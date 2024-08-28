Какой завтра, 29 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

29 августа 2024 года — четверг. 918-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

29 августа в церковном календаре – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя. Этот праздник чествует мученическую смерть Иоанна Крестителя, который был обезглавлен по приказу Ирода Антипы. Согласно Евангелиям, Ирод Антипа заключил в тюрьму Иоанна Крестителя за то, что тот публично упрекал Ироду за развод с первой женой и незаконное взятие Иродиады, жены своего брата. Во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады, Саломея, танцевала перед гостями и так угодила Ироду, что он пообещал исполнить любое ее желание. По совету матери, Саломия попросила голову Иоанна Крестителя на подносе. Этот день является одним из древнейших церковных праздников и сопровождается строгим постом. Верующие вспоминают о важности покаяния и духовного очищения, которое проповедовал Иоанн Креститель.

Что нельзя делать 29 августа

Нельзя есть мясные продукты, рыбу, творог.

Не следует разрезать какие-либо круглые предметы.

Запрещается брать в руки топоры или лопаты.

Народные приметы и традиции на 29 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: грачи начали рыться в листьях — будет теплая, но дождливая погода;

услышать гром – к теплой осени;

гуси еще летают – скоро начнутся дожди, летят лебеди – первый снег выпадет быстро;

из каштана уже опало все листья — бабье лето будет затяжным;

уже полетели в теплые края журавли — ждите похолодания.

29 августа гуси еще летают – скоро начнутся дожди, летят лебеди – первый снег выпадет быстро / Фото: Unsplash

Наши предки верили, что именно в этот день начинается настоящая естественная осень. Уже может заметно прохладнее, особенно ночью. Святому Иоанну Крестителю издавна молились о избавлении от головной боли.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 августа

Какие завтра именины: Иван.

Талисманом человека, рожденного 29 августа, является гематит. Популярный камень, из которого изготавливают украшения. Издавна верили, что гематит помогает раскрыть свои подлинные чувства.

В этот день родились:

1975 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Леонид Хода;

1986 год — украинский певец, актер Феликс Шиндер Феликс;

1995 год — офицер Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины (2023, посмертно) Андрей Сорока.

Памятные даты 29 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 августа:

1541 год — османы захватывают Буду, столицу Венгерского королевства;

1561 год — в Пересопницком монастыре Рождества Пресвятой Богородицы завершают работу над созданием национального символа и присяжной книги украинцев — Пересопницкого Евангелия;

1619 год — происходит "Каменка Струмилова" — первая известная в истории постановка украинских интерлюдий;

1831 год — Майкл Фарадей успешно демонстрирует первый электрический трансформатор в Королевском институте в Лондоне;

1883 год — в Оттаве Томас Ахерн демонстрирует первую электроплиту;

1885 год — немецкий инженер Готтлиб Даймлер получает патент на мотоцикл;

1929 год — немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" завершает первое кругосветное путешествие;

1944 год — начинается Словацкое национальное восстание против нацистов;

1946 год — в ООН принимают Швецию, Королевство Афганистан и Исландию;

1965 год — во Львове проходит собрание сторонников евангельских христиан-баптистов, в которых принимает участие почти 400 представителей из разных регионов СССР;

1964 год — проходит премьера мультфильма Уолта Диснея "Мэри Поппинс";

1966 год — в Сан-Франциско группа The Beatles дает свой последний концерт;

1992 год — происходит перезахоронение мощей патриарха Иосифа Слепого в Храме Святого Юра во Львове;

1994 год — Oasis выпускают дебютный альбом "Definitely Maybe", диск впоследствии возглавляет чарт Великобритании;

1999 год — в Донецке открывают прижизненный памятник Сергею Бубке;

2014 год — расстрел украинской колонны во время выхода из-под Иловайска (Иловайская трагедия).

Погода на 29 августа

Завтра, 29 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе пасмурная погода, к середине дня утренний дождь с грозой завершится.

Температура воздуха в Киеве — +32 днем и +23 ночью. Во Львове — +29 днем и +17 ночью. В Харькове — +33 днем и +21 ночью. В Одессе — +26 днем и +22 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

29 августа в Украине чествуют День памяти защитников / Фото: Unsplash

29 августа в Украине чествуют День памяти защитников. Этот день был установлен указом президента Украины 23 августа 2019 года. Дата выбрана неслучайно — она приурочена к трагическим событиям Иловайской операции 2014 года, когда украинская армия понесла значительные потери. Символом этого дня является цветок подсолнечника, поскольку многие украинские воины погибли на полях с подсолнечниками при выходе из Иловайского котла. В этот день по всей стране проводятся разные памятные мероприятия: возложение цветов к памятникам, минуты молчания, а также ограничение развлекательных мероприятий. Этот день является важным напоминанием о героизме и самопожертвовании украинских защитников, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Также 29 августа Международный день каберне. Этот праздник был начат в 2010 году Риком Бакасом в Калифорнии. Целью этого дня является популяризация сорта винограда Каберне Совиньон, который является одним из самых распространенных и любимых красных вин в мире. Вино из этого сорта винограда имеет высокое содержание танин, что делает его полезным для сердечно-сосудистой системы и борьбы с диабетом 2-го типа.

А еще 29 августа Международный день действия против ядерных испытаний. Этот праздник был начат Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. Инициатором этого дня стал Казахстан, который 29 августа 1991 года закрыл главный ядерный полигон СССР под Семипалатинском. Целью этого дня является повышение осведомленности о последствиях ядерных испытаний и призыв к их полному прекращению. Со времени создания ядерного оружия в мире было проведено более 2000 испытаний, которые имели серьезные негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды.

29 августа празднуют День рождения мотоцикла. Этот праздник посвящен изобретению первого мотоцикла, созданного немецкими изобретателями Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом 1885 года. Их изобретение, известное как "повозка для верховой езды с керосиновым двигателем", стало первым в мире мотоциклом. Это двухколесное транспортное средство имело деревянную раму, ременную передачу и одноцилиндровый двигатель мощностью 0,5 лошадиной силы. Он мог развивать скорость до 12 км/ч, что в то время было значительным достижением.