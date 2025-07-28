Какой праздник 29 июля 2025 года / © ТСН

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29 июля 2025 года — вторник. 1252-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 29 июля, верующие празднуют день памяти святого мученика Калиника. Родился в Киликии (Малая Азия). Являлся эллином по происхождению и сначала проповедовал язычество. Когда обратился к христианству, сразу принял святое Крещение. Выбрал путь странствующего проповедника. То есть Калиник путешествовал от города в город, рассказывая об Иисусе Христе и обращая язычников. Во времена правления императора Диоклетиана, когда происходили жестокие гонения христиан, был схвачен. Его привели к правителю одного из города Сакердона. Тот предложил ему отречься от веры, но Калиник был непоколебим. Его долго пытали, но за всю свою боль он благодарил Бога. Калиника даже хотели сжечь заживо, но огонь не коснулся его тела. Помолившись, святой отдал Богу душу.

Что нельзя делать 29 июля

Нельзя работать на поле или огороде — в народе прекращали жать или косить, чтобы не навлечь засуху.

Не следует ссориться, выяснять отношения — святой принял мученическую смерть, поэтому сердиться в этот день греховно.

Запрещается брать или давать деньги в долг — долго будут трудновыполнимые финансовые проблемы.

Народные приметы и традиции на 29 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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на Калиника жара убегает — осень потихоньку заглядывает;

29 июля дождь — осень будет влажной;

сильный ветер — к холодной зиме;

муравьи закрывают вход к муравейнику — ждите непогоду;

утром туман — будут погожие дни.

29 июля муравьи закрывают вход к муравейнику — ждите непогоды / © unsplash.com

В народе 29 июля носило название Калиник Жаркий. Часто наши предки говорили “На Калиника жара край берет”. Лето уже прощается с удушьем, идут более прохладные дни.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 июля

Какие завтра именины: Анатолий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Остап, Роман.

Талисманом человека, рожденного 29 июля является змеевик. Минерал, образованный в глубинах вулканических пород, с давних времен считался руководителем духовной силы. Змеевик, как верили, способствует глубокому погружению в медитативное состояние, пробуждает осознанность и гармонизирует внутренние энергетические потоки.

В этот день родились:

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1904 год — Дмитрий Иваненко, украинский физик-теоретик, автор протон-нейтронной модели атомного ядра;

1984 год — Анна Бессонова, украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике 2007 года, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2004 и 2008 годов;

1999 год — Евгений Волков, военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 29 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 июля:

238 год — в Риме преторианцы насильно захватывают императорский дворец, где находились соправители Пупиен и Бальбин;

615 год — в городе Паленке 12-летний Пакаль Великий восходит на трон Баакульского царства майя;

626 год — начинается десятидневная осада Константинополя аварами и союзными им племенами — славянами, булгарами и гепидами — в пределах иранско-византийской войны;

1014 год — в битве при Беласице император Василий II Болгароборец наносит сокрушительное поражение болгарской армии;

1018 год — в битве у Влардингена граф Западной Фрисландии Дирк III побеждает армию императора Генриха II;

1030 год — под Стекластадиром погибает норвежский король Олаф II, пытаясь вернуть престол, захваченный датским монархом Канутом Великим;

1108 год — Людовик VI восходит на французский престол;

1148 год — заканчивается четырехдневная, но безуспешная осада Дамаска крестоносцами;

1423 год — Владислав II Ягайло предоставляет Лодзи магдебургское право;

1474 год — армия Карла Смелого начинает осаду города Нейсс, продолжавшаяся до июня следующего года;

1565 год — Королева Шотландии Мария Стюарт венчается со своим кузеном, лордом Дарнли;

1572 год — начинается Молодинская битва между московским войском и татарами, продолжающаяся до 2 августа;

1693 год — в битве под Нервинденом французы одерживают пирровую победу над коалиционными силами Вильгельма III во время Девятилетней войны;

1776 год — Петра Калнышевского, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи, арестовывают и ссылают на Соловки, где он проводит в неволе 25 лет;

1793 год — Джон Грейвз Симко основывает форт Йорк;

1836 год — в Париже открывают Триумфальную арку;

1851 год — астроном Аннибале де Гаспарис открывает астероид 15 Эвномия;

1858 год — под давлением США Япония открывает порты Токио и Осаки для иностранцев;

1865 год — большой пожар разрушает часть Бучача;

1874 год — изобретают разборный теннисный корт;

1899 год — завершается Первая Гаагская мирная конференция, посвященная военному праву;

1914 год — начинает работать первая трансконтинентальная телефонная линия между Нью-Йорком и Сан-Франциско;

1940 год — Люфтваффе начинает масштабную бомбардировку Великобритании;

1941 год — Румыния заявляет о возвращении Бессарабии и Буковины;

1948 год — в Лондоне открывают XIV Летние Олимпийские игры — первые после Второй мировой войны;

1957 год — учреждают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);

1958 год — в США образуют агентство NASA для освоения космоса;

1994 год — в Украине временно приостанавливают процесс приватизации;

1998 год — в Лос-Анджелесе американец Сет Рид совершает самый длинный прыжок на мотоцикле с крыши на крышу — 19,8 метров;

2002 год — во Львове происходит Скниловская трагедия — самая большая катастрофа в истории авиашоу: погибает 77 человек;

2005 год — астрономы объявляют об открытии карликовой планеты Эрида;

2010 год — в Демократической Республике Конго опрокидывается переполненный паром: погибает по меньшей мере 80 человек;

2022 год — Земля совершает кратчайший оборот вокруг своей оси в истории — день сокращается на 1,59 миллисекунды, предположительно из-за явления колебания Чандлера.

Какой завтра праздник в Украине и мире

29 июля в Украине День чествования павших воинов Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины / © ТСН.ua

29 июля в Украине День чествования павших воинов Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины. Дата посвящена героям-спецназначенцам, отдавшим свою жизнь, выполняя самые опасные боевые задачи во имя свободы, безопасности и независимости Украины. Эти воины — невидимый щит государства, те, кто действует там, где другие не могут, выполняя самые рискованные миссии на передовом и глубоком тылу врага.

Также 29 июля Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией. Социокультурное разнообразие — это многогранность человечества (традиций, религии, языка, энтиных и национальных принадлежностей, стиля жизни, взглядов, гендерной идентичности, образов мышления и т.п.). А дискриминация — это любое ограничение прав человека по признакам веры, расы, языка, национальности и т.п.

А еще 29 июля Международный день тигра. Глобальная инициатива, посвященная охране тигров и сохранению их природной среды обитания. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания к угрозе исчезновения тигров, содействии усилиям в их защите и информировании мира о важности сохранения биоразнообразия.

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