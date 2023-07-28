Какой завтра, 29 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 29 июля, День сил специальных операций ВСУ. Верующие чтят память священномученика Афиногена и 10 его учеников. До Нового года осталось 155 дней.

29 июля 2023 года — суббота. 521-й день войны в Украине.

Какой завтра, 29 июля, церковный праздник

29 июля в церковном календаре – день памяти священномученика Афиногена и 10 его учеников. Пострадали они в гонениях за христианами в Севастии. Правителем города был Филомарх, устроивший большой праздник в честь языческих богов. Приказал он горожанам принести пожертвования богам, но они отказались, поскольку большинство из них были христианами.

Приказал тогда Филомарх своим воинам избивать всех, кто откажется принести жертву. Погибли в те времена многие люди. Дошли слухи до правителя и отдал приказ он отыскать того, кто проповедовал христианство. Им был епископ Афиногена, живший в небольшом монастыре вместе с 10 своими учениками. Их всех задержали, долго пытали, а затем обезглавили.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено злословить, ругаться, ругаться.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит ходить в лес, особенно наедине.

Народные приметы и традиции на 29 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: густой туман показывает, что осенью будет много грибов;

в небе парят коршуны — ждите жаркую погоду;

посевы начали есть полевые мыши — зима будет долгой и холодной;

у моркови поникла ботва к дождю;

дождь является плохой приметой, указывающей на то, что сено может прорасти;

на закате желтые облака — утром на следующий день пойдет дождь;

роса держится на траве до обеда — ждите жары.

29 июля в небе парят коршуны — ждите жаркую погоду / Фото: Pexels

Обычно с 29 июля жара уже начинает понемногу уменьшаться. Хотя дни остаются тёплыми, ночи уже достаточно холодные. В народе существовало поверье, что не стоит идти в лес в этот день, чтобы не потревожить лесных жителей. В некоторых регионах уже начиналась жатва.

Погода на 29 июля

Завтра, 29 июля, в Киеве утром ясно, днем возможна небольшая облачность, а после обеда пойдет мелкий дождь, который закончится ближе к вечеру. Во Львове без существенных осадков. В Харькове ясно, ночью пройдет дождь, затем без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +25 днем и +17 ночью. Во Львове — +23 днем и +13 ночью. В Харькове — +25 днем и +17 ночью. В Одессе — +27 днем и +21 ночью.

Памятные даты 29 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 июля:

238 год — преторианской гвардией штурмом освоен дворец императоров Рима Пупиена и Бальбина;

615 год — Пакаль Великий в возрасте 12 лет в городе Паленке наследует трон правителя Баакульского царства майя;

626 год — начинается десятидневная осада столицы Византийской империи Константинополя аварами и союзными им племенами славян, булгар и гепидов во время иранско-византийской войны;

1014 год — битва у Беласицы во время византийско-болгарских войн — византийский император Василий II Болгаробойца наносит сокрушительное поражение болгарскому войску;

1018 год — граф Западной Фрисландии Дирк III наносит поражение армии императора Священной Римской Империи Генриха II в битве у Влардингена;

1030 год — битва у Стикластадира, в которой норвежский король Олаф II сражался и погиб, пытаясь отвоевать норвежский трон из-под правления датского короля Канута Великого;

1148 год — завершается неудачная 4-дневная осада Дамаска крестоносцами, приведшая к краху Второго крестового похода;

1108 год — Людовик VI становится королем Франции;

1423 год — Великим князем Литовским, королем Польским Владиславом II Ягайло в городке Пшедбуж на реке Пилица предоставлены права города Лодзи, в том числе право проводить ярмарки по средам и две большие ярмарки в год;

1474 год — во время бургундских войн армия Карла Смелого атакует архиепископство Кельнское, осадив город Нейсс;

1565 год — королева Шотландии Мария Стюарт женится на своем кузене Генрихе Стюарте, лорде Дарнли;

1693 год — в битве близ Нервиндена времен девятилетней войны между Королевством Франция и Аугсбургской лигой, французская армия маршала Франсуа-Анри Монморанси одержала пирровую победу над коалиционными войсками Вильгельма III Оранского;

1776 год — последний украинский кошевой атаман Петр Калнышевский отправлен на Соловецкие острова, где провел в заключении 25 лет;

1793 год — первый вице-губернатор Верхней Канады Джон Грейвз Симко основывает форт и морской порт Йорк (ныне Торонто);

1836 год — торжественное открытие в Париже Триумфальной арки;

1851 год — итальянский астроном Аннибале де Гаспарис открыл астероид 15 Эвномия;

1858 год — под давлением Соединенных Штатов Япония открывает для иностранцев Токио и Осаку;

1865 год — большой пожар в Бучаче;

1874 год — британец Уолтер Вингфилд получает патент на разборный теннисный корт;

1899 год — завершается I Гаагская конференция мира с целью разработки многосторонних соглашений в области законов и обычаев войны;

1900 год — итальянским анархистом Гаэтано Бреши в Монце четырьмя выстрелами из револьвера убит итальянский король Умберто I;

1907 год — создают Всемирную организацию скаутского движения;

1913 год — образуют независимую Албанию;

1914 год — введена в строй первая трансамериканская телефонная линия Нью-Йорк-Сан Франциско;

1940 год — в ходе Второй мировой войны начинаются воздушные бомбардировки Великобритании силами немецкого Люфтваффе;

1948 год — в Лондоне начинаются XIV Летние Олимпийские игры;

1957 год — основывают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);

1958 год — в США Президентом страны Д. Эйзенхауэром подписан акт об образовании Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA);

1987 год — президентом Франции Франсуа Миттераном и премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер подписано соглашение о начале строительства Евротоннеля под Ла-Маншем, которое должно было соединить две страны;

1993 год — после семи лет заключения решением Верховного суда Израиля вынесен оправдательный приговор бывшему охраннику нацистских концентрационных лагерей Флоссенбюрг, Майданек и Собибор уроженцу Дубовых Махаринцев украинцу Ивану Демьянюку;

1994 год — парламент Украины приостановил приватизацию в республике;

2002 год — Во Львове происходит Скниловская трагедия, с наибольшим количеством жертв за историю авиашоу — 77 погибших;

1998 год — в Лос-Анджелесе американец С. Рид совершает самый длинный в истории прыжок с крыши 14-этажного дома на крышу другого дома — на мотоцикле он пролетел 19,8 метров;

2005 год — астрономы объявляют об открытии карликовой планеты Эрида;

2010 год — в Демократической Республике Конго на реке Касаи в провинции Бандунду опрокидывается паром;

2022 год — на Земле зафиксировали кратчайший день в истории планеты – полный оборот вокруг своей оси занял у планеты на 1,59 миллисекунды меньше обычного, причиной явления может быть колебание Чандлера – изменение вращения Земли вокруг своей оси.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 июля

Какие завтра именины: Валентин, Евгений, Павел, Мануил, Юлий.

Талисманом человека, рожденного 29 июля, является змеевик. Чаще всего его используют как поделочный камень. Издавна змеевик считали коварным камнем, который может соблазнять человека. А еще верили, что змеевик снимает головные боли.

В этот день родились:

1817 год — украинский живописец-маринист армянского происхождения Иван Айвазовский;

1865 год — украинский церковный деятель, меценат, глава УГКЦ, митрополит Андрей Шептицкий;

1984 год — украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике 2007 года, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2004 и 2008 годов Анна Бессонова;

1999 год — военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Евгений Волков.

Какой завтра день в Украине и мире

29 июля в Украине празднуют День Сил специальных операций ВСУ / Фото: mil.gov.ua

29 июля в Украине празднуют День Сил специальных операций ВСУ. Довольно молодой профессиональный праздник, созданный 26 июля 2016 года. В том же году, но 5 января, был создан этот ряд войск ВСУ. Силы специальных операций – это специалисты, которые должны обладать определенным рядом специальных возможностей в разведке и поддержке военных во время тяжелых или опасных операций. Часто их задачи состоят в разведке, антитеррористических или психологических операциях, работе с пленными и т.д.

Также 29 июля Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы привлечь внимание к проблемам дискриминации, распространению идеи мирного сосуществования и гуманизма, привлечь к уважению разнообразия и культурного наследия каждого народа.

А еще 29 июля празднуют Международный день тигра. Было основано в 2010 году. До сих пор точно не известно, где именно появились тигры. Согласно одной из версий, родиной тигров является восточная Азия. При этом предком других видов является южно-китайский тигр, имеющий более примитивную форму черепа. Около 2 миллионов лет назад тигры разделились на две группы, одна из которых расселилась в северном направлении, а другая двигалась в Индонезию и Индию.