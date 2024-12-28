Какой завтра, 29 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 29 декабря, День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных Сил. Верующие чтят память святых детей, убитых в Вифлееме. До Нового года осталось 2 дня.

29 декабря 2024 года — воскресенье. 1040-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

29 декабря в церковном календаре – день памяти святых детей, убитых в Вифлееме. В идоме как Вифлеемские младенцы являются одними из первых мучеников христианской церкви. Их история связана с событиями, произошедшими после рождения Иисуса Христа. После рождения Иисуса Христа, волхвы пришли к царю Ироду, чтобы узнать, где родился новый Царь Иудейский. Ирод, боясь потерять свою власть, приказал убить всех мальчиков в Вифлееме и его окрестностях, которые были младше двух лет. Это было сделано с целью уничтожить новорожденного Мессию.

Что нельзя делать 29 декабря

Не следует выпускать из дома детей одних.

Запрещается ходить в лес.

Нельзя браться за трудные дела.

Народные приметы и традиции на 29 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: звезды ночью мерцают – будет мороз;

сильная метель до пасмурного дня;

облака плывут низко — будет стужа;

лошади спят стоя – ждите мороз.

29 декабря лошади спят стоя — ждите мороз / Фото: Unsplash

Молодежь в этот день часто собиралась вместе, проводила время за посиделками. Женщины шли в церковь, молились о здоровье детей и их счастливой будущей жизни.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 декабря

Какие завтра именины: Антон, Даниил, Лев, Макар, Мария, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 29 декабря является топаз. Минерал, способный улучшить интуицию своего владельца. В древности верили, что топаз способен лечить любые психические расстройства.

В этот день родились:

1970 год – украинский гимнаст, чемпион мира Григорий Мисютин;

1972 год – украинский актер театра и кино, министр культуры Украины Евгений Нищук;

1979 год – украинский боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2000) Андрей Котельник.

Памятные даты 29 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 декабря:

1845 год — через 9 лет после провозглашения независимости от Мексики Республика Техас вступает как 28-й штат в состав США, что становится причиной начала войны между США и Мексикой;

1891 год — Томас Эдисон получает патент на радио;

1911 год – Игорь Сикорский на самолете собственной конструкции С-6 устанавливает мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами – 111 км/ч;

1937 год — вступает в силу конституция Ирландии;

1940 год — Лондон испытывает самый мощный за все время 2-й Мировой войны налет немецких бомбардировщиков;

1964 год – ставят под промышленную нагрузку первый турбогенератор Киевской ГЭС;

1991 год – независимость Украины признает Народная Республика Бангладеш;

1992 год — Министерство юстиции Украины регистрирует Украинскую скаутскую организацию "Пласт";

1995 год – открывается метрополитен в Днепре;

1996 год – в Гватемале заканчивается 36-летняя гражданская война;

1998 год — красные кхмеры в Камбодже просят прощения за геноцид 1970-х годов, в котором погибли около миллиона человек;

1999 год — Конституционный Суд Украины признает, что смертная казнь противоречит Конституции Украины;

2008 год — начинается новая "газовая война" России против Украины;

2023 год — массированный ракетный обстрел Украины, самый большой с начала полномасштабного российского вторжения.

Погода на 29 декабря

Завтра, 29 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +2 днем и ночью. Во Львове +3 днем и -2 ночью. В Харькове +2 днем и -2 ночью. В Одессе +2 день и 0 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

29 декабря Международный день виолончели / Фото: Unsplash

29 декабря в Украине и мире празднуют Международный день еврейской книги. Это культурное событие, направленное на популяризацию еврейской литературы, истории и традиций. Этот праздник не имеет официально установленной даты, но он отмечается во многих еврейских общинах по всему миру, обычно осенью или зимой, часто во время Еврейского книжного месяца (Jewish Book Month), проходящего накануне праздника Хануки.

Также 29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных Сил. Этот профессиональный праздник был введен в честь работы военных журналистов, пресс-служб, информационных подразделений и других специалистов, обеспечивающих эффективную коммуникацию и информационную безопасность в сфере обороны. Праздник основан по инициативе Министерства обороны Украины, чтобы подчеркнуть важность информационной составляющей в современной войне, особенно на фоне противодействия гибридной агрессии, которая включает не только вооруженные действия, но и информационные атаки. Этот день напоминает, что в современном мире информация является не менее мощным оружием, чем физическое оружие.

А еще 29 декабря Международный день виолончели. Празднуется в честь дня рождения выдающегося виолончелиста и педагога Пабло Казальса (1876–1973), считающегося одним из самых влиятельных исполнителей на виолончели в истории. Праздник призван популяризировать виолончельную музыку, отметить вклад выдающихся музыкантов и вдохновить поколения новых музыкантов. Международный день виолончели появился благодаря инициативе музыкантов и поклонников этого инструмента, стремившихся почтить память Пабло Казальса. Он произвел революцию в игре на виолончеле, введя новые техники исполнения и подняв этот инструмент на новый уровень в классической музыке. Виолончель – это струнный смычковый инструмент с широким диапазоном и очень выразительным звуком. Ее часто называют "голосом человеческой души" через способность передавать самые глубокие эмоции. Она занимает ключевое место в оркестрах, камерной музыке и сольных выступлениях.