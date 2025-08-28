Какой день 29 августа 2025 года / © ТСН

29 августа 2025 года — пятница. 1283-й день войны в Украине.

Кого завтра чествует церковь по новому календарю

Завтра, 29 августа, верующие чествуют Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя. Согласно Евангелию, царь Ирод Антипа (сын царя Ирода Великого) заключил в тюрьму Иоанна Крестителя за то, что пророк открыто упрекал его за незаконный брак с Иродиадой (женой брата). На пире в честь дня рождения Ирода, дочь Иродиады, Саломея, танцевала перед гостями. Ее танец так понравился царю, что он пообещал выполнить любую ее просьбу. По наущению матери она попросила председателя Иоанна Крестителя. Царь колебался, но не хотел оконфузиться перед гостями, поэтому приказал принести отрезанную голову пророка из тюрьмы.

Что нельзя делать 29 августа

Нельзя употреблять мясные, молочные, рыбные продукты — в церковной традиции это день скорби.

Запрещается употреблять ягоды и фрукты красного цвета — они напоминают кровь и мученическую смерть святого.

Не следует резать что-нибудь острым ножом или другими острыми предметами — это ассоциируется с отрезанием головы.

Народные приметы и традиции на 29 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какой день на Усекновение — такая будет осень;

дождь 29 августа — ждите затяжные осенние дожди;

теплая и солнечная погода — к сухой и длинной осени;

много орехов уродило — будет суровая зима;

утром туман — ждите влажную, но теплую осень;

утром дым от костра по земле стелется — к ненастью;

журавли улетают — будет ранняя и холодная осень.

Много орехов уродило — будет суровая зима / © unsplash.com

В народе 29 августа носило название Головосек. Ибо в этот день вспоминают мученическую смерть святого Иоанна Крестителя (отрубили голову).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 августа

Какие завтра именины: Иван.

Талисманом человека, рожденного 29 августа, является гематит. Один из самых употребляемых минералов в ювелирном искусстве. С давних времен существовало убеждение, что гематит способствует искренности и помогает человеку открыть глубинные чувства.

В этот день родились:

1869 — Мирон Тарнавский, украинский полководец, командант Легиона УСС, генерал-четар и Начальный вождь (главнокомандующий) УГА;

1975 год — Леонид Хода, офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины;

1995 год — Андрей Сорока, офицер Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины (2023, посмертно).

Памятные даты 29 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 августа:

1535 год — войска Великого княжества Литовского и Русского освобождают город Стародуб от московских захватчиков;

1541 год — османские войска приобретают Буду, столицу Венгерского королевства;

1561 год — в Пересопницком монастыре Рождества Пресвятой Богородицы завершают создание уникального памятника украинской духовности и культуры — Пересопницкого Евангелия, которое становится национальным символом и книгой для присяги;

1619 год — в Каменке Струмиловой происходит первая известная театральная постановка украинских интерлюдий;

1831 год — Майкл Фарадей в Лондонском королевском институте впервые публично демонстрирует действие электрического трансформатора;

1842 год — подписывают Нанкинский договор, завершающий Первую опиумную войну;

1883 год — в Оттаве Томас Ахерн представляет миру первую электрическую плиту;

1885 год — немецкий изобретатель Готтлиб Даймлер получает патент на мотоцикл;

1929 год — немецкий дирижабль “Граф Цеппелин” завершает свое первое кругосветное путешествие;

1944 год — начинается Словацкое национальное восстание против нацистских оккупантов;

1946 год — новыми членами Организации Объединенных Наций становятся Швеция, Афганистан и Исландия;

1964 год — проходит премьера анимационной ленты Уолта Диснея “Мэри Поппинс”;

1965 год — во Львове проходит собрание евангельских христиан-баптистов, которое собрали около 400 участников из разных регионов Советского Союза;

1966 год — в Сан-Франциско группа The Beatles играет свой последний концерт;

1992 год — во Львове, в соборе Святого Юра, происходит торжественное перезахоронение мощей патриарха Иосифа Слепого;

1994 год — группа Oasis выпускает свой дебютный альбом Definitely Maybe, который вскоре возглавляет британский музыкальный чарт;

1999 год — в Донецке открывают памятник Сергею Бубке при жизни выдающегося спортсмена;

2014 год — при выходе украинских войск из-под Иловайска происходит трагедия — массовый расстрел украинской колонны, известный как Иловайская трагедия.

Какой завтра день в Украине и мире

29 августа в Украине День памяти защитников государства / © ТСН.ua

29 августа в Украине День памяти защитников государства. День был введен на государственном уровне как ответ на современные вызовы, а также дань памяти всем поколениям воинов: от казацких рыцарей и бойцов Украинской революции 1917-1921 годов до современных защитников в войне с Российской федерацией. Он символизирует уважение, благодарность и молитву за героев, а также напоминает, что мир и свобода не даются легко — их защищают конкретные люди. Этот день для украинцев — не просто дата в календаре, а подчеркивание ценности свободы и человеческой отваги, упоминание тех, кто отдал жизнь за Украину.

Также 29 августа Международный день действий против ядерных испытаний. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН в 2009 году с целью повышения осведомленности об опасности ядерного оружия и необходимости его полного контроля. Дата 29 августа выбрана не случайно: именно 29 августа 1949 г. Советский Союз провел первое успешное испытание атомной бомбы на полигоне в Семипалатинске (Казахская ССР). Это событие положило начало эре ядерных вооружений, а также глобальной обеспокоенности их последствиями для человечества и природы. Этот день напоминает, что ядерное оружие — не только военная сила, но и огромная угроза жизни на планете, и что международные усилия по контролю и запрету ядерных испытаний чрезвычайно важны.