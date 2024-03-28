Какой завтра, 29 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

29 марта 2024 года – пятница. 765-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

29 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Марка. Он был епископом в Сирии в IV веке. В те времена императором был Константин Великий, поддерживавший христианство. С позволения императора Марк разрушил несколько языческих храмов, разбив идолов. Иноверцы разозлились на святого. А потому, когда на престол взошел император Юлиан Отступник, потребовали, чтобы Марк за свои средства отстроил их капища. Преподобный отказался. Тогда его схватили, долго пытали, разрезав тело ножами. Устойчиво вынес святой все мучения и умер несколькими годами позже.

Что нельзя делать 29 марта

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя громко развлекаться и веселиться.

Не стоит переедать и напиваться.

Народные приметы и традиции на 29 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода указывает, какой она будет 29 сентября;

на берегу много сока — до дождливого лета;

сильно дождит — ждите большой урожай овса;

сороки вьют свои гнезда низко — к частым грозам летом;

облака быстро двигаются в одну сторону – ждите настоящую жару.

29 марта на берегу много сока — к дождливому лету / Фото: Pexels

В этот день наши предки чествовали праздник березы. Поэтому посещали березовые рощи, где обнимали стволы этих деревьев, набираясь их энергии. Издавна береза считалась чисто женским деревом. Интересно, что существовало поверье, что своей энергией береза поделится только с добрым человеком, не имеющим злых намерений.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 марта

Какие завтра именины: Марко, Кирилл, Остап, Иван, Потап, Филипп.

Талисманом человека, рожденного 29 марта, является бриллиант. Это ограненные алмазы. Издавна верили, что бриллианты помогают рассказать о своих чувствах любимому человеку. Также драгоценный камень считался символом власти.

В этот день родились:

1861 год — украинский ученый, технолог, общественный и хозяйственный деятель, первый председатель Украинского технического общества Роман Залозецкий;

1881 год — украинская поэтесса Марийка Пидгирянка;

1964 год — украинский баскетболист, чемпион Олимпийских игр Александр Волков.

Памятные даты 29 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 марта:

845 год — викинги завоевывают Париж;

1795 год — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дает концерт в Вене;

1798 год — французы провозглашают образование на территории Швейцарии марионеточной Гельветийской Республики;

1848 год — из-за сильных морозов, сковавших реку Ниагара, более чем на 30 часов "останавливается" Ниагарский водопад;

1864 год — в Народном доме во Львове проходит первый спектакль первого в Галиции профессионального украинского театра;

1867 год — Конституционный акт парламента Соединенного Королевства образует Доминион Канады и становится основной частью Конституции этой страны;

1871 год — открывается лондонский Альберт-холл;

1886 год — Джон Пембертон из Атланты создает новый лечебный напиток, ныне известный под названием кока-кола;

1910 год — в Марселе поднимается в воздух первый гидроплан, пилотируемый Альбером Фабром;

1951 год — в США выносят смертные приговоры Этель и Джулиусу Розенбергам, обвиняемым в шпионаже в пользу СССР;

1974 год — китайские фермеры вблизи Сианя обнаруживают захоронение императора III в. до н. е. Цень Ши Хуан-ди — знаменитую Терракотову армию;

1982 год — парламент Соединенного Королевства прекращает свои полномочия принимать законы, распространяющиеся на Канаду;

1991 год — в Киеве проходит первый вечер поэтической группы "Бу-Ба-Бу" (Юрий Андрухович, Александр Ирванец, Виктор Неборак);

1998 год — в Португалии открывают 16-километровый мост "Вашку да Гама" через реку Тежу;

1998 год — проходят парламентские выборы в Украине 1998;

2004 год — в Украине создают Гражданскую кампанию "Пора!";

2004 год — Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения вступают в НАТО;

2014 год — в Англии и Уэльсе регистрируют первый однополый брак.

Погода на 29 марта

Завтра, 29 марта, в Киеве утром солнечно, затем небо затянут тучи, без осадков. Во Львове облачно, дождь с утра и до самого вечера. В Харькове утром ясно, что во второй половине дня небо затянут тучи и вечером пойдет дождь. В Одессе облачно, лишь к вечеру на небольшой промежуток времени выглянет солнце, поздно вечером возможен мелкий дождь.

Температура воздуха в Киеве — +18 днем и +8 ночью. Во Львове — +13 днем и +7 ночью. В Харькове — +18 днем и +7 ночью. В Одессе — +15 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

29 марта в Украине и мире празднуют Международный день русалки / Фото: pixabay.com

29 марта в Украине и мире празднуют Международный день русалки. Тысячелетиями эти легендарные существа пленили воображение людей. Русалки издревле символизируют таинственную красоту океана. Это прекрасная возможность узнать больше о значении этих мифических существ и о том, как они повлияли на искусство. Первые упоминания о русалках датируются 1000 годом до нашей эры. В Ассирии верили, что они являются богиней Атаргарис, которая превратилась в существо из-за того, что убила своего любимого, который был смертным.

Также 29 марта День осведомленности об онихэктомии. День посвящен информации о медицинских, нравственных и поведенческих последствиях удаления когтей у кошек. Онихэктомия является хирургической процедурой, во время которой у кошки удаляются когти путем ампутации последней фаланги пальцев. Это серьезная процедура, которая может вызвать серьезные боли, изменения в поведении и долгосрочные проблемы со здоровьем.

А еще 29 марта День зарплаты заранее. Мощная инициатива, которая уже давно превратилась в глобальное движение, направлено на позитивные изменения и содействие культуре взаимопонимания. По сути, этот день является возможностью протянуть руку помощи и поддержки молодым ребятам, которые сталкиваются с общественным давлением и проблемами. Событие было создано по инициативе матери одного из таких чернокожих ребят Пейлора Джеймса, жизнь которого трагически оборвалась. Инициатива призывает выйти за пределы стереотипов и забыть о расовой дискриминации.

29 марта Всемирный день марблс. Он посвящен волшебной игре в шарики, имеющей многолетнюю историю. Хотя игра довольно проста, но она увлекает с первых минут. Марбл – разноцветный шарик, изготовленный из глины, стекла, агата или стали, который используется в различных играх, которые носят общее название "марблс".

Также 29 марта празднуют День фокусника. Профессиональный праздник цирковых мастеров и артистов, демонстрирующих публике трюки, названные фокусами. Фокусники появились еще в средние века.

А еще 29 марта День рождения кока-колы. Один из самых популярных газированных напитков в мире. Он был создан американским фармацевтом Джоном Пембертоном в 1886 году. Мужчина приготовил напиток, в котором использовали листья растения коки, для лечения головных болей и нервов. В первых кока-колах содержались вино и кокаин, позже их изъяли, а сам напиток сделали газированным.