия, переходить дорогу, находить нужные объекты и ориентироваться в пространстве. Они становятся не только помощниками, но и верными друзьями, обеспечивая человеку большую независимость и уверенность.

А еще 29 апреля Международный день танца. Праздник основал ЮНЕСКО в 1982 году, чтобы объединить людей через искусство танца и подчеркнуть его культурное значение. Дата выбрана в честь дня рождения выдающегося реформатора балета — Жан-Жорж Новерр, считающийся основателем современного балетного театра.

29 апреля празднуют Международный день иммунологии. Его начала Европейская федерация иммунологических обществ (EFIS) в 2005 году, чтобы повысить осведомленность о роли иммунной системы в сохранении здоровья человека. Иммунология — это область науки (Иммунология), которая изучает, как организм защищается от инфекций, вирусов и бактерий. Иммунная система ежедневно работает, чтобы распознавать и обезвреживать угрозы, сохраняя наше благосостояние.

Также 29 апреля Международный день основания Организации по запрещению химического оружия. Именно в этот день 1997 года вступила в силу Конвенция о запрете химического оружия, что стало ключевым шагом в глобальной борьбе против этого опасного оружия. Главная миссия организации — полное уничтожение химического оружия в мире и предотвращение его создания и применения. Она контролирует выполнение Конвенции, проводит инспекции, содействует международному сотрудничеству и реагирует на случаи возможного использования ядовитых веществ.

А еще 29 апреля День осведомленности о недиагностированных детях. Этот день посвящен детям, имеющим сложные симптомы или редкие заболевания, но длительное время остаются без точного медицинского диагноза. Поэтому они и их семьи сталкиваются с неопределенностью, трудностями в лечении и нехваткой надлежащей поддержки.

29 апреля празднуют Всемирный день желаний. Дата выбрана не случайно: именно 29 апреля 1980 года в городе Финикс был совершен первый задокументированный «wish» мальчика по имени Chris Greicius, мечтавший стать полицейским. Его история стала началом большого движения помощи детям по всему миру. Цель этого дня — напомнить о силе добрых желаний и поддержки. Он подчеркивает, что даже в сложных жизненных обстоятельствах воплощение маленькой мечты может дать ребенку надежду, радость и внутреннюю силу бороться с болезнью.

