Какой праздник 29 июня 2026 года / © ТСН

Реклама

29 июня 2026 года — понедельник. 1586-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

29 июня верующие празднуют День памяти святых верховных апостолов Петра и Павла / © Фото из открытых источников

Завтра, 29 июня, верующие празднуют День памяти святых верховных апостолов Петра и Павла . Апостол Петр был рыболовом. Сначала его звали Симон, а имя Петр (что означает «скала») дал ему Христос. Он стал символом крепкой веры и считается первым епископом Рима. По преданию, погиб мученической смертью — был распят вверх ногами. Апостол Павел сначала преследовал христиан и носил имя Савл. После духовного обращения стал ревностным проповедником Евангелия среди язычников и написал много посланий, вошедших в Новый Завет. Также погиб как мученик в Риме.

29 июня в Украине и мире празднуют Международный день рыбака / © pexels.com

29 июня в Украине и мире празднуют Международный день рыбака. Праздник появился как способ почтить труд рыбаков, обеспечивающих продовольственную безопасность, работающих в сложных погодных условиях и часто связанных с риском и тяжелым физическим трудом. Праздник носит скорее народный и профессиональный характер, чем официальный государственный статус, но он популярен во многих странах, особенно там, где рыболовство является важной частью экономики и культуры.

Реклама

29 июня Международный день тропиков / © pexels.com

Также 29 июня Международный день тропиков. Международная дата, установленная Организацией Объединенных Наций. Ее цель — привлечь внимание к значению тропических регионов Земли, которые охватывают примерно 40% поверхности планеты и являются домом для большинства мирового биоразнообразия. В этот день проводят образовательные мероприятия, научные дискуссии и экологические инициативы, чтобы подчеркнуть важность устойчивого развития тропических зон и поддержки живущих там людей.

29 июня Международный день промышленного дизайна / © pexels.com

А еще 29 июня Международный день промышленного дизайна. Его инициировала Всемирная организация дизайна, чтобы выделить роль промышленного дизайна в современном мире. Промышленный дизайн включает создание всего — от бытовой техники и мебели до автомобилей и цифровых устройств.

29 июня празднуют Международный день грязи / © pexels.com

29 июня празднуют Международный день грязи. Идея праздника проста и немного символична: вернуть детей и взрослых в контакт с природой. Этот праздник не имеет официального международного статуса, но стал популярен как веселая традиция, объединяющая экологию, свободу игры и контакт с природной средой.

29 июня Всемирный день склеродермии / © pexels.com

Также 29 июня Всемирный день склеродермии. Склеродермия — это хроническая болезнь, при которой иммунная система ошибочно атакует собственные ткани организма. Это приводит к чрезмерному образованию коллагена, поэтому кожа и иногда внутренние органы становятся более плотными и менее эластичными.

Реклама

Новости партнеров