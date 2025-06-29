Какой праздник 29 июня 2025 года / © ТСН

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29 июня 2025 года — воскресенье. 1222-й день войны в Украине.

Какой сегодня церковный праздник по новому календарю

Сегодня, 29 июня, верующие празднуют день памяти святых верховных апостолов Петра и Павла.

Петр (до крещения Симон) был рыболовом из Вифсаиды (Галилея) и братом апостола Андрея Первозванного. Его считают одним из ближайших учеников Иисуса Христа. Был свидетелем Преображения Господня на горе Фавор.

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Перед Распятием трижды отрекся от Христа, но позже раскаялся. После Воскресения стал проповедовать. Его также считают основателем и первым епископом Римской Церкви. Погиб примерно в 64-67 году во времена императора Нерона. Он также был распят.

Павел (до крещения Савл) родился в городе Тарса (Киликия), был фарисеем, римским гражданином. Участвовал в убийстве первомученика Стефана. На пути к Дамаску пережил сверхъестественное откровение Христа, после чего уверовал. После крещения стал ревностным проповедником среди язычников.

Погиб в один период с Петром в Риме. Но его в качестве римского гражданина убили воплощением головы.

Что нельзя делать 29 июня

Нельзя физически работать — какие-либо дела считаются грехом.

Не следует шить, вязать, вышивать — потому что все предметы, которые для этого используются “колят” душу.

Запрещается начинать важные дела — они не принесут результата.

Народные приметы и традиции на 29 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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солнечный и ясный день — лето будет щедрым на урожай;

дождь — до плохого урожая овса;

утром над водоемом туман — ждите погожую неделю;

какой Петр и Павел — таким будет бабье лето;

сильный южный ветер в этот день указывает на жару до 2 августа.

Какой Петр и Павел — таким будет бабье лето / © unsplash.com

В народе 29 июня носило название Соловьиное прощание, Петров день. Первое название связано с тем, что именно в этот период умолкают соловьи, заканчивается весеннее буйство природы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 июня

Какие сегодня именины: Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Афанасий, Павел, Петр, Юлиан.

Талисманом человека, рожденного 29 июня является сердолик. Минерал с глубокими историческими корнями, окутанный многочисленными легендами. С давних времен его считали камнем, способным пробуждать чувства и разжигать огонь страсти в сердце другого человека.

В этот день родились:

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1849 год — Елена Пчилка (Ольга Петровна Косач), украинская писательница, мать Леси Украинки;

1939 год — Виктор Гресь, украинский режиссер, сценарист, актер, известного по фильмам “Черная курица, или Подземные жители” и “Новые приключения янки при дворе короля Артура”;

1947 год — Михаил Ильенко, украинский кинорежиссер, автор фильмов “Фучжоу” и “ТойХтоПройшовКрізьВогонь”.

Памятные даты 29 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 июня:

1174 год — в Ипатьевской летописи впервые вспоминают поселение Лтава — древнее название современной Полтавы;

1236 год — военные формирования крестоносцев одерживают победу и захватывают один из главных центров мусульманской Испании — город Кордова;

1575 год — в ходе битвы при Нагасино войска японского полководца Оды Нобунаги, вооруженные аркебузами, наносят сокрушительное поражение знаменитой коннице клана Такеда;

1579 год — испанские войска совершают жестокую карательную акцию против мирного населения голландского города Маастрихт, повлекшие массовую гибель местных жителей;

1613 год — в столице Англии — Лондоне — в результате возгорания во время театральной постановки по пьесе Уильяма Шекспира “Генрих VIII” дотла сгорает легендарный театр “Глобус”;

1644 год — во время битвы при Кропреде-Бридж, монархическое войско роялистов под предводительством короля Карла I одерживает победу над армией английских парламентариев;

1659 год — украинские войска под командованием гетмана Ивана Выговского в битве под Конотопом наносят сокрушительное поражение московским силам, возглавляемым князем Алексеем Трубецким;

1945 год — Закарпатье, до того находившееся в составе Чехословакии, официально включают в РСФСР;

1949 год — в Южно-Африканской Республике вступает в силу первый из законов апартеида — документ, юридически запрещающий межрасовые браки.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

29 июня Международный день рыбака / © unsplash.com

29 июня в Украине празднуют День молодежных и детских общественных организаций Украины. Праздник, который выпадает на последнее воскресенье июня. Она подчеркивает важность молодежного движения для формирования гражданского общества в Украине. Через такие организации дети и молодежь получают возможность реализовывать свои идеи, приобретать навыки лидерства и т.д.

Также 29 июня Международный день рыбака. Профессиональный праздник, посвященный всем, кто любит рыболовство. Возникло как способ почтить ответственный и нелегкий труд людей, занимающихся отловом рыбы, обеспечивающих пищевую безопасность и развитие экономики государств.

А еще 29 июня Международный день грязи. Идея создания такого интересного праздника возникла как инициатива поддержки природного и творческого развития детей через их игру на открытом воздухе, в контакте с песком, землей, водой и, конечно, грязью.

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29 июня празднуют Международный день тропиков. Праздник был создан по инициативе ООН для подчеркивания важного значения тропиков планеты. Тропические регионы занимают значительную часть поверхности земли, они имеют богатое биоразнообразие и важны для климатического баланса мира.

Также 29 июня Всемирный день склеродермии. Склеродермия представляет собой хроническое заболевание соединительной ткани, которое характеризуется утолщением и уплотнением кожи, а иногда даже поражением внутренних органов. Возникает она из-за избытка коллагена и нарушения иммунной системы.

А еще 29 июня Международный день промышленного дизайна. Праздник был создан по инициативе Международного союза промышленного дизайна (ICSID). Это организация, объединяющая профессионалов в этой области.