29 декабря 2025 года

29 декабря 2025 года — понедельник. 1404-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

29 декабря верующие празднуют День памяти святых детей убитых в Вифлееме / © pexels.com

Завтра, 29 декабря, верующие празднуют День памяти святых детей убитых в Вифлееме. Это событие рассказывает Евангелие от Матфея (2:16–18). Узнав от волхвов о рождении «Царя Иудейского», царь Ирод Великий, охваченный страхом потерять власть, приказал убить всех мальчиков младше двух лет в Вифлееме и его окрестностях. Эти дети не знали Христа и не исповедовали Его сознательно, но пострадали за Него, потому что погибли вместо Него. Именно поэтому Церковь признает их мучениками, даже без осознанной веры как жертву ненависти к Мессии.

29 декабря в Украине празднуют День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных Сил / © Getty Images

29 декабря в Украине отмечают День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных Сил. Дата избрана в честь создания пресс-службы Министерства обороны Украины 1991 и назначения первого военного пресс-секретаря независимой Украины. Этот день считается началом формирования информационных структур в военном ведомстве. Праздник установлен приказом Министерства обороны от 27 декабря 2010 № 698 и носит ежегодный характер.

29 декабря Международный день виолончели / © pexels.com

Также 29 декабря Международный день виолончели. Дата выбрана в честь дня рождения Пабло Казальса (1876–1973) — выдающегося испанского виолончелиста, композитора и гуманиста, поднявшего виолончель до уровня сольного, глубоко философского инструмента. Виолончель — один из самых выразительных инструментов струнной семьи — тембр часто сравнивают с человеческим голосом.

29 декабря Международный день еврейской книги / © pexels.com

А еще 29 декабря Международный день еврейской книги. Праздник возник в США 1920-х годов как Еврейская книжная неделя, призванная популяризировать чтение, еврейскую литературу и образование среди общин. Впоследствии инициатива приобрела международный масштаб и трансформировалась в Международный день еврейской книги.