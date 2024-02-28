Какой завтра, 29 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

29 февраля 2024 года — четверг. 736-й день войны в Украине.

Какой завтра, 29 февраля, церковный праздник

29 февраля в церковном календаре — день памяти святого преподобного Кассиана. Он был родом из Римской империи, жил в IV-V веке. В возрасте двадцати лет принял решение отправиться в Палестину, где и стал монахом. Затем путешествовал по Египту в течение десяти лет, изучая традиции монашества. В 400 году добрался до Константинополя и получил там назначение в дьяконы от Иоанна Златоуста.

Что нельзя делать 29 февраля

Нельзя конфликтовать с родными, ругаться.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Запрещено врать людям — обман быстро раскроется.

Народные приметы и традиции на 29 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: снег или туман — год будет урожайным;

если деревья в лесу шуршат — к оттепели;

трещит лес — ждите мороз.

29 февраля пасмурная погода до холодного года, солнечная — на урожайный. / Фото: Pexels

Наши предки считали день Касияна особо опасным, верили, что какие-либо планы, задуманные в этот день, не осуществятся. Потому часто работы прекращали еще до начала вечера.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 февраля

Какие завтра именины: Порфирий, Илья.

Талисманом человека, рожденного 29 февраля, является тигровый глаз. Этот камень особенно любили римские воины, они гравировали на его поверхности разнообразные символы защиты. Тигровый глаз издавна считали лечебным камнем. Верили, что оно способно помочь при гипертонии.

В этот день родились:

1908 год — украинская юристка, государственная, политическая и общественная деятельница в США, первая женщина-мэр Детройта Мария Бек;

1912 год — украинский композитор Яков Цегляр;

1968 год — украинский коллекционер-николист Владимир Потапенко.

Памятные даты 29 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 февраля:

1288 год — Шотландия устанавливает 29 февраля днем, когда женщина может предложить брак мужчине, а в случае отказа он должен уплатить штраф;

1504 год — Христофор Колумб использует лунное затмение для устрашения ямайских индейцев;

1712 год — в Швеции после 29 февраля было 30 февраля;

1768 год — в костеле города Бар провозглашают Барскую конфедерацию;

1944 год — покушение УПА на командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии Николая Ватутина, повлекшее его смерть 15 апреля;

2004 год — фильм "Властелин колец: Возвращение короля" получает 11 "Оскаров".

Погода на 29 февраля

Завтра, 29 февраля, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове ночью ясно, но утром небо затянет облаками, не исчезающими до вечера, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно с небольшими прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +9 днем и +1 ночью. Во Львове — +12 днем и +3 ночью. В Харькове — +5 днем и -2 ночью. В Одессе — +7 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

29 февраля празднуют День цифрового обучения / Фото: Pexels

29 февраля в Украине и мире Всемирный день редких заболеваний. Событие проводится под координацией Европейской организации по редким заболеваниям. Такие недуги поражают небольшое количество людей, например, в Европе болезнь считают редкой, если она диагностируется у одного из двух тысяч человек. Часто редкие заболевания достаточно серьезны, быстро прогрессируют и являются хроническими. Многие из них до сих пор не изучены. К ним, в частности, относят фенилкетонурию, мукополисахаридоз, болезнь Крона, болезнь Гоше, муковисцидоз.

Также 29 февраля празднуют День цифрового обучения. Праздник приходится каждый год на последний четверг февраля. Благодаря цифровой революции человечество получило возможность проводить научные исследования и обучение с помощью цифровых устройств. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы обратить внимание на важность использования цифровых технологий в сфере образования.

А еще 29 февраля Международный день распространения информации о травмах, вызванных повторным перенапряжением. Ежегодно проводится в последний день февраля (28 или 29 число). Это особое напоминание о широкомасштабном влиянии повторяющихся на рабочем месте травм. Дата была создана, чтобы повысить осведомленность о повторных травмах, известных также как расстройства опорно-двигательного аппарата. Они являются наиболее распространенными и утомительными профессиональными рисками, которые влияют на работников во всем мире.