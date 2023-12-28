Какой завтра, 29 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 29 декабря, День информационно-медийных структур МО и ВСУ. Верующие чтят память младенцев Вифлеема. До Нового года осталось 2 дня.

29 декабря 2023 года — пятница. 674-й день войны в Украине.

Какой завтра, 29 декабря, церковный праздник

29 декабря в церковном календаре – день памяти Вифлеемских младенцев. Во времена правления царя Ирода в Вифлееме родился Сын Божий, Иисус Христос. Тогда приказал правитель волхвам найти младенца. Они встретились с новорожденным, но не вернулись к царю. Тогда Ирод издал новый приказ — убивать всех младенцев в Вифлееме до двух лет. Тогда погибли около 14 тысяч детей. Но Иисус уже давно находился вместе с Девой Марией и Иосифом в Египте. За страшные действия царь был наказан страшной болезнью.

Что нельзя делать 29 декабря

Запрещалось ходить в лес и вообще не выходить из дома, чтобы не схватила нечисть.

Не следует также выпускать детей из дома.

Нельзя браться за важные или трудные дела, потому что ничего не получится сделать.

Народные приметы и традиции на 29 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на небе низко плывут тучи — придет стужа;

ночью мерцают звезды — к морозу;

безоблачное небо и северный ветер указывают на наступление холодов;

метель – день будет пасмурным;

теплая погода показывает, что весна придет рано и будет теплой;

лошади спят стоя – к морозу, а если ложатся на землю – будет оттепель.

29 декабря лошади спят стоя – до мороза / Фото: Pexels

В этот день наши предки старались следить за облаками и ветром, чтобы спрогнозировать погоду на ближайшие дни. Молодежь собиралась вместе и проводила время за посиделками. А вот женщины шли в церковь, чтобы помолиться за здоровье своих детей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 декабря

Какие завтра именины: Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Макар, Маркел, Марк, Фаддей (Фадей), Теофил (Феофил), Феодосий, Юрий, Варвара, Анна (Анна), Ефросинья, Наталья, Евдокия.

Талисманом человека, рожденного 29 декабря, является топаз. Полудрагоценный камень с высокой прозрачностью. Его история насчитывает около 3 тысячелетий. Долгое время топаз считался талисманом моряков из-за своего синего оттенка.

В этот день родились:

1970 год – украинский гимнаст, чемпион мира Григорий Мисютин;

1972 год – украинский актер театра и кино, министр культуры Украины Евгений Нищук;

1979 год – украинский боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2000) Андрей Котельник.

Памятные даты 29 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 декабря:

1845 год — через 9 лет после провозглашения независимости от Мексики Республика Техас вступает как 28-й штат в состав США, что становится причиной начала войны между США и Мексикой;

1891 год — Томас Эдисон получает патент радио;

1911 год — Игорь Сикорский на самолете собственной конструкции С-6 устанавливает мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами – 111 км/ч;

1937 год — вступает в силу конституция Ирландии;

1940 год — Лондон подвергается мощнейшему за все время 2-й Мировой войны налету немецких бомбардировщиков;

1989 год — федеральное собрание Чехословакии единогласно избирает писателя и диссидента Вацлава Гавела президентом страны;

1991 год — Независимость Украины признает Народная Республика Бангладеш;

1992 год — Министерство юстиции Украины регистрирует Украинскую скаутскую организацию "Пласт";

1995 год — открывают метрополитен в Днепре;

1996 год — в Гватемале заканчивается 36-летняя гражданская война;

1998 год — красные кхмеры в Камбодже просят прощения за геноцид 1970-х годов, в котором погибли около миллиона человек;

1999 год — Конституционный Суд Украины признает, что смертная казнь противоречит Конституции Украины;

2008 год — начинается новая "газовая война" России против Украины.

Погода на 29 декабря

Завтра, 29 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +10 днем и +4 ночью. Во Львове — +8 днем и +4 ночью. В Харькове — +6 днем и +2 ночью. В Одессе — +11 днем и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

29 декабря Международный день виолончели / Фото: Pexels

29 декабря в Украине отмечают День информационно-медийных структур МО и ВСУ. Событие было создано 27 декабря 2010 года. Дату выбрали неслучайно. В этот день была создана пресс-служба Министерства обороны и состоялось назначение на должность военного пресс-секретаря суверенного государства. Военные журналисты часто рискуют своей жизнью, чтобы правдиво и быстро информировать общество о событиях в прифронтовых зонах. А еще они рассказывают о повседневной жизни военных, их задачах и проблемах.

Также 29 декабря Международный день виолончели. Ни один человек не может остаться равнодушным к звучанию этого музыкального инструмента. Хотя это праздник и неофициальный, но очень популярен среди музыкантов и настоящих ценителей музыки. Дату выбрали неслучайно. Именно 29 декабря 1876 родился известный каталонский виолончелист Пабло Кальзас. Считается, что он внес наибольший вклад в популяризацию виолончели.

А еще 29 декабря Международный день еврейской книги. Это важное событие, подчеркивающее богатую культурную традицию еврейского народа. Благодаря празднику можно углубиться в изучение произведений, рассказывающих о еврейской культуре, вере, истории. Это больше, чем просто празднование еврейской литературы. День стал настоящим окном для изучения глубины еврейской истории и вклада евреев в глобальное полотно взаимопонимания.