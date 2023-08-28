Какой завтра, 29 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 29 августа, День памяти защитников Украины. Верующие празднуют Перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. В народе – Ореховый Спас. До Нового года осталось 124 дня.

29 августа 2023 года — вторник. 552-й день войны в Украине.

Какой завтра, 29 августа, церковный праздник

29 августа в церковном календаре – праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа является одним из важнейших праздников в православной традиции. Это день, следующий после праздника Успения Богородицы.

Оно посвящено перенесению из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа, возникшего вследствие прикосновения ткани к Его лицу. По легенде, этот образ был создан, когда больной король Авгарь попросил Иисуса прийти к нему и вылечить его. Иисус не мог прийти, но прижал полотно к лицу Своему, и на нем отразилось Его изображение. Этот образ был принесен к Авгару, который сразу поправился и обратился к христианской вере.

Этот нерукотворный образ стал первой в истории иконой и источником многочисленных чудес. Он хранился в Эдессе до 944 года, когда был торжественно перенесен в Константинополь и помещен в храм Благовещения Пресвятой Богородицы. С тех пор этот образ стал одним из самых почетных и уважаемых в христианском мире.

В народе этот праздник имеет несколько названий: Ореховый Спас, Хлебный Спас, Нерукотворный Спас или Третий Спас. Оно связано с завершением жатвы и началом осени. В этот день люди благословляли хлеб, орехи, овощи и фрукты как символы плодовитости и изобилия.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено желать кому-то зла, злословить и ругаться.

Нельзя отказывать нуждающимся в помощи.

Не следует ходить в лес без оберега.

Народные приметы и традиции на 29 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: идет дождь с грозой на теплую осень;

вокруг Луны образовался круг — на следующий день пойдет дождь;

большой урожай орехов — в следующем году ждите большого количества зерна;

звезды бледные — погода будет сухой и ясной;

журавли уже улетели — на Покров будет мороз.

29 августа большой урожай орехов — в следующем году ждите большого количества зерна / Фото: pixabay.com

Этот день в народе считали благоприятным для совершения путешествий. Также верили, что все задуманное 29 августа обязательно сбудется.

Погода на 29 августа

Завтра, 29 августа, в Киеве облачно, только утро будет ясным, без осадков. Во Львове утро безоблачное, но уже во второй половине дня появятся облака, днем мелкий дождь, который к вечеру сменится дождем с грозой. В Харькове утром пасмурно, но день и вечер обещают быть ясными, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +33 днем и +23 ночью. Во Львове — +28 днем и +19 ночью. В Харькове — +29 днем и +20 ночью. В Одессе — +31 день и +24 ночью.

Памятные даты 29 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 августа:

1535 год — войска Великого княжества Литовского и Русского освобождают от Московской оккупации город Стародуб;

1541 год — османы захватывают Буду, столицу Королевства Венгрия;

1561 год — в Пересопницком монастыре Рождества Пресвятой Богородицы завершают работу над созданием национального символа и присяжной книги украинцев — Пересопницкого Евангелия;

1619 год — происходит "Каменка Струмилова" — первая известная в истории постановка украинских интерлюдий;

1831 год — Майкл Фарадей успешно демонстрирует первый электрический трансформатор в Королевском институте в Лондоне;

1842 год — Нанкинский договор пресекает Первую Опиумную войну;

1883 год — в Оттаве Томас Ахерн демонстрирует первую электроплиту;

1885 год — немецкий инженер Готлиб Даймлер запатентовывает мотоцикл;

1929 год — немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" завершает первое кругосветное путешествие;

1944 год — начинается Словацкое национальное восстание против нацистов;

1946 год — в ООН принимают Швецию, Королевство Афганистан и Исландию;

1964 год — проходит премьера мультфильма Уолта Диснея "Мэри Поппинс";

1966 год — в Сан-Франциско группа "Битлз" дает свой последний концерт;

1992 год — происходит перезахоронение мощей патриарха Иосифа Слепого в храме Святого Юра во Львове;

1994 год — Oasis выпускает дебютный альбом "Definitely Maybe", диск впоследствии возглавил чарт Великобритании;

1999 год — в Донецке открывают прижизненный памятник Сергею Бубке;

2014 год – расстрел украинской колонны во время выхода из-под Иловайска (Иловайская трагедия).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 августа

Какие завтра именины: Александр, Диомид, Герасим, Степан, Яков, Анна.

Талисманом человека, рожденного 29 августа, является бриллиант. Эти камни издавна ассоциируются с богатством и роскошью. Издавна верили, что бриллианты помогают нормализовать сон, успокоить нервную систему.

В этот день родились:

1868 год — драматургиня, литературоведение Людмила Старицкая-Черняховская;

1883 год — украинский литературный критик, публицист, политический деятель, основатель теории интегрального национализма Дмитрий Донцов;

1975 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Леонид Хода;

1995 год — офицер Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины (2023, посмертно) Андрей Сорока.

Какой завтра день в Украине и мире

29 августа День рождения мотоцикла / Фото: pixabay.com

29 августа в Украине День памяти защитников Украины. Памятный день установили указом президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году для чествования тех героев, которые погибли во время Иловайской трагедии. Эти воины отдали свою жизнь за территориальную целостность и независимость родного государства. 29 августа 2014 открытое российское вторжение привело к масштабным боям и окружению украинских военнослужащих. 366 военных погибли и еще 429 получили ранения.

Также 29 августа Международный день действий против ядерных испытаний. С момента создания ядерного оружия было проведено более 2000 испытаний этого опасного средства уничтожения. Событие началось во время 64 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоялась 2 декабря 2009 года. Дату выбрали неслучайно. Именно 29 августа 1991 года был закрыт Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане.

А еще 29 августа День рождения мотоцикла. Этот популярный сегодня двухколесный транспорт разработали германские изобретатели Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах в 1885 году. С 1872 года Даймлер работал в фирме Отто над разработкой двигателя внутреннего сгорания. Позже вместе с Майбахом он основал собственную компанию. Изобретатели смогли создать двигатель, но не было транспорта, на котором они могли бы его опробовать. Поэтому изобретатели решили использовать велосипед. Именно его 29 августа 1885 года запатентовали как "повозку для верховой езды с керосиновым двигателем". Прототип современного мотоцикла мог развивать скорость до 12 км/ч.